La osteoporosis no solo es cosa de mujeres: afecta también a hombres y con peores consecuencias

La osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por la pérdida de densidad de los huesos. Como consecuencia, los huesos se hacen más frágiles, resisten peor los golpes y se rompen con mayor facilidad.

Las fracturas son, por tanto, el síntoma y la principal consecuencia de esta enfermedad, especialmente en la cadera.

Es una patología con mayor prevalencia en las mujeres (afecta a un 22% de la población española), pero erróneamente se cree que la osteoporosis es una enfermedad eminentemente femenina, lo cierto es que también afecta nada menos que a un 7% de los hombres, según datos de la Sociedad Española de Reumatología.

Y como explica a ‘Guías de Salud’ la doctora María Jesús Moro, portavoz del Grupo de Osteoporosis y Metabolismo Mineral de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), en los hombres suele ser más grave y con mayor porcentaje de mortalidad.

Factores de riesgo de la osteoporosis en el varón

El desarrollo de la osteoporosis, tanto en hombre como en mujeres, siempre está condicionado por la edad (el riesgo aumenta a medida que cumplimos años) y también por el uso de algunos tratamientos médicos, como los corticoides.

Detectar la osteoporosis a tiempo para evitar roturas sucesivas. / Freepik

Este medicamento, que se utiliza para tratar enfermedades como el asma, la artritis o autoinmunes como el lupus y la esclerosis múltiple, o aquellas que afectan a la piel como eczema o urticaria.

Pero, no son los únicos factores de riesgo que aumentan las probabilidades de padecer osteoporosis en los hombres:

Hipogonadismo. Los testículos producen poca o ninguna hormona sexual.

Medicamentos para tratar el cáncer de próstata.

Niveles bajos de estrógeno .

. Enfermedades que afectan al sistema hormonal (endocrino), como el síndrome de Cushing, el hiperparatiroidismo y el hipertiroidismo.

Consumo excesivo de alcohol.

Los últimos estudios indican que el número de fracturas crecerán en los próximos años. De hecho, la doctora Moro indica que:

"La probabilidad de fractura de cadera en un varón mayor de 50 años es del 4%, que no deja de ser una cifra importante por las consecuencias que tiene”.

Archivo - Osteoporosis / UCB - Archivo

¿Por qué está la osteoporosis infradiagnosticada en los hombres?

Hablamos de una enfermedad que, ya de por sí, está infradiagnosticada en España. La osteoporosis afecta a unos 2,5 millones de españoles, y se prevé, como resalta la especialista, que aumente el número de casos a medida que crezca la esperanza de vida. Y en el caso de los hombres, el infradiagnóstico es más reseñable.

“Los diagnósticos se hacen más tarde porque se entiende a pensar que ante una fractura vertebral en un varón puede deberse a un traumatismo o un trabajo que desempeña, y se infravalora la presencia de osteoporosis”.

Y con peores consecuencias. La calidad del hueso en estos pacientes es “muchísimo peor”, lo que hace que el “20% de los pacientes mueren en el primer año después de la fractura de cadera, además de la limitación en materia de funcionalidad e independencia”.

Síntomas de la osteoporosis

La osteoporosis, que es la enfermedad metabólica ósea más frecuente, se manifiesta de igual forma tanto en hombres y mujeres.

Es posible que el fémur se rompa debido a una osteoporosis severa / Freepik

Como ya se ha comentado, el síntoma principal es la fractura, aunque hay una serie de signos que podrían indicar que se padece esta dolencia cuando se encuentra en las fases iniciales:

Dolor de espalda, que puede estar provocado por una vértebra fractura.

Pérdida de estatura con el paso de los años.

Postura encorvada.

La rotura sistemática de un mismo hueso.

Cómo prevenir la pérdida ósea

En condiciones normales, una persona alcanza a los 30-35 años una cantidad máxima de masa ósea. Esto no quiere decir que haya que empezar a tomar medidas a partir de esta edad, sino que la prevención de la osteoporosis comienza en la edad temprana. ¿Cómo?

Tomar la cantidad suficiente de calcio, que variará según la edad y el sexo. También influirá en la cantidad momentos vitales como el embarazo, la lactancia y la posmenopausia.

Tener una fractura por osteoporosis predispone a tener más. / Drazen Zigic. FREEPIK

Incluir en nuestra dieta leche y productos lácteos es esencial, aunque también son ricos en calcio los cereales, las verduras, los frutos secos o el pescado.

Y no olvidar tomar el sol. La doctora Moro recuerda que la exposición solar es esencial para obtener una cantidad suficiente de vitamina D, encargada de facilitar la absorción del calcio y el fósforo. Evitar los hábitos tóxicos como el tabaco y el alcohol.

Tratamiento de la osteoporosis

Uno de los últimos estudios, publicado en la Revista Española de Enfermedades Metabólicas Óseas, demuestra que los tratamientos farmacológicos para la osteoporosis son igual de eficaces tanto en hombres y mujeres.

“Son obligados ante un diagnóstico, con una masa ósea bajo, y también cuando ha aparecido una fractura osteoporótica en un varón”.

Porque, como explica la doctora, en España (como ocurre en otros países) existe una “enorme” brecha de tratamiento. Hay pacientes que han sido diagnosticados con osteoporosis o han sufrido fracturas y que no reciben tratamiento.