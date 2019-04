Los hoteles de Santa Cruz estiman una ocupación media del 58%

Los establecimientos hoteleros de la capital estiman alcanzar una ocupación media del 58% durante esta Semana Santa, ocho puntos más alta que la del año pasado. Sin embargo, para el vicepresidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), Gabriel Wolgeschaffen, se trata de un porcentaje bajo si se compara con las ocupaciones reales de 2016 (70,8%) y 2017 (73,3%), años en los que Santa Cruz se benefició de las altas ocupaciones que tuvo la Isla y el Archipiélago, pues en el Sur de Tenerife se llegó al 90% y en el Norte, al 70%. "También debemos tener en cuenta que este año, la Semana Santa ha sido más tardía, en abril, y no en marzo, por lo que no ha coincidido con nuestra temporada alta turística", explica Wolgeschaffen.

A esto se suma, apunta el vicepresidente de Ashotel, que los hoteles de Santa Cruz siguen sufriendo las consecuencias de que el alquiler vacacional siga sin regularse. "No hay nada peor que tener un limbo en el que cualquiera que tiene una cama y un techo publica su propiedad en una página web que, encima, ni verifica si esa vivienda cumple urbanísticamente. No estamos en contra de esta modalidad, pero no a cualquier precio. Se están dando verdaderas aberraciones que desprestigian nuestro destino y que hacen un flaco favor a la sociedad", añade Gabriel Wolgeschaffen.

Asimismo, el vicepresidente de Ashotel también considera, en cuanto a la promoción de la capital chicharrera, que el Ayuntamiento de Santa Cruz debería llevar a cabo, con los medios y los presupuestos adecuados, "campañas importantes que posicionen y asienten el destino". "Santa Cruz es el corazón de Tenerife y como tal hay que seguir vendiéndolo", agrega.

Por otra parte, y según informa la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, durante esta Semana Santa llegarán al Puerto chicharrero 25.800 cruceristas a bordo de 11 buques, que irán arribando hasta el próximo domingo. Ya el pasado lunes, recalaron el Costa Mágica y el MSC Preziosa, y el martes, el Zenith. Ayer miércoles, arribó el Costa Pacífica.

Hoy, Jueves Santo, llegará al Puerto de la capital el MSC Orchestra, con más de 3.000 cruceristas. El Viernes Santo, arribará a la instalación portuaria el Marella Dream. El fin de semana se completará con el AIDAstella y el Seabourn Odyssey, el sábado, y el AIDAperla, el MSC Sinfonia y el Sapphire Princess, el domingo, con más de 9.000 visitantes.