Urgencias 24 horas en Quirónsalud Tenerife: cómo trabajan los mejores hospitales de la isla

Una red de urgencias 24 horas en Tenerife

Los hospitales Quirónsalud Tenerife y Quirónsalud Costa Adeje forman parte de una misma red asistencial diseñada para ofrecer urgencias 24 horas en Tenerife y una respuesta integral en cualquier punto de la isla. La coordinación entre ambos centros permite que cada paciente reciba la atención urgente más adecuada según la complejidad de su situación clínica, con acceso inmediato a especialistas, tecnología diagnóstica, cirugía de alta complejidad y unidades de hospitalización cuando resulta necesario.

Este modelo de urgencias Quirónsalud Tenerife favorece una actuación rápida, segura y eficiente. El objetivo es reducir los tiempos de diagnóstico y tratamiento, evitar derivaciones innecesarias y asegurar la continuidad asistencial desde el primer contacto con el Servicio de Urgencias hasta la resolución completa del proceso clínico.

La atención urgente ha experimentado una profunda transformación en los últimos años. Si antes el objetivo principal era resolver una emergencia inmediata, hoy un hospital de urgencias en Tenerife debe funcionar como puerta de entrada a un centro altamente especializado, capaz de ofrecer diagnóstico rápido, tratamiento precoz y seguimiento integral desde el primer momento. El envejecimiento de la población, la mayor complejidad de las enfermedades y las nuevas tecnologías diagnósticas exigen que cada paciente sea valorado sin demoras por el profesional más adecuado.

Alta especialización para las urgencias más complejas

Ambos hospitales mantienen un servicio de urgencias 24 horas durante los 365 días del año. El Hospital Quirónsalud Tenerife dispone además de una moderna sala de Hemodinámica, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Diálisis, cuatro quirófanos polivalentes y la única Unidad de Cirugía Robótica Avanzada de la sanidad privada canaria.

Su modelo de trabajo multidisciplinar reúne a cardiólogos, traumatólogos, cirujanos generales, neurocirujanos, internistas, urólogos, oftalmólogos, otorrinolaringólogos, intensivistas, radiólogos y anestesistas. Todos ellos actúan de forma coordinada para ofrecer atención urgente en Tenerife, resolver situaciones de elevada complejidad y reducir al máximo los tiempos diagnósticos.

Traumatología, cirugía y cardiología sin demoras

Entre las áreas de mayor actividad destacan las urgencias traumatológicas en Tenerife. El acceso inmediato a radiología digital, TAC, resonancia magnética y ecografía permite valorar y tratar fracturas, luxaciones, esguinces, traumatismos y lesiones deportivas con rapidez y precisión. La disponibilidad de urgencias con TAC, resonancia y quirófano en Tenerife concentra pruebas y tratamiento en un mismo circuito.

En Cirugía General, la disponibilidad permanente de quirófano y cirujano de guardia facilita la atención de apendicitis, colecistitis, obstrucciones intestinales o hernias complicadas. Este circuito resulta especialmente relevante en una urgencia quirúrgica, cuando una decisión rápida puede evitar complicaciones y acortar la recuperación.

En Cardiología y Hemodinámica, la unidad propia permite realizar coronariografías y angioplastias urgentes ante un infarto agudo de miocardio. La capacidad de activar urgencias cardiológicas en Tenerife dentro del mismo hospital permite ganar minutos decisivos para la supervivencia y la recuperación funcional del paciente. De este modo, Quirónsalud Tenerife reúne recursos propios de un hospital privado con Hemodinámica en Tenerife.

Video Urgencias Tenerife:

Atención especializada en neurología, visión, audición y riñón

El centro también atiende con rapidez urgencias otorrinolaringológicas, oftalmológicas y urológicas gracias a la exploración especializada inmediata, lo que ayuda a reducir el riesgo de secuelas permanentes en la audición, la visión o la función renal.

A ello se suman la Medicina Interna, que ofrece una valoración global de pacientes con patologías complejas o enfermedades crónicas descompensadas, y la Nefrología, con Unidad de Diálisis propia para abordar las complicaciones renales más graves.

En Neurocirugía, la disponibilidad inmediata de TAC, resonancia magnética y quirófano permite actuar sin demora ante traumatismos craneoencefálicos, hemorragias intracraneales o lesiones medulares. Se trata de procesos en los que cada minuto es determinante para reducir el riesgo de secuelas neurológicas.

Ambos centros ofrecen urgencias 24 horas durante los 365 días del año, acceso a especialistas, diagnóstico avanzado, cirugía de alta complejidad y atención médica urgente a domicilio

Urgencias pediátricas en Costa Adeje

En el sur de la isla, el Hospital Quirónsalud Costa Adeje ofrece urgencias pediátricas en Costa Adeje adaptadas a cada etapa del desarrollo infantil. La atención está centrada en el niño y su familia, con acceso permanente a laboratorio y radiología para agilizar el diagnóstico y el tratamiento.

El centro dispone además de Traumatología y Cirugía General preparadas para responder a la intensa actividad turística y deportiva de la zona. La radiología digital inmediata permite valorar fracturas, esguinces y traumatismos, mientras que la coordinación directa con Quirónsalud Tenerife garantiza la continuidad asistencial cuando un caso requiere recursos de mayor complejidad.

Este circuito convierte a ambos hospitales en una opción de atención de urgencias para turistas en Costa Adeje y para residentes del sur de Tenerife, con una respuesta adaptada a las necesidades de una zona que recibe visitantes durante todo el año.

Médico urgente a domicilio en Tenerife

Uno de los principales valores diferenciales de Quirónsalud Costa Adeje es la atención médica urgente a domicilio, disponible las 24 horas durante todo el año. Médicos y enfermeros se desplazan a viviendas particulares, hoteles o apartamentos turísticos para realizar una valoración clínica inmediata, iniciar el tratamiento y estabilizar al paciente in situ.

El servicio de médico a domicilio en Tenerife permite derivar al hospital solo cuando resulta necesario. Es especialmente útil para personas mayores, pacientes con movilidad reducida, familias con niños pequeños y turistas que prefieren recibir una primera asistencia en su alojamiento durante las vacaciones. También da respuesta a quienes necesitan un médico urgente a domicilio en hoteles de Tenerife.

Video atención Domiciliaria urgente:

Atención urgente coordinada para residentes y visitantes

Quirónsalud Tenerife y Quirónsalud Costa Adeje comparten un mismo modelo asistencial basado en la rapidez de respuesta, la alta especialización, la innovación tecnológica y el trabajo multidisciplinar. Esta red de urgencias privadas en Tenerife permite atender desde procesos frecuentes hasta emergencias de alta complejidad con continuidad y seguridad.

La combinación de urgencias 24 horas en Tenerife, diagnóstico avanzado, quirófanos, Hemodinámica, UCI, Diálisis, Urgencias Pediátricas y atención médica a domicilio ofrece una respuesta integral para residentes y visitantes. El resultado es una atención urgente multidisciplinar en Tenerife orientada a mantener la calidad asistencial y la continuidad de los cuidados durante los 365 días del año.