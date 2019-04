La murga chicharrera Zeta Zetas, en la final de Got Talent

La murga Zeta Zetas durante su actuación en la semifinal de Got Talent.

La murga Zeta Zetas durante su actuación en la semifinal de Got Talent. El Día

La murga chicharrera Zeta Zetas ha logrado colarse en la final del programa televisivo de Telecinco Got Talent. Y lo ha hecho gracias al apoyo del público. Su actuación, con el fuego como tema principal y dedicada en esta ocasión a Juan, uno de sus compañeros, que falleció hace un año, volvió a emocionar.

Los chicos de este grupo del barrio de La Salud, que lograron este año el primer premio de Interpretación en el concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, le cantaron a los incendios forestales, al terrorismo y hasta al incendio de Notre Dame. "Aquí vengo yo y grito se acabó, más no, más fuego no, más vidas no".

La final se celebrará el próximo lunes, 29 de abril.