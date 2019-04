Fe, cultura y tradiciones en Santa Cruz de Tenerife por Semana Santa

La devoción, la cultura y las tradiciones se funden en la Semana Santa de esta capital, por lo que cada año goza de un mayor número de seguidores, entre los que se cuentan propios y foráneos; en definitiva, vecinos, visitantes y turistas. Los actos de índole religioso conviven en Santa Cruz con el resto de actividades y propuestas pensadas para toda la familia durante el fin de semana. Desde el teatro a la música, pasando por humor y los monólogos en espacios de la ciudad, se conforma una agenda con variadas propuestas pensadas y diseñadas para el disfrute de todas las edades.

Junto a la ilusión y el trabajo de las parroquias de todo el municipio en la preparación de la Semana Santa, ha estado también la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, lo cual ha potenciado la oferta religiosa, pero también la cultural e histórica de esta ciudad que combina ambos aspectos en unas celebraciones que cada año van a más en el número de seguidores, tanto por parte de los vecinos y vecinas, como de los visitantes de otros municipios y turistas.

La Semana Santa tiene su centro este fin de semana en el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. En el primero de ellos, desde las 05:00 horas, en varias localizaciones del municipio, comenzarán las procesiones y vía crucis, que no pararán de celebrarse hasta bien entrada la noche, con especial relevancia para la procesión Magna del Santo Entierro, precisamente por ser la que partiendo de la iglesia Matriz de la Concepción, a las 20:00 horas, reúne a nada menos que 17 pasos en su recorrido. Descargar programa en PDF aquí.

Ya para el Domingo de Resurrección, partiendo desde la parroquia San Francisco de Asís, procesión del Resucitado, con el Santísimo Sacramento, recorriendo las calles Villalba Hervás, San Francisco, plaza de la Candelaria (donde tendrá lugar la Bendición del Mar y Los Campos), Castillo, Valentín Sanz, plaza del Príncipe y Villalba Hervás.

Para toda la familia, este viernes, sábado y domingo, de 10:00 a 20:00 horas, el Espacio MiniTEA acoge una exposición y actividades vinculadas a la misma bajo el título "¿Y el hombre creó a la mujer?", donde se analiza el modo de representación de lo femenino en el arte y en ella se exhiben obras de Juan Ismael, Bill Brandt, Joan Fontcuberta, Irving Penn y Óscar Domínguez, con una pequeña exposición de obras que llaman la atención sobre la forma en la que a la mujer se le ha permitido estar en la historia del arte occidental, que abarcan desde la virgen a la "femme fatal", pasando por la Venus, la bruja o la prostituta.

En el territorio de la música, este viernes, en el Real Casino de Tenerife, a las 17:30 horas, con acceso libre hasta completar aforo, se podrá visionar el concierto "La Pasión, según San Mateo", de Johann Sebastian Bach, interpretado por The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, en la Sala de Proyecciones de los Salones Miguel Duque. Y el domingo, en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, a las 12:00 horas, "La voix de la viole", concierto del Festival de Música Antigua de Tenerife que muestra la voz de la viola da gamba, interpretado por La Bellemont, ensemble de música barroca francesa. Más información aquí.

En las artes escénicas, la sala L'Incanto propone para este viernes, a las 20:30 horas, la comedia "La cosa está jodida", una obra de humor en la que se propone reírse de sí mismos de la mano de tres simpáticos y subcontratados operarios multiusos; para el sábado, a las 12:30 horas, el espectáculo familiar "Chiki Cirkus", de la mano de Chikitikus y David Sanabria, que repetirán en el mismo el domingo, y finalizan las propuestas de este Espacio Cultural con "Magia y humor", este sábado, a las 20:30 horas, con las andanzas sobre el escenario del showman Sandro Nerilli.

En el Regia Comedy, el humor en forma de monólogo lo trae Petit Lorena, este viernes, a las 21:30 horas, una colaboradora habitual en diversos programas de Televisión Canaria y que a nivel nacional fue escogida como colaboradora por el presentador Pepe Navarro de "La sonrisa del Pelícano" o "Esta noche cruzamos el Mississippi". Y el sábado, a las 21:00 horas, 3ª fase del II Concurso de Microteatro, que traerá las participaciones de Juana y la Hermana con su obra "Todos morimos solos"; No Solo Teatro, con "La Terapia"; Carmen de Armas, con "48 Horas Vista", y Dúo Pardela, con "ETM".

TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta este viernes, sábado y domingo, a las 19:00 y 21:30 horas, "La escuela de la vida", de Nicolas Vanier, protagonizada por François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino, François Berléand y Valérie Karsenti. Se proyecta en versión original en francés con subtítulos en español. Sinopsis: París, 1930. Paul es un niño que siempre ha vivido en un orfanato de los suburbios hasta que un día le acoge Célestine, una mujer que vive en la campiña junto a su marido Borel. El matrimonio trabaja para el Conde de Fresnaye, el dueño de los bosques y campos de la frondosa zona de Sologne.

En otras actividades, la Asociación de Amigos del Museo de Naturaleza y Arqueología y Summa+kultura organizan este sábado, a las 10:00 horas, desde la ermita de Nª Sª de Regla, la ruta patrimonial "La peste en Santa Cruz de Tenerife". Se trata de un recorrido por el barrio de Cabo-Llanos, realizando paradas en varios lugares emblemáticos relacionados con la temática, como las ermitas de Nuestra Señora de Regla y San Telmo, Batería de Regla y Hospicio San Carlos, Iglesia de la Concepción y el MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología (antiguo Hospital Civil Nuestra Señora de los Desamparados). Más información aquí.

Exposiciones temporales

Llega a el Espacio Cultural El Tanque "An Archeology of the Sun", una exposición de los artistas Jorge Martín y Pei-Fen Lee, comisariada por M. Lohrum, que podrá visitarse hasta el próximo 11 de mayo. Y también se inaugura "Al calor del cemento", una pictórica del artista Francisco Rodríguez Pino, que estará colgada en la Galería Leyendecker hasta el 31 de mayo. Entre las despedidas, dice adiós este domingo del Antiguo Gobierno Militar de Santa Cruz, la exposición "Calendario 2019", y será el último fin de semana para la muestra "Plátano Rock", que permanecerá solo hasta el día 25 en la Sala de Arte del parque García Sanabria.

Mención aparte, por su carácter permanente, merece la Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ubicada en el barranco de Santos, debajo del puente de Galcerán. Destacable es la completa renovación del material, acorde con la fiesta celebrada en esta edición de 2018, y la remodelación de algunos espacios expositivos para dar cabida a los nuevos elementos cedidos a esta casa de todos los chicharreros. Abierta todos los días, de 10:00 a 18:30 horas, con entrada gratuita, cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera.

Por su parte, el circuito turístico de guagua y tren City View por lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial posee un sistema de paradas libres permite a todos los viajeros subir y bajar del bus y del tren tantas veces como se desee durante 24 horas de validez de su ticket. Este circuito consta de 15 paradas para la guagua y 7 para el tren y ofrece audioguía en 14 idiomas, más dos canales específicos para niños en español e inglés. Precio: 22 € turista adulto, 11 turista junior (menos de 14 años) y gratis para los niños/as (0 a 5 años). Residente canario: 5 € adultos, 2,50 € junior (menor de 14 años) y gratis para los niños/as (0 a 5 años).

Y también, en el jardín botánico de Santa Cruz "Palmetum", que abre de lunes a domingo, se dispone para el visitante de un recorrido por el que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. Su horario es de 10:00 a 18:00 horas y su precio para adultos residentes canarios, 1,50 €; para desempleados, personas con discapacidad, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, 1 €.