Quirónsalud Costa Adeje lleva las urgencias a tu domicilio las 24 horas con un innovador servicio médico

La rapidez y la precisión en la respuesta ante un problema de salud son factores determinantes en la evolución clínica de cualquier paciente. Consciente de esta realidad y de las necesidades de la población, el hospital Costa Adeje de Quirónsalud ha diseñado e implementado un puntero ecosistema de atención médica urgente que traslada todo el rigor de la práctica clínica del centro hospitalario directamente a las residencias de los ciudadanos.

Este nuevo esquema de urgencias médicas 24 horas se consolida como una solución ágil, adaptada y sumamente eficaz para responder ante incidencias en cualquier momento del año. De este modo, la atención sanitaria domiciliaria deja de ser una simple opción de consulta de atención primaria para convertirse en una verdadera prolongación de la medicina especializada y de alta complejidad en el entorno familiar.

La importancia de una valoración médica urgente y especializada en casa

Disponer de un médico urgente a domicilio ofrece una enorme tranquilidad a los pacientes y a sus seres queridos. Este servicio de asistencia urgente en domicilio está meticulosamente enfocado en otorgar una atención inmediata en domicilio cuando las circunstancias clínicas de la persona desaconsejan o dificultan su movilización y traslado físico hasta las instalaciones del centro de salud.

"En el ámbito de la medicina de emergencias existen numerosos escenarios clínicos en los que cada minuto transcurrido cuenta de forma drástica. El propósito nuclear de este despliegue es aproximar con la máxima presteza la asistencia sanitaria urgente al lugar idóneo donde el afectado se halle. Garantizamos una valoración médica urgente y sumamente precoz, algo fundamental cuando el factor tiempo define directamente el pronóstico final y la evolución de su estado general de salud."

Dr. Pedro Rojas, coordinador del Servicio de Urgencias de Quirónsalud Costa Adeje

La coordinación interna de este modelo de atención domiciliaria Tenerife resulta capital para su óptimo funcionamiento. El engranaje del servicio de urgencias médicas se activa de forma rigurosa en el momento en que se recibe una solicitud ciudadana. Cada petición telefónica es evaluada en primera instancia por el médico jefe de guardia, quien se encarga de analizar los síntomas informados y los antecedentes médicos disponibles para discernir el nivel de prioridad y estructurar el equipo humano y los medios técnicos más idóneos para la asistencia.

Equipos multidisciplinares y UVI móvil en Tenerife Sur

Una de las mayores virtudes que definen la excelencia de este proyecto en el sur de la isla es su inmensa flexibilidad y versatilidad resolutiva. Dependiendo enteramente de la complejidad diagnóstica que presente el paciente, el hospital activa equipos multidisciplinares integrados por médicos facultativos especialistas en urgencias, personal de enfermería cualificado y técnicos expertos en emergencias sanitarias.

Para aquellos cuadros de salud que revisten un riesgo potencial superior o que requieren una monitorización crítica y un soporte vital inmediato, la infraestructura dispone de una flota de UVI móvil plenamente operativa. Este vehículo especial cuenta con una tecnología de asistencia sanitaria avanzada idéntica a la que se utiliza en los boxes de cuidados críticos del propio complejo hospitalario, permitiendo estabilizar al paciente en situaciones extremas antes o durante el trayecto.

¿Cuándo solicitar las urgencias a domicilio Costa Adeje?

• Dolor torácico agudo o sospecha de patología cardiovascular.

• Dificultad respiratoria súbita o reagudización de EPOC y asma.

• Déficits neurológicos de aparición brusca compatibles con sospecha de ictus.

• Pérdida de conocimiento, síncopes y cuadros de mareos intensos.

• Descompensaciones metabólicas agudas en pacientes con diabetes o insuficiencia cardíaca.

• Crisis hipertensivas, fiebre persistente en población vulnerable, caídas y traumatismos.

Ventajas de la atención extrahospitalaria y cercanía con el paciente

Este formato de atención médica 24 horas supone una profunda transformación en la experiencia del usuario de la sanidad privada. Al potenciar los mecanismos de atención extrahospitalaria se evitan desplazamientos logísticos innecesarios que frecuentemente causan un alto nivel de estrés y ansiedad tanto en el enfermo como en sus familiares más cercanos.

El servicio aporta un confort y bienestar indiscutible, un aspecto especialmente reseñable en el caso de las personas de edad avanzada, pacientes pluripatológicos crónicos o aquellos ciudadanos con limitaciones severas de movilidad. Con este paso adelante, Quirónsalud afianza y consolida su firme estrategia corporativa orientada a ofrecer una medicina moderna que combina la digitalización, la inmediatez y el trato humano personalizado.

Para todos aquellos que requieran la presencia de un médico a domicilio Costa Adeje, un médico urgente Tenerife Sur o necesiten activar los servicios de urgencias Costa Adeje, el canal de comunicación permanece plenamente accesible y directo.