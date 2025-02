Ariana Grande: 10 cosas que no sabías de la diva del pop con coleta que está de vuelta en Hollywood

La pequeña gran estrella del pop siempre reconocible por su coleta de caballo y su rabillo del ojo 'cat eyes' podría conseguir su primer Oscar a Mejor Actriz de Reparto gracias a su papel de 'Glinda' en el musical 'Wicked'. Compite con Zoe Saldaña ('Emilia Pérez'), Isabella Rossellini ('Cónclave'), Felicity Jones ('The Brutalist') y Monica Barbaro ('A complete unknown'). Lo consiga o no, con este papel la artista ha dado con el atajo para volver a sus orígenes, la escena; el teatro… Hollywood.

1.Familia de artistas

Ariana nació en Boca Ratón, el 26 de junio de 1993. Su familia se había trasladado de Nueva York a Florida antes de su nacimiento. Su nombre hace alusión a la princesa Oriana, de la caricatura Félix el Gato. Su padre, Edward Butera, era el artista de la casa (pintor, fotógrafo y diseñador gráfico), pero fue su madre, Joana Grande, quien le permitió a ella y a su medio hermano por parte de madre, Frankie, trabajar en sus primeros personajes (hoy en día su hermano también es actor, animador y productor).

Ariana Grande con su madre, Joana, en unas fotos que ha compartido en sus redes sociales. / X

De ascendencia siciliana, sus padres se separaron cuando ella tenía 8 años, época que vivió con gran depresión. La pequeña Grande se pasó gran parte de su infancia con una máscara de Jason, el de 'Viernes 13'.

2.Obras de teatro y pinitos musicales

Aún vivía en Florida cuando participó en varias obras de teatro infantiles: su primer papel fue el personaje principal del musical 'Annie' y también actuó en varias producciones de 'El mago de Oz' (casualmente, el universo en el que se inspira 'Wicked'). Con ocho años también actuó con varias orquestas. Hasta que, con 13 años, se planteó seriamente, iniciar su carrera musical. Lo primero que les dijo a sus representantes era que quería grabar un álbum de R&B.

Ya en Nueva York, en 2008, protagonizó el musical '13' de Broadway. Consiguió el National Youth Theatre Association Awards por su interpretación del personaje de Charlotte. También se fogueó en varios clubs de jazz de la ciudad.

3.La nueva estrella de Nickelodeon

Su primer gran salto a la fama llegó con la serie de televisión de Nickelodeon 'Victorious', donde interpretaba a Cat Valentine. Su personaje era adorable, una chica pelirroja con una voz dulce. Después de cuatro temporadas (2010-2013), protagonizó dos temporadas de la continuación, 'Sam & Cat' (2013-2014), tras la cual aceptó otros papeles en televisión y teatro. Coincidiendo con aquella etapa lanzó, en 2013, su primer álbum, 'Yours Truly', de pop y R&B.

Fue un exitazo: encabezó el 'Billboard 200' de EEUU, y su sencillo principal, 'The Way', llegó al top 10 del 'Billboard Hot 100'. La grabó junto a su ex, el rapero Mac Miller, que murió de sobredosis en septiembre de 2018, tres meses después de su ruptura.

4.Fama mundial

La poderosa voz de una chica tan menuda (mide 1,55 metros) hizo que desde su primer disco la compararan con Mariah Carey. Pero no fue hasta el 2014, cuando el sencillo 'Problem' alcanzó el 'top' en las listas de éxitos del Reino Unido. El vídeo musical de la canción, en el que participa la rapera australiana Iggy Azalea, ganó el premio al Mejor Vídeo Pop en los MTV Video Music Awards de 2014. El clip lleva más de 1.400 millones de reproducciones en YouTube.

Yotube / .

Álbum tras álbum, ha ido consolidando su estilo hasta convertirse en una diva del pop actual, con discos como 'My Everything', 'Dangerous Woman', 'Thank U, Next' o el séptimo y último hasta la fecha, 'Eternal Sunshine', y con una imagen muy reconocible: coleta alta, 'eye liner', pestañas postizas, maquillaje impecable y un 'dress code' ultrafemenino.

5.El atentado de Manchester

Dentro de su gira más grande hasta esa fecha, 'Dangerous Woman Tour', Ariana estaba actuando en el Manchester Arena el 22 de mayo de 2017 cuando el 'show' acabó en tragedia. Un ataque terrorista provocado por el Estado Islámico mató en el acto a 23 personas y más de 120 personas resultaron heridas. Ese fatídico día le dejó una herida profunda a Grane, de la que aún se está curando: le quedó estrés postraumático y ansiedad, por lo que lleva en terapia desde entonces.

Ariana Grande, en el concierto 'One Love Manchester', en Old Trafford Cricket Ground, en Manchester, el 4 de junio de 2017. / EFE

A las dos semanas del atentado, organizó un concierto benéfico: 'One Love Manchester', con un cartel que incluía a Katy Perry, Miley Cyrus, Justin Bieber y otros muchos.

6.'Thank U, Next': novios y empoderamiento

En 2018, Ariana Grande lanzó su sencillo 'Thank U, Next', a día de hoy uno de sus himnos más conocidos. No solo habla de empoderamiento, sino también de relaciones pasadas. En la letra, menciona a varios de sus ex más famosos, y las lecciones aprendidas. Ese fue el año en que perdió a su exnovio y amigo Mac Miller, al que se refiere como "ángel" en la misma canción. El videoclip del tema tuvo un éxito increíble, al homenajear a películas icónicas de adolescentes de los 90 y 2000, como 'Chicas malas' y 'Una rubia muy legal'.

Ariana Grande junto al que fue su marido, Dalton Gomez. / EFE

Además de Miller, Ariana salió con su bailarín Ricky Alvarez, el rapero Big Sean, y "casi" se casó con el cómico Pete Davidson. Después de 'Thank U, Next', se casó con Dalton Gomez, un agente inmobiliario de lujo. El matrimonio acabó en un polémico divorcio, en el que se coló el rumor de un posible romance con el coprotagonista de 'Wicked', Ethan Slater. Ella le pagó a Gomez 1,25 millones de dólares, la mitad de los ingresos de la venta de su casa, pero le negó la pensión alimenticia.

7.Coleccionista de premios y ventas

A lo largo de su carrera, Grande ha vendido más de 90 millones de discos en todo el mundo, lo que la convierte en una de las artistas musicales con mayores ventas de todos los tiempos. Ha ganado dos premios Grammy, un BRIT, nueve MTV Video Music Awards, tres MTV Europe Music Awards y tres American Music Awards.

Ariana Grande, en la 62ª gala de los Grammy, en Los Ángeles, en enero de 2020. / AP

Es la artista femenina más reproducida de la historia, por detrás de la omnipresente Taylor Swift.

8.Maquillaje REM Beauty

Como muchas artistas, Ariana Grande tiene su propia firma de maquillaje. REM Beauty nació en 2021 y está llena de 'glow' y 'glitter': "Nuestros productos combinan ideas de otro mundo con innovación del mundo real para inspirarte a explorar lo que significa la creatividad para ti". Con el lanzamiento de la película 'Wicked', la artista sacó una edición limitada de paletas inspiradas en los personajes.

En septiembre de 2023, REM Beauty recibió el premio Cosmopolitan Reader's Choice Award a la mejor marca de belleza de celebridades.

9.Regreso a la interpretación

En los últimos años, Grande ha demostrado que su amor por la interpretación sigue más vivo que nunca. En 2021 consiguió un papel en la comedia dramática de Netflix 'No mires arriba', escrita y dirigida por el ganador del Oscar Adam McKay, y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

Ariana Grande, en la pìel de Riley Bina, en la película 'No mires arriba' (Netflix). Ariana Grande, en la pìel de Riley Bina, en la película 'No mires arriba' (Netflix). / / NETFLIX

Ariana interpreta a la diva del pop Riley Bina, un papel breve pero memorable.

10.Criticada por su extrema delgadez

El año pasado, Grande fue invitada por primera vez como una de las presentadoras de los Premios Oscar 2024, para los cuales eligió un diseño rosa pastel de Giambattista Valli. Llamó la atención y preocupó a sus seguidores por su extrema delgadez. Un año antes ya tuvo que hacer frente a las críticas por su físico, y compartió un vídeo en sus redes sociales respondiendo a los comentarios. "Personalmente, para mí, el cuerpo con el que han estado comparando mi cuerpo actual era la versión menos saludable de mí.

Ariana Grande, en la alfombra roja de los BAFTA, el pasado 16 de febrero, en Londres. / AP

Tomaba muchos antidepresivos, bebía alcohol, comía mal y estaba en el punto más bajo de mi vida cuando me veía de la manera que ustedes consideran saludable", escribió.

