Consejos de una neuropediatra para acompañar el desarrollo de tu hijo: "Hemos perdido un poco el sentido común"

La referente de la neuropediatría en España, la doctora María José Mas, que acaba de publicar Neuronas en crecimiento (Vergara), invita a comprender que el cerebro de tu hijo necesita previsibilidad para sentirse a salvo y desafío para avanzar; consuelo y espera; comprensión y límites. Y nos recuerda que el amor y la disciplina son las dos caras complementarias de un entorno favorable para el desarrollo del cerebro infantil.

¿Cuál es el objetivo principal del libro?

El libro está dirigido al público general y, en especial, a quienes quieran entender mejor cómo aprenden los niños: cómo empiezan a caminar, a hablar o a desarrollar habilidades más complejas. Aborda el desarrollo desde antes de la concepción hasta los 6 años.

La idea no es dar normas ni generar alarmismo, sino ofrecer consejos basados en evidencia científica. A veces, cuando la gente lee sobre crianza, puede sentirse culpable, y eso no es lo que buscamos. No es un examen, sino una guía para mejorar el acompañamiento.

¿Qué sabemos hoy sobre cómo se desarrolla el cerebro infantil?

Sabemos que el cerebro humano es extremadamente adaptable. Nacemos con un cerebro muy inmaduro y eso es precisamente lo que permite que podamos desarrollar habilidades en cualquier contexto del mundo.

Sin embargo, todavía hay muchas cosas que no se conocen al 100%. Por ejemplo, cómo exactamente la experiencia del feto y del niño moldea la arquitectura cerebral. A nivel biológico podemos explicarlo, pero siempre quedan lagunas.

¿Qué papel tiene el entorno desde el embarazo?

El entorno influye desde el útero. A partir de las ocho semanas empiezan a desarrollarse los sentidos y el feto ya recibe estímulos.

Aunque parezca que todos los embarazos son iguales, no lo son: la alimentación de la madre, su estado emocional o su actividad física influyen en el entorno del feto. Incluso el sabor del líquido amniótico cambia según la dieta materna.

El desarrollo infantil empieza desde las ocho semanas de embarazo / Manu Mitru

¿Existe un exceso de presión en la crianza actual?

Sí, hay un aumento del estrés en torno al desarrollo infantil. Parece que todo tiene que ser un indicador de éxito o fracaso: si el niño camina antes o después, si habla más o menos…

Pero la realidad es que el desarrollo tiene variabilidad. La mayoría de los niños evolucionan dentro de rangos normales y no están “suspendiendo” nada. El problema es que hemos perdido un poco el sentido común y consultamos demasiado pronto por cosas que son normales.

¿Se está sobreestimulando a los niños pequeños?

En algunos casos, sí. Hay una tendencia a pensar que todo debe convertirse en aprendizaje estructurado: leer, escribir o memorizar demasiado pronto.

Pero los niños necesitan jugar. No todo tiene que ser productivo. Aprenden incluso cuando parece que no están aprendiendo. La sobreexigencia puede generar más ansiedad en los adultos que beneficios en los niños.

¿Qué ocurre con la socialización y los límites?

Es importante el equilibrio. La falta de límites también puede ser perjudicial. Los niños necesitan referencias claras, rutinas y orientación, pero también libertad para explorar.

La educación no es solo enseñar, también es acompañar. Y ese acompañamiento depende mucho del contexto familiar, cultural y social.

¿Por qué se pone el límite en los 6 años en el libro?

Porque aproximadamente a esa edad se consolidan funciones básicas: el lenguaje, la autonomía, la relación con los iguales o el control de esfínteres.

A partir de los 5 o 6 años aparece un pensamiento más lógico, más estructurado, y una mayor capacidad de comprender a los demás. Antes de esa edad, muchas de estas habilidades están en desarrollo o son más rudimentarias.

¿Qué papel juegan los padres en la crianza actual?

El cambio fundamental es la presencia. No hace falta hacer actividades constantes con los niños, sino estar disponibles, acompañar y compartir tiempo real.

Las pantallas y el ritmo de vida actual dificultan esa presencia. Y aunque muchas veces no es una elección libre, sino una consecuencia del contexto laboral y social, esa ausencia se nota en el vínculo.