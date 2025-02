El superalimento amazónico que es el mejor remedio natural para perder peso y combatir la diabetes

El açaí (Euterpe oleracea), una fruta típica de la Amazonia, ha ganado fama mundial en los últimos años como superalimento. Sus ampliamente reconocidos beneficios nutricionales han provocado un enorme aumento de la demanda nacional e internacional. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Brasil produjo alrededor de 1,6 millones de toneladas de açaí en 2023. Sin embargo, esta popularidad ha traído consigo un importante problema medioambiental: los huesos, que representan más del 70 % del peso de la fruta, a menudo se eliminan de forma inadecuada.

Al comienzo de los años 2000, el profesor Roberto Soares de Moura, del Instituto de Biología Roberto Alcântara Gomes de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (IBRAG/UERJ), visitó el estado de Pará, principal productor de açaí de Brasil. Durante su viaje, comprobó de primera mano los impactos causados por la eliminación irregular de estos huesos. Así surgió su interés por investigar las propiedades medicinales de estos residuos, en colaboración con la profesora Angela de Castro Resende.

En aquella época, había pocas iniciativas para reutilizar estas semillas. Con los años, han surgido algunos proyectos interesantes, desde la producción de cosméticos, bioplásticos, papel y biocarbón, hasta muebles y calzado.

Sin embargo, su potencial farmacológico está aún poco explorado. Ya se sabía que la pulpa de la fruta era rica en polifenoles, compuestos que se encuentran en las plantas, como el resveratrol en las uvas rojas y los ácidos fenólicos en los tés. Estas sustancias son conocidas por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y protectoras contra las enfermedades crónicas. Así surgió la hipótesis de que las pepitas también podrían contener antioxidantes.

El açai se relaciona con una menor tasa de grasa en el hígado / Freepik

En 2007, Soares de Moura empezó a estudiar el extracto de hueso de açaí en su laboratorio, donde cinco años después defendí mi tesis doctoral. Mi investigación actual se centra en la evaluación de este extracto en modelos de obesidad. Mi interés surge de la necesidad de crear estrategias terapéuticas naturales para tratar esta afección, que se ve agravada por los cambios en los hábitos alimentarios y el estilo de vida de la población. La modernización ha fomentado el consumo de alimentos ultraprocesados y un comportamiento cada vez más sedentario.

Tras varios años de estudios –financiados por la Fundación Carlos Chagas Filho de Apoyo a la Investigación en el Estado de Río de Janeiro (FAPERJ)– nuestro equipo ha confirmado que la suplementación dietética con extracto de semilla de açaí tiene efectos muy prometedores contra la obesidad y la diabetes, demostrados en diversos modelos animales y cultivos celulares.

Beneficios para el hígado y el metabolismo

En nuestros experimentos, generalmente utilizamos ratones alimentados con una dieta rica en grasas, que induce obesidad y condiciones metabólicas similares a las de los seres humanos. Desde los primeros resultados, publicados en 2010, hemos observado que al añadir a esta dieta un suplemento que contiene el extracto de huesos de açaí, los animales ganaban un 40 % menos de peso y tenían niveles de glucosa un 14 % más bajos y niveles de insulina un 70 % más bajos. Además, los niveles de colesterol y triglicéridos se mantuvieron normales, aunque eran alrededor de un 50 % más altos en los que recibieron sólo la dieta grasa.

Más tarde, descubrimos que la asociación con el extracto también conducía a una menor acumulación de grasa en el hígado, incluso en ratones que seguían consumiendo la dieta hipercalórica. Cuando se combinó con ejercicio físico, el extracto promovió resultados aún más significativos: una reducción del 70 % de la glucemia, del 81 % del colesterol total y del 72 % de la grasa acumulada en el hígado.

Mostramos algunos indicios del funcionamiento de estos mecanismos, con cambios en el metabolismo y un aumento de la excreción de colesterol. También demostramos que el extracto actúa directamente sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), un conjunto de reacciones hormonales importantes para regular la presión sanguínea y el equilibrio de líquidos en el organismo.

Protección renal

Los beneficios del extracto también se han observado en los riñones, protegiéndolos en condiciones adversas como la diabetes y la hipertensión. En estos casos, los riñones suelen sufrir inflamación y tienen dificultades para filtrar la sangre, problemas conocidos como nefropatía diabética y nefropatía hipertensiva. En estudios con ratas diabéticas o hipertensas por naturaleza, el tratamiento redujo la inflamación, normalizó los niveles de urea y creatinina y evitó daños renales graves.

Además, el extracto mostró potencial para prevenir la hipertensión secundaria en ratas con estrechamiento de la arteria renal. Esta obstrucción suele estar causada por la acumulación de placas de grasa y a menudo evoluciona hacia una disfunción renal grave.

Cómo detectar a tiempo la enfermedad renal crónica / Freepik

Al analizar la interacción del extracto en cultivos celulares, pudimos comprobar que los protege de la oxidación inducida por dosis tóxicas de gases de hidrógeno y oxígeno. Las acciones antioxidantes se producen en múltiples frentes, tanto por la acción directa de los compuestos fenólicos del extracto como por la estimulación de la producción de otras enzimas protectoras.

Impactos en el intestino y el cerebro

Nuestros resultados más recientes, fruto de la tesis doctoral de Bernardo Arnoso, defendida en diciembre de 2024, demuestran que el extracto del hueso tiene una acción similar a la de la metformina –uno de los principales medicamentos para tratar la diabetes– pero con mecanismos ligeramente diferentes y algunas ventajas específicas.

Además, como era de esperar, la ingesta elevada de grasas alteró la población de bacterias del intestino. Ambos tratamientos restablecieron un equilibrio más saludable, pero el extracto fue más allá: aumentó la producción de ácidos grasos de cadena corta, sustancias beneficiosas que favorecen la salud intestinal y el metabolismo.

En el cerebro, los cambios provocados por la dieta en el hipotálamo –región que regula el hambre y el metabolismo– se invirtieron parcialmente con los dos tratamientos, aunque por vías diferentes. La metformina aumentó la sensibilidad a la leptina (la hormona que controla el apetito), mientras que el extracto modificó otras señales relacionadas con la ingesta de alimentos.

Siguientes pasos

Una de las grandes ventajas del extracto de hueso de açaí es su sencillo proceso de producción, que lo hace factible a gran escala. Soares de Moura ya ha registrado una patente para el método de extracción y, aunque está disponible como complemento alimenticio, aún son necesarios estudios clínicos en humanos para hacer viable su uso como medicamento.

Esta etapa es esencial para comprender mejor cómo el organismo absorbe, distribuye y metaboliza el compuesto, y así definir dosis seguras e identificar posibles contraindicaciones. A pesar de los problemas burocráticos y éticos que han retrasado los estudios traslacionales, estamos buscando asociaciones que hagan posibles estos avances en un futuro próximo.

Paralelamente, nuestro equipo también está explorando el potencial de otros productos naturales prometedores en el tratamiento de enfermedades metabólicas, como las hojas de Alpinia zerumbet (falso cardamomo) y propóleo verde brasileño.

La obesidad es uno de los mayores retos de salud pública del siglo XXI. Además, el número de personas con diabetes está creciendo en todo el mundo y las estimaciones sugieren que alcanzará los 1 300 millones de personas en 2050. Estas enfermedades afectan profundamente a la calidad de vida y sobrecargan los sistemas sanitarios. Nuestra investigación busca alternativas naturales y sostenibles para prevenirlas y tratarlas. Creemos que la utilización de los residuos del hueso de açaí para desarrollar compuestos terapéuticos tiene un gran potencial para repercutir positivamente tanto en la salud como en el medio ambiente.

*Artículo publicado originalmente en The Conversatión. Cristiane Aguiar da Costa es Professora Associada, Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes (IBRAG), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).