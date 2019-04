Santa Cruz de Tenerife urge al Estado a ceder suelo de Almeyda para un futuro 'parking'

Calle San Isidro, en Santa Cruz, donde el Ayuntamiento construirá un 'parking' si Defensa no cede a la capital el suelo del aparcamiento del Cuartel de Almeyda.

El Ayuntamiento de Santa Cruz sigue aún a la espera de que el Estado acepte firmar un convenio entre ambas administraciones para poder construir un aparcamiento subterráneo de 670 plazas en el Cuartel de Almeyda, situado en el céntrico barrio de El Toscal. El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, critica que el Gobierno socialista aún no haya respondido al escrito que el Consistorio envió en diciembre del año pasado, a raíz de la reunión que el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa mantuvieron en mayo de 2018, en la que se llegó a un principio de acuerdo para dar un uso público a dicho espacio. De todas formas, en el caso de que el Ejecutivo central no ceda a Santa Cruz el citado suelo, el alcalde anuncia que "el aparcamiento se construirá frente al Cuartel de Almeyda, debajo de la calle San Isidro".

En mayo de 2018, y tal y como lo adelantó El Día, el Consistorio chicharrero y Defensa alcanzaron un acuerdo para construir un parking público en el espacio que ya se usa como aparcamiento dentro del Cuartel de Almeyda, el cual solo permanece abierto mientras lo está también el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. El Gobierno central en aquel entonces mostró su apoyo a la propuesta. En noviembre, ya con el PSOE al frente del Ejecutivo, se mantuvo otro encuentro, en el que se le solicitó al Ayuntamiento de Santa Cruz que presentara el proyecto por escrito. "Y así lo hicimos. La propuesta fue realizada el 28 de diciembre y aún seguimos esperando por alguna respuesta. El Estado no sabe, no contesta. El Gobierno socialista no le presta atención alguna a los asuntos de la capital tinerfeña, pasa de Santa Cruz. Lo mismo ocurre con la depuradora de Buenos Aires, por la que también seguimos esperando", apunta el regidor.

En el escrito enviado al Gobierno central, el Ayuntamiento chicharrero recuerda que en el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio está previsto, entre sus sistemas generales, el Parque Histórico-Cultural de Almeyda, con una superficie de 12.449 metros cuadrados, y el Parque Urbano de Almeyda, con 11.383 metros cuadrados. El primero de ellos abarcaría el Fuerte de Almeyda, donde en la actualidad se ubica el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, unas construcciones anexas, antiguas defensas y zonas ajardinadas, y el segundo, el Parque Urbano, abarcaría el resto de la superficie, que, en su mayoría, lo constituye un gran espacio libre que, en la actualidad, se destina principalmente a aparcamiento e instalaciones auxiliares. Precisamente, el PGO contempla también la construcción de un aparcamiento subterráneo de 670 plazas, aunque se matiza que "esta actuación podrá ser ejecutada solo cuando lo decida la administración militar correspondiente", estableciendo, para su gestión urbanística, un convenio entre administraciones.

El parking ocuparía una superficie de 8.000 metros cuadrados del cuartel y tendría dos plantas. El Ayuntamiento de Santa Cruz propone en el escrito la cesión gratuita de la superficie necesaria a la capital por parte de Defensa e, incluso, plantea, como alternativa, la permuta del suelo por otras propiedades municipales que fueran de interés para el Ministerio de Defensa. "Pero si, finalmente, no nos ceden el suelo, el aparcamiento será construido frente al cuartel, bajo la calle San Isidro", manifiesta el alcalde.