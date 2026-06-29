Sequedad vaginal, un problema frecuente, pero infratratado

La mucosidad vaginal, o flujo vaginal, es segregada principalmente por el cuello uterino y las glándulas de Bartholino y Skene (especialmente durante la excitación sexual). El flujo vaginal tiene como funciones lubricar durante las relaciones sexuales, proteger frente a infecciones y mantener el equilibrio del pH vaginal. Es un mecanismo fisiológico fundamental de defensa y confort.

La sequedad vaginal es la disminución de esa lubricación natural de la vagina, asociada a cambios en la mucosa vaginal que se vuelve más fina, menos elástica y menos hidratada. Actualmente, se engloba dentro del llamado síndrome genitourinario de la menopausia (SGM).

No hay una cantidad “medible” estándar de mucosidad vaginal. Se considera normal cuando no hay sensación de sequedad, no hay dolor en las relaciones sexuales, no presenta mal olor y no produce escozor o picor. Además, en condiciones saludables debe mantenerse en un pH ácido (aprox. 3.8–4.5 en mujeres en edad fértil).

Se estima que hasta un 50 o 60% de las mujeres posmenopáusicas presentan síntomas de sequedad vaginal. Sin embargo, muchas no consultan por vergüenza o por considerarlo "normal". En otras ocasiones, a pesar de que la paciente pueda consultar a su médico, no siempre son informadas de las opciones terapéuticas de las que se dispone actualmente. Es un problema frecuente, pero infratratado. Es más habitual a partir de los 45–50 años, coincidiendo con la perimenopausia y postmenopausia. No obstante, puede aparecer antes si hay insuficiencia ovárica prematura, ciertos tratamientos oncológicos o la menopausia quirúrgica mediante ooforectomía (extracción de ambos ovarios).

Tal como explica la Dra. Laura López Chardi, especialista en ginecología y obstetricia del equipo Institut Gómez Roig de Clínica Corachan, “la principal causa de la sequedad vaginal es la disminución de estrógenos, especialmente en la menopausia. Porque son los estrógenos los que mantienen el grosor, la elasticidad y la hidratación de la mucosa vaginal”. La ginecóloga apunta también otros motivos por los que puede aparecer la sequedad en la vagina, como son “la lactancia materna en el postparto y algunos tratamientos hormonales (anticonceptivos a bajas dosis o también algunos medicamentos usados en el tratamiento del cáncer de mama)”.

Sin embargo, la sequedad vaginal no siempre se percibe. “Algunas mujeres no notan sequedad como tal, pero sí presentan molestias o escozor, dolor con las relaciones sexuales (dispareunia), sensación de tirantez en la vulva o mayor predisposición a infecciones urinarias o vaginales. Incluso puede haber cambios en la mucosa sin que inicialmente haya síntomas evidentes”, señala la Dra. López Chardi.

Además, la sequedad vaginal puede ser transitoria (lactancia, anticonceptivos, tratamientos oncológicos) o persistente (en menopausia sin tratamiento): en este caso, además, si no se trata, puede ser progresiva y empeorar con el tiempo.

Diagnóstico

El diagnóstico de la sequedad vaginal es clínico, se basa en una historia clínica detallada, con la exploración ginecológica y también se puede evaluar mediante la medición del pH vaginal (que suele elevarse en la menopausia). Es importante -precisa la especialista de Clínica Corachan- realizar “una revisión exhaustiva también de la vulva para descartar otras patologías asociadas a los mismos síntomas, como por ejemplo el liquen escleroso vulvar”.

La doctora López Chardi nos da los mejores consejos acerca de la sequedad vaginal / CEDIDA

Dependiendo del grado y del impacto en la calidad de vida se aplicará un tratamiento u otro. Existe un amplio abanico de posibilidades que serán consensuadas con la preferencia y contexto clínico de la paciente.

Entre las opciones no hormonales, están los hidratantes vaginales regulares; lubricantes durante las relaciones sexuales, Omega 7 o aceite de espino amarillo como suplemento oral.

Las opciones hormonales pueden ser:

De aplicación local: Estrógenos o DHEA vaginal

Terapia hormonal sistémica de la menopausia: parches o crema transdérmica.

Otras alternativas posibles, basadas en la ginecología regenerativa son:

Láser vaginal

Radiofrecuencia vaginal

Plasma Rico en plaquetas con ácido hialurónico

Suero autólogo rico en citoquinas

Sobre si se puede lograr que la mucosidad vuelva a fluir normalmente, la Dra. responde que sí. "Especialmente con terapia hormonal y/o con tratamientos basados en la ginecología regenerativa, se obtienen resultados muy efectivos. La mucosa puede recuperar grosor, elasticidad y lubricación similares a los previos al déficit hormonal".

La sequedad vaginal no siempre se puede evitar, ya que es está ligada al descenso hormonal natural. Sin embargo, mantener una actividad sexual regular, evitar el tabaco, tener una rutina de hidratación diaria genital y consultar precozmente ante los primeros síntomas puede ayudar a minimizar su impacto y a evitar su progresión.

Sobre la actividad sexual, la Dra. precisa que, "aunque no se mantengan relaciones, la sequedad vaginal puede causar dolor, picor o ardor crónico, aumentar el riesgo de infecciones urinarias recurrentes o la aparición de microfisuras y sangrado". Y puntualiza que, “como síntoma que es, si la sequedad vaginal no se trata, puede progresar, y la respuesta al tratamiento será más difícil con el paso del tiempo. No es solo un problema relacionado con la esfera sexual, es un problema de salud y bienestar".

Y, aunque el tipo de alimentación no sea causa directa de una mayor o menor sequedad vaginal, sí que aquello que comemos influye en la salud general de la mucosa. La especialista de Clínica Corachan indica sobre ello que: "una dieta rica en antioxidantes y vitamina E, alimentos ricos en omega 7 y mantener una buena ingesta de agua, ayudarán al buen mantenimiento de la hidratación de la piel y las mucosas".

Fuente: La Nueva España