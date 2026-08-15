El corazón acelera, los vasos sanguíneos se dilatan y miles de glándulas comienzan a expulsar sudor. Todo ocurre antes de que aparezcan el mareo, el dolor de cabeza o la sed intensa. Cuando el termómetro se dispara, el cuerpo pone en marcha una carrera silenciosa para evitar que su temperatura interna siga subiendo.
Esa batalla cotidiana suele pasar inadvertida. Se percibe como cansancio, falta de concentración, una noche de mal sueño o la sensación de que cualquier esfuerzo cuesta el doble. Pero, cuando el calor persiste, el organismo puede dejar de compensar y lo que parecía una simple incomodidad se convierte en un riesgo real para la salud.
Entender cómo responde el organismo al calor permite comprender también por qué no todas las personas afrontan las altas temperaturas de la misma manera. La edad, el estado de salud, la medicación, el tipo de trabajo o las condiciones de la vivienda pueden marcar la diferencia entre tolerar un episodio extremo o sufrir sus consecuencias.
1. LA BATALLA SILENCIOSA DEL CUERPO
Todo empieza en una pequeña región del cerebro llamada hipotálamo. Actúa como el termostato del organismo: detecta cuándo aumenta la temperatura corporal y pone en marcha una cadena de órdenes para evitar el sobrecalentamiento. El objetivo es uno: mantener el cuerpo cerca de los 37 grados, la temperatura a la que nuestros órganos funcionan de forma óptima.
Mientras ese mecanismo consigue disipar el exceso de calor, el cuerpo mantiene el equilibrio. El problema aparece cuando las temperaturas son demasiado altas, la exposición se prolonga o el organismo no logra compensar la pérdida de agua y sales minerales. Es entonces cuando empiezan a aparecer los primeros síntomas y aumenta el riesgo de sufrir un golpe de calor o la descompensación de enfermedades previas.
2. CUANDO EL SISTEMA EMPIEZA A FALLAR
El cuerpo no pasa de la normalidad al golpe de calor de forma repentina: suele emitir señales a medida que pierde la capacidad de regular su temperatura. El sudor indica que el sistema de refrigeración sigue funcionando, pero la sed, la fatiga o los calambres advierten de una pérdida creciente de agua y sales minerales. Si aparecen mareo o dolor de cabeza, es necesario detener la actividad, buscar un lugar fresco y enfriar el cuerpo. La confusión, la alteración de la conciencia, una piel muy caliente o una temperatura corporal cercana o superior a 40 °C pueden indicar un golpe de calor, una emergencia médica que requiere asistencia inmediata.
Señales de alerta
Los síntomas pueden avanzar rápidamente. Reconocerlos permite actuar antes de que el organismo pierda el control de su temperatura.
El cuerpo compensa
Respuesta normal
- Sudor
Hidratarse y reducir la exposición para no sobrecargar el organismo.
Primeras alertas
Atención
- Sed
- Fatiga
- Calambres
Beber agua, descansar y trasladarse a un espacio fresco.
El organismo tiene dificultades
Peligro
- Mareo
- Dolor de cabeza
Interrumpir cualquier esfuerzo, enfriar el cuerpo y vigilar la evolución.
Posible golpe de calor
Emergencia
- Confusión
- Piel muy caliente
- Temperatura corporal cercana o superior a 40 °C
- Golpe de calor
Llamar inmediatamente a emergencias y comenzar a enfriar a la persona.
3. LA PIEL, LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA
«Solo necesito protector en la playa»
La exposición solar también se produce al caminar por la ciudad, sentarse en una terraza, practicar deporte o trabajar al aire libre. La necesidad de protegerse depende del tiempo y la intensidad de la exposición, no del lugar.
«Si está nublado, no puedo quemarme»
Las nubes reducen la sensación de calor y parte de la radiación, pero no la bloquean por completo. Por eso, un día cubierto también puede provocar quemaduras y daño cutáneo, especialmente durante exposiciones prolongadas.
«Como soy moreno, estoy protegido»
La melanina proporciona cierta protección, pero no convierte la piel en inmune. Las personas de todos los fototipos pueden sufrir quemaduras, envejecimiento prematuro y cáncer de piel, aunque la forma de manifestarse sea diferente.
«Si no me quemo, el sol no me está dañando»
La quemadura es solo la manifestación más visible de una exposición excesiva. La radiación ultravioleta puede causar daño celular acumulativo sin que la piel se enrojezca de inmediato.
4. EL CALOR TAMBIÉN SE METE EN LA CABEZA
El calor no solo pone a prueba al cuerpo: también afecta al cerebro. Las altas temperaturas dificultan el descanso, reducen la capacidad de concentración y pueden alterar el estado de ánimo. No es una simple sensación. Cuando el organismo dedica buena parte de sus esfuerzos a mantener estable la temperatura corporal, el rendimiento físico y mental también se resiente.
El efecto dominó
Selecciona una fase para descubrir cómo las altas temperaturas alteran el estado de ánimo:
FASE 1 · DURANTE LA NOCHE
El cuerpo no logra enfriarse
Para iniciar el sueño, el organismo necesita reducir ligeramente su temperatura interna. Cuando el dormitorio permanece demasiado cálido, aumentan los despertares y el descanso se vuelve más superficial.
5. CÓMO AYUDAR A TU CUERPO
Frente al calor, no todas las recomendaciones funcionan por el mismo motivo. Algunas evitan que el cuerpo gane más temperatura; otras le permiten perderla con mayor facilidad; y otras ayudan a mantener la hidratación y la circulación. Entender ese mecanismo permite aplicar cada medida con más sentido.
Lo que haces... y lo que consigues
Pulsa en cada acción para descubrir por qué funciona:
- Reponer el líquido perdido con el sudor.
- Mantener el volumen de sangre.
- Facilitar la sudoración.
- Reducir el calor que absorbe la piel.
- Disminuir el esfuerzo necesario para enfriarse.
- Favorecer la evaporación del sudor.
- Permitir que el aire circule alrededor de la piel.
- Evitar que el calor producido por los músculos se sume al calor ambiental.
- Encontrar un ambiente más fresco en el que pueda reducir su temperatura mientras duerme.
- Evitar digestiones especialmente pesadas.
- Favorecer la hidratación cuando se eligen frutas y verduras ricas en agua.
RED DE CONTENIDOS DE PRENSA IBÉRICA
Textos: Valentina Raffio, Nieves Salinas, Patricia Martín, Clara Dalmau, Fidel Masreal y Andrea Valenzuela (El Periódico); Rafa Sardiña, María Saiz y Rebeca Gil (Guía de Salud); Tamara Conde (Woman Madame Figaro).
Coordinación: Nekane Chamorro, Jorge Fauró y Marián Navarcorena.
Dirección: Gemma Robles.