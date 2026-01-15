Entramos en la fábrica donde se producen los inhaladores que reducen el impacto climático

Combatir el cambio climático es un reto complejo, y mejorar el tratamiento de enfermedades respiratorias como la EPOC, que afecta a tres millones de españoles, es ya una necesidad urgente.

Sin embargo, AstraZeneca ha conseguido un hito: un fármaco autorizado para el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con un Potencial de Calentamiento Global (GWP) prácticamente nulo. Esta terapia de triple combinación a dosis fija cuenta con una huella de carbono comparable a la de los medicamentos inhalados que no requieren propelente.

Se fabrica en la planta que la farmacéutica tiene en Dunkerque (Francia) y donde este periódico ha podido comprobar de primera mano cómo es el proceso de producción.

AstraZeneca tiene una planta en Dunkerque donde se producen inhaladores con bajo impacto en el cambio climático / Alex Bonnemaison

Se trata de un centro industrial que rara vez permite el acceso a los medios, y donde se producen inhaladores utilizados por pacientes con asma y bronquitis crónica, los llamados de nueva generación.

En la fábrica francesa se han invertido 600 millones de euros en los últimos cinco años para llevar a cabo toda la transformación industrial, que ha permitido reducir en un 96% las emisiones de gases de efecto invernadero.

Así es la fábrica donde se producen los inhaladores que luchan contra el cambio climático /

Alrededor de 800 personas trabajan aquí, y en 2024 se contrataron 100 personas, y se prevén otras 100 entre este año.

AstraZeneca invirtió 600 millones de euros en cinco años / Alex Bonnemaison

Duplicará su producción hasta 2030

La industria farmacéuitica representa el 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.

Por eso, para AstraZeneca, que desarrolla tratamientos para enfermedades respiratorias, es "esencial actuar y neutralizar todas las emisiones que puedan contribuir a causarlas". En la actualidad, se producen 120 de estos inhaladores por minuto. Pero con las inversiones previstas, se podrá duplicar la capacidad de producción de aquí a 2030, pasando de 50 a 100 millones de inhaladores fabricados al año.

