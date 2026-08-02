Manual de supervivencia digital para vacaciones
El verano también necesita modo avión
Evitar la fatiga mental, reducir al máximo el estrés y huir de la sobrecarga informativa derivada del uso de las nuevas tecnologías tanto en el ámbito laboral como personal, son algunas de las claves que los expertos consideran imprescindibles para propiciar un periodo de descanso vacacional y para fomentar el bienestar y la salud mental de la ciudadanía. En la era digital en la que vive la sociedad, se produce a diario un uso automatizado y excesivo de los dispositivos inteligentes y del acceso a internet, lo que acaba generando estados de ansiedad, estrés y dependencia, además de una sobrecarga que provoca, en muchas ocasiones, fatiga mental y dificulta las rutinas de autocuidados y descanso. Te proponemos un reto de 7 días para "depurarte" y volver como nuevo tras las vacaciones. ¡Atrévete!
1. Guía del Detox Digital
Un reto visual de siete días para recuperar la atención en vacaciones sin desaparecer del mundo e informándote de lo importante
¿Cuánto usas el móvil?
Antes de empezar el reto, marca tu tiempo medio diario. Lo usaremos al final para estimar cuánto has recuperado.
Consumo provisional: 4 h/día. Puedes mover el deslizador antes de fijarlo.
Silencia lo que no importa
Desactiva 24 horas las notificaciones que no sean llamadas, mensajes personales, sobre emergencias o información urgente.
Primera hora sin móvil
Deja el teléfono cargando fuera del dormitorio y no lo consultes hasta después del desayuno.
Cero pantallas durante las comidas
Desayuno, comida y cena sin móvil sobre la mesa. Si estás acompañado, la conversación es la app.
Silencia una app por un día
Elige una aplicación que te robe tiempo sin aportarte información valiosa para tu vida diaria o tu ocio y silénciala temporalmente durante 24 horas.
Pantalla en escala de grises
Convierte el móvil en una herramienta menos apetecible activando el filtro monocromo.
Tarde sin redes sociales
Reserva una franja de cuatro horas sin Instagram, TikTok, X, ni correo, con la excepción de noticias relevantes y emergencias.
24 horas sin correo del trabajo
No abras el mail laboral. Activa una respuesta automática y deja avisadas las urgencias reales.
¿Cuántos días puedes cumplir el reto?
Marca hasta dónde crees que puedes llegar y calculamos el tiempo aproximado que puedes recuperar.
2. ¿Necesitas desconectar?
Responde según lo que haces de verdad, no según lo que te gustaría hacer. No hay diagnósticos ni respuestas perfectas: solo pequeñas pistas sobre el lugar que ocupa el móvil en tus vacaciones.
Cuando llegas a la playa…
Elige la opción que más se parece a lo que haces habitualmente.
Mi perfil digital de vacaciones es
Equilibrista
Sé desconectar, aunque algunas notificaciones todavía me encuentran.
Este test es una pieza editorial y lúdica. No evalúa ni diagnostica una adicción digital.
3. La atención cambia de sitio
En lugar de romper un hilo abstracto, esta escena muestra algo más directo: cada aviso aparta la mirada de la lectura y debilita la zona de concentración.
Cinco avisos. Cinco desvíos.
La persona empieza concentrada en el libro. Cada notificación hace que levante la mirada y reduce el espacio visual dedicado a la lectura.
La atención está centrada en la lectura.
Cinco avisos. Cinco salidas de la lectura. El coste no es mirar el móvil: es tener que volver a construir el foco cada vez.
4. Lo que recuperas cuando desconectas
Pasar menos tiempo pendiente del móvil no solo libera minutos. También devuelve espacio a capacidades que se resienten cuando el cerebro vive saltando de un estímulo a otro.
Pulsa sobre cada capacidad para descubrir qué cambia cuando disminuyen las interrupciones.
Recuperas concentración
El cerebro puede permanecer más tiempo en una misma tarea sin tener que reconstruir constantemente el hilo de atención.
Disminuye el cambio continuo entre mensajes, aplicaciones y actividades.
Cada interrupción obliga a abandonar una tarea y volver a orientarse. Reducirlas facilita mantener el foco.
5. Cómo desconectar de verdad sin desaparecer del mundo
Psicólogos y especialistas en bienestar digital explican cómo recuperar el foco y poner límites al móvil sin convertir la desconexión en otra obligación más
Seis adolescentes pasan una semana sin móvil
Día a día han explicado cómo este pequeño gesto ha cambiado sus rutinas y su estado de ánimo. Todos han superado el desafío y todos, junto a sus madres, dicen haber sacado más de una lección de la experiencia.VER REPORTAJE
RED DE CONTENIDOS DE PRENSA IBÉRICA
Infografías interactivas: Nekane Chamorro (Redacción Central PI).
Textos: Fidel Masreal (El Periódico) y Andrea San Martín (El Periódico de España).
Coordinación: Nekane Chamorro, Jorge Fauró y Marian Navarcorena.
Dirección: Gemma Robles.