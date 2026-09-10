La prevención cardiovascular debe empezar en los colegios: “Los buenos hábitos se adquieren desde la infancia”

Las enfermedades cardiovasculares son responsables de 113.000 fallecimientos al año en España, más de 300 muertes al día. Son los datos alarmantes del Instituto Nacional de Estadística (INE). Y al contrario de lo que mucha gente puede pensar, la prevención debe empenzar desde las primeras edades, como defiende el doctor Andrés Íñiguez Romo, presidente de la Fundación Española del Corazón (FEC). "Hay una evidencia científica muy sólida que relaciona el estado de salud, especialmente la salud cardiovascular, durante la infancia con la probabilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular cuando uno es adulto", ha explicado en un evento celebrado en Madrid con motivo del inicio del Mes del Corazón.

En una encuesta de la Fundación Española del Corazón en 2023 se observó que alrededor del 41% de los niños tenía ya al menos dos factores de riesgo, fundamentalmente relacionados con el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo. "Aproximadamente un 20% presentaba sobrepeso y un 9% obesidad. Además, uno de cada tres niños era sedentario y se observaba una mala adherencia a la dieta mediterránea: cerca del 40% tenía una alimentación poco adecuada", señala el cardiólogo.

Estas cifras dejan en evidencia que debemos "adoptar programas preventivos y de promoción de la salud cardiovascular desde la infancia". Pero cuidar la salud cardiovascular también significa saber cómo actuar ante una parada cardiaca, que es la gran asignatura pendiente en los centros educativos españoles. Y es que, solo la mitad de los colegios de nuestro país (49,4%) ha ofrecido técnicas de RCP en algún momento a sus alumnos, pero solo el 15,9% de los centros cuenta con un programa formativo estructura dentro del horario escolar. Y todo pese a que la legislación española establece que la formación en primeros auxilios debe impartirse en las escuelas primarias.

La jornada 'Educar para prevenir' de la Sociedad Española de Cardiología / Cedida

Aprender desde los 7 años a hacer la RCP

El Consejo Europeo de Resucitación recomienda que niños y adolescentes reciban una o dos horas de formación en reanimación cardiopulmonar cada año, desde la secundaria y durante etapas posteriores como Bachillerato, Universidad y Formación Profesional. Sin embargo, hay países que comienzan incluso antes. Francia, Dinamarca o Suecia cuentan con modelos de formación progresiva. "Existen estudios que demuestran que un niño de siete años puede ser útil ante una parada cardiaca, aunque la formación debe adaptarse a cada edad", señala el doctor Ignacio Fernández Lozano, presidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC).

"Un niño pequeño puede, por ejemplo, llamar al 112, avisar a un adulto o realizar otras actuaciones sencillas. Los programas educativos deben adaptarse a la edad y avanzar progresivamente hasta que, en secundaria, los alumnos puedan recibir una formación más completa", matiza.

El doctor Fernández Lozano recalca que hay comunidades autónomas y colegios con modelos muy buenos, pero desgraciadamente no ocurre en todos los centros. Por tanto, no depende únicamente de la legislación, sino también de la voluntad y de la capacidad para llevarla a la práctica. Sin embargo, sí hay casos de éxitos que marcan el buen camino. Es el ejemplo de los programas 'RCP na aula', en Galicia, y 'Con tus manos puedes salvar vidas', en Canarias.

Fuente: La Nueva España