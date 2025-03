Cáncer de mama en hombres: "Descubrí un pequeño bulto en mi pecho mientras me duchaba, era como una lenteja"

Cuando pensamos en cáncer de mama, generalmente asociamos la enfermedad con las mujeres, pero también afecta, en menor medida, a los hombres. Mikel Reyes es paciente de cáncer de mama masculino.

"Descubrí un pequeño bulto en mi pecho mientras me duchaba, del tamaño de una lenteja", cuenta en una conversación telefónica con este periódico. Al principio no le dio mucha importancia, jamás podría pensar que los hombres sufrieran este tipo de tumor.

Como su madre había padecido la misma enfermedad en 2013, decidió ir al médico. "Me hicieron una ecografía, mamografía y biopsia, y el resultado fue un cáncer de mama ductal invasivo".

El diagnóstico fue rápido. Durante las pruebas, "me sentí fuera de lugar en las salas de espera, ya que estaban llenas de mujeres, y algunas personas se sorprendían al verme. Mi madre tuvo que explicar que los hombres también pueden padecer cáncer de mama, aunque no es muy común".

Según nos explica la doctora Isabel Echavarría, secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y oncóloga médica del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, el cáncer de mama en el varón es poco frecuente, se estima que representa alrededor del 0,5-1% de todos los tumores diagnosticados en la mama.

Puede ser más común en ciertas personas, como portadoras de ciertas mutaciones en genes de alto riesgo de cáncer de mama, como BRCA2, como es el caso de Mikel, que confirmó con un estudio genético que tenía esta alteración genética.

"Es fundamental que la gente sepa que el cáncer de mama no distingue géneros ni edades"

Mikel Reyes fue diagnosticado con cáncer de mama, la misma enfermedad que sufrió su mujer / Cedida

La cicatriz de su mastectomía

Afortunadamente, "lo pillamos a tiempo". El cáncer no se había extendido. No afectó a los ganglios ni hubo metástasis. Su tratamiento consistió en cirugía. Mikel se tuvo que someter a una mastectomía. La cicatriz de su operación, que el mismo exhibe en redes sociales, sirve para concienciar a la población masculina.

"Hace falta más visibilidad y concienciación. Los hombres también podemos padecer cáncer de mama, y es fundamental que la gente sepa que esta enfermedad no distingue géneros ni edades", remarca "Yo tengo 44 años, pero hay personas más jóvenes que también lo pueden tener".

La autoexploración en las mujeres, gracias a las campañas para sensibilizar sobre el cáncer de mama, se ha extendido entre los ciudadanos. Pero es una práctica desconocida para ellos. Sin embargo, el autoexamen de mamas, al igual que en las mujeres, también salva vidas.

"Debemos estar atentos a cualquier cambio en el tejido mamario, como bultos, dolor, secreciones o enrojecimiento. Si notamos algo raro, debemos acudir al médico", señala.

También pide "mejor información" sobre este tipo de cáncer para que, ante cualquier sospecha comunicada al médico de Atención Primaria, "se activen todas las alarmas".

Como recalca la doctora Echavarría, la probabilidad de curación se asocia de forma directa con la estadificación inicial (tamaño y afectación de ganglios), además del perfil de agresividad.

Un diagnóstico precoz permite tratamientos menos agresivos, tanto a nivel de cirugía, radioterapia, como de tratamientos sistémicos, ya que puede cambiar la indicación de quimioterapia y otros tratamientos.

"Puede presentar una toxicidad algo diferente en hombres, entre los que destacan la fatiga, los sofocos y la disfunción sexual"

Cinco años en tratamiento para prevenir el cáncer de mama

Después de su intervención quirúrgica, en abril de 2024, tiene que estar cinco años tomando tamoxifeno. Es una "quimioprevención" para reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama. El tratamiento hormonal le deja más cansado, pero ahora ha aprendido a cuidarse mejor.

Pero es lo esperado. "Puede presentar una toxicidad algo diferente en hombres, entre los que destacan la fatiga, los sofocos y la disfunción sexual. Estos efectos secundarios son la causa de que muchos hombres no completen el tratamiento, lo cual puede impactar en el pronóstico", explica la oncóloga.

"Ahora me concentro más en el corto plazo y en mejorar mi calidad de vida. Es un recordatorio constante de lo importante que es para todos cuidar nuestra salud", matiza Mikel, quien espera que con su experiencia pueda ayudar a otros pacientes con cáncer de mama masculino.

Factores de riesgo del cáncer de mama en hombres Se considera que el cáncer de mama en el varón comparte factores de riesgo con el cáncer de mama en la mujer, como son la edad avanzada, niveles estrogénicos altos (obesidad, síndrome de Klinefelter…), sedentarismo, consumo de alcohol… Además, la historia familiar de cáncer de mama, y en especial ciertos factores genéticos, como mutaciones en BRCA2, incrementan de forma notable el riesgo de cáncer de mama en el varón, pudiendo alcanzar un riesgo del 8% a lo largo de la vida, multiplicando por 100 el riesgo de la población general masculina. El síntoma más común, al igual que en la mujer, es la palpación de un nódulo mamario.

José Antonio Barrena recibió quimioterapia, radioterapia y se sometió a una mastectomía para superar su cáncer de mama / Cedida

"Mi diagnóstico fue por casualidad"

José Antonio Barrera, otro superviviente de cáncer de mama en hombres, descubrió su tumor en 2015 por casualidad. "Estaba en casa, me quité la camiseta y al pasarme el brazo por delante del pecho derecho, noté un bulto. Al principio no le di importancia porque no me dolía y no lo relacionaba con cáncer de mama", relata a este diario.

No obstante, tuvo que acudir al médico de Atención Primaria por un herpes que le salió en el costado. "Durante la consulta, mencioné el bulto y el médico, sin alarmarme, decidió que me hiciera unas pruebas. En dos semanas ya me habían hecho una mamografía, radiografía y biopsia, y en menos de un mes ya me diagnosticaron cáncer de mama".

Al igual que Mikel, José Antonio nunca imaginó que esta enfermedad también pudiera tener incidencia en hombres. "No tenía idea de que los hombres pudieran padecer cáncer de mama. Cuando me diagnosticaron, me sorprendió mucho. Nunca había escuchado de casos en hombres y, de hecho, en mi círculo no conocía a nadie que lo hubiera vivido".

La mastectomía es más frecuente en hombres porque presentan mamas más pequeñas que la mujer y, por tanto, es difícil en muchos casos plantear una cirugía conservadora Dra. Isabel Echavarría — secretaria científica de SEOM y oncóloga médica del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid

En su caso, el tratamiento constó de 19 sesiones de quimioterapia, una mastectomía y 22 sesiones de radioterapia. Después comenzó con el tratamiento farmacológico. También se realizó un estudio genético, pero los resultados fueron negativos, por lo que no era un cáncer hereditario. "Los médicos me dijeron que mi cáncer fue debido a factores ambientales".

Sobre su operación, que como indica la doctora Echavarría "es más frecuente debido a que presentan mamas más pequeñas que la mujer y, por tanto, es difícil en muchos casos plantear una cirugía conservadora", lo lleva con absoluta normalidad.

"A mí no me importaba no tener un pecho. A mis hijos tampoco, por lo que nunca me planteé hacer una reconstrucción. Si ellos hubieran tenido algún rechazo, tal vez lo hubiera reconsiderado", cuenta.

Muchos casos se detectan tarde

El cáncer de mama es una enfermedad que, si no se detecta a tiempo, tiene un pronóstico de supervivencia limitado. José Antonio señala que la visibilidad de este tipo de cáncer en hombres es fundamental porque, en muchos casos, la falta de conocimiento y de detección precoz hace que el cáncer se detecte demasiado tarde.

"Yo fui afortunado porque mi médico de cabecera reaccionó rápido, pero no debe ser la norma. La concienciación y la visibilidad pueden salvar vidas", enfatiza.

Respecto a las medidas de prevención, la doctora del Gregorio Marañón aclara que "no existen específicas para los hombres. Al igual que en las mujeres, un estilo de vida saludable (evitar sobrepeso y obesidad, dieta mediterránea, realizar ejercicio físico, limitar el consumo de alcohol…) puede reducir el riesgo de cáncer de mama".

El Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM) ha creado el Registro Nacional de Cáncer de Mama en Varón, uno de los mayores registros de cáncer de mama masculino en el mundo, recogiendo datos clínicos y muestras biológicas, que dará información muy valiosa sobre las características clínicas y moleculares de estos tumores.

Según los datos de Globocan de 2018, se registraron 328 casos de cáncer de mama en hombres, de un total de 32,825 casos de cáncer de mama en general.