Las tortitas de arroz son un producto ideal para todas aquellas personas que necesitan comer entre horas para saciar el apetito sin que eso implique alimentarse de comida basura o alimentos menos saludables. Por eso, muchas veces estos artículos se utilizan para perder peso.

Ahora bien, cabe destacar que hacer un consumo abusivo de estas tortitas no solo será contraproducente en este proceso, sino que puede tener consecuencias negativas sobre nuestra salud.

Ración máxima

Si bien es cierto que las indicaciones de los expertos no impiden hacer una ingesta diaria de tortitas de arroz, es importante no superar ciertas cantidades para no caer en el error de llevar una dieta hipercalórica. Por ello, tal como recogen varios portales especializados, lo mejor será no superar las dos tortitas durante el desayuno o un total de cuatro a lo largo de todo el día. Además, también se puede combinar su ingesta con la de vegetales u otros ingredientes, tanto dulces como salados.

Evidentemente, las raciones máximas recomendadas variarán en función del sexo, tamaño y peso de la persona, además de su metabolismo y gasto energético que hagan durante la jornada. Por esta razón, para salir de dudas, lo mejor siempre es acudir a un profesional que trate nuestro caso particular teniendo en cuenta estos y otros factores.