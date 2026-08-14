¿Ves borroso o con menos nitidez? Estas son las señales que pueden indicar una catarata

Ver borroso, notar que los colores ya no tienen la misma intensidad o sufrir deslumbramientos al conducir de noche pueden parecer pequeños cambios asociados al paso del tiempo. Sin embargo, cuando estos síntomas aparecen de forma progresiva y las gafas dejan de solucionar el problema, puede haber algo más detrás. En algunos casos, se trata de una catarata.

El doctor Alfredo Castillo, jefe de Servicio de Oftalmología de Olympia Quirónsalud, explica que el origen está en una parte fundamental del ojo. "El cristalino es la lente natural del ojo, y con el paso del tiempo, pierde transparencia. La catarata no es otra que ese proceso de opacificación", señala el oftalmólogo.

Según el oftalmólogo, esta alteración visual es extremadamente frecuente y constituye la principal causa de pérdida de visión reversible en el mundo. “Lo importante es entender que no se trata de una enfermedad rara ni compleja, sino de un proceso evolutivo muy habitual asociado al envejecimiento del ojo”, añade.

Una pérdida de visión lenta, pero progresiva

Uno de los aspectos que más confunde a los pacientes es la forma en la que la catarata aparece. “El problema es que el cerebro compensa durante mucho tiempo la mala calidad de imagen, y eso hace que la persona no sea consciente de cuánto ha empeorado su visión hasta fases más avanzadas”, explica Castillo.

Por eso, uno de los signos que pueden hacer saltar las alarmas es precisamente la sensación de que las gafas ya no funcionan como antes. “Me he cambiado las gafas varias veces y sigo sin ver bien” es, según recoge el especialista, una de las frases que pueden escuchar los profesionales en consulta.

No es exclusiva de edades muy avanzadas

Aunque las cataratas están estrechamente relacionadas con el envejecimiento del ojo, no aparecen únicamente en personas de edad avanzada. El especialista apunta que también se están observando cosos en pacientes más jóvenes.

“El envejecimiento es el principal factor de riesgo, pero no el único”, explica Castillo. Entre los factores que pueden influir menciona:

diabetes

miopía elevada

exposición prolongada a la radiación solar

tabaquismo

determinados tratamientos farmacológicos

Esto hace que, en la práctica clínica, no sea raro detectar cataratas en pacientes en etapas relativamente tempranas de la vida adulta.

Una intervención para recuperar calidad visual

Cuando la catarata comienza a interferir en la vida diaria, el tratamiento es quirúrgico. El doctor Castillo destaca especialmente la seguridad y los resultados de esta intervención: “La cirugía de cataratas es uno de los procedimientos más seguros y con mejores resultados de toda la medicina actual”.

La operación consiste en sustituir el cristalino que ha perdido su transparencia por una lente intraocular, "que permite recuperar la transparencia y, en muchos casos, mejorar incluso la calidad visual previa del paciente”, explica el oftalmólogo.

Además, la intervención es ambulatoria, se realiza con anestesia local y tiene una duración corta, de manera que en la mayoría de los casos el paciente puede retomar su vida cotidiana en poco tiempo.

En la actualidad, la cirugía no solo busca eliminar la opacidad del cristalino, sino optimizar la visión global del paciente. “Hoy podemos personalizar las lentes intraoculares para corregir no solo la catarata, sino también otros defectos refractivos como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo e incluso la presbicia”, apunta Castillo.

El resultado, por tanto, no se limita a volver a ver con mayor nitidez. La recuperación del contraste, de unos colores más vivos y de una visión con menos deslumbramientos puede repercutir directamente en la autonomía y en actividades habituales.

Más allá de la técnica, los oftalmólogos destacan el impacto funcional de la cirugía. “Los pacientes nos dicen con frecuencia que no eran conscientes de lo mal que veían hasta que recuperan una visión nítida”, concluye el oftalmólogo.