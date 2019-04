La capital habilitará nueve huertos urbanos en el próximo trimestre

Aunque con cierto retraso sobre la previsión inicial, el Ayuntamiento de Santa Cruz habilitará nueve huertos urbanos en los próximos tres meses, que estarán ubicados en otros tantos solares municipales.

Estos espacios se sumarán a los ya existentes en El Toscal y en El Sobradillo. El primero está operativo desde hace tiempo y el segundo, que gestionará Cruz Roja, entrará en funcionamiento en unos días, pues ha sido necesario reponer la planta fotovoltaica y las baterías correspondientes, que habían sido sustraídas.

Así lo aseguró ayer el concejal de Medio Ambiente de Santa Cruz, Carlos Correa, quien detalló que estos nuevos huertos estarán ubicados en otros tantos solares municipales distribuidos por los cinco distritos.

En concreto, dos de ellos estarán en el distrito Salud-La Salle, otros dos en Ofra-Costa Sur, tres en el distrito Suroeste, uno en Centro-Ifra y otro en el distrito de Anaga. Este último estará ubicado en el barrio de La Alegría.

Según detalló Correa, se trata de grandes solares en los que se ocuparán superficies comprendidas entre los 500 y los 1.000 metros. Contarán con una zona en la que estarán las parcelas, de entre 15 y 20 metros cuadrados y otra con un cuarto para guardar las herramientas y los aseos.

"Se trata de solares accesibles que no requieren una gran complicación de obra civil y están muy bien ubicados", indicó el edil de Medio Ambiente, quien detalló que ahora mismo se está trabajando, con la gente del convenio de empleo, en la preparación de los planos de distribución. Serán estos mismos trabajadores los que se encargarán de habilitar estos nuevos espacios. "Si no tuviéramos este personal no podríamos afrontar este proyecto, pues ni siquiera contábamos con presupuesto para ello", reconoció.

Paralelamente a esta actuación, se ha solicitado a la Gerencia de Urbanismo la autorización provisional de uso de estos solares, pues el Plan General de Ordenación (PGO) contemplado otro tipo de dotaciones en ellos.

Al igual que en los dos que ya están autorizados, una vez que los nuevos huertos tengan ya los permisos correspondientes, el ayuntamiento "invitará" a distintas ONG a que se hagan cargo de la gestión.

¿Estarán operativos en mayo? "Todo hace pensar que no, pero aunque acabe el mandato, e independientemente de que el concejal siga o no, el objetivo que tiene el servicio es poner en marcha este proyecto", sostuvo Carlos Correa.

Sobre este asunto preguntará la concejal de Sí se Puede Asunción Frías en el pleno municipal que se celebrará mañana.