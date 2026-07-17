La incontinencia urinaria deja de ser un problema gracias a tratamientos como las infiltraciones intravesicales

La incontinencia urinaria continúa siendo una de las patologías urológicas más frecuentes y, al mismo tiempo, una de las menos consultadas. Millones de personas conviven cada día con pérdidas involuntarias de orina, urgencia miccional o la necesidad constante de localizar un baño, síntomas que condicionan su vida social, laboral y personal. Sin embargo, los especialistas insisten en que esta situación no debe asumirse como una consecuencia inevitable del envejecimiento o de determinados procesos fisiológicos, ya que actualmente existen tratamientos altamente eficaces capaces de devolver el control de la vejiga y mejorar de forma significativa la calidad de vida.

Entre estas opciones destaca el tratamiento con infiltraciones intravesicales, una técnica mínimamente invasiva indicada para pacientes con vejiga hiperactiva e incontinencia urinaria de urgencia que no han obtenido una respuesta satisfactoria con medidas conservadoras o tratamiento farmacológico.

"Muchas personas normalizan las pérdidas de orina durante años por vergüenza o porque creen que forman parte de la edad. Sin embargo, hoy sabemos que la mayoría de estos pacientes pueden mejorar notablemente con un diagnóstico adecuado y un tratamiento personalizado", explica el doctor Guillermo Conde, jefe de los Servicio de Urología de los Hospitales Quirónsalud Tenerife, Quirónsalud Costa Adeje y Quirónsalud Vida.

Un tratamiento dirigido a recuperar el control de la vejiga

La vejiga hiperactiva se caracteriza por la aparición de un deseo repentino e incontrolable de orinar que, en numerosas ocasiones, termina provocando pérdidas de orina antes de llegar al baño. Esta situación puede obligar a modificar la rutina diaria, limitar los desplazamientos, abandonar actividades sociales o deportivas e incluso afectar al descanso nocturno.

"El primer paso siempre es conocer por qué se produce la incontinencia. No todas las pérdidas de orina tienen el mismo origen y, por tanto, tampoco requieren el mismo tratamiento. Un diagnóstico preciso nos permite ofrecer la solución más eficaz para cada paciente", señala el especialista.

Un procedimiento rápido, ambulatorio y mínimamente invasivo

El tratamiento consiste en la administración de pequeñas cantidades de un neuromodulador directamente sobre el músculo de la vejiga mediante una cistoscopia. Su objetivo es reducir las contracciones involuntarias responsables de la urgencia miccional, aumentando la capacidad vesical y disminuyendo la frecuencia de las micciones y los episodios de incontinencia.

Se trata de un procedimiento ambulatorio que suele realizarse en apenas unos minutos y que permite al paciente regresar a su domicilio el mismo día.

"Es una técnica muy bien tolerada. La intervención dura habitualmente entre quince y treinta minutos, no requiere ingreso hospitalario y la recuperación suele ser muy rápida, por lo que el paciente puede retomar su actividad habitual en poco tiempo", afirma el doctor Conde.

Los primeros resultados suelen apreciarse durante las primeras semanas tras el procedimiento y sus efectos pueden mantenerse durante varios meses. Cuando el beneficio disminuye, el tratamiento puede repetirse de forma segura tras la valoración del urólogo.

Una alternativa eficaz cuando otros tratamientos no funcionan

Los especialistas indican este tratamiento principalmente en pacientes con vejiga hiperactiva o incontinencia urinaria de urgencia que continúan presentando síntomas pese a haber realizado cambios en los hábitos de vida, fisioterapia del suelo pélvico o tratamiento farmacológico.

Además de su elevada eficacia, el tratamiento presenta la ventaja de actuar directamente sobre la vejiga, evitando muchos de los efectos secundarios asociados a determinados medicamentos administrados por vía oral.

"Nuestro objetivo no es únicamente reducir las pérdidas de orina, sino devolver al paciente la tranquilidad para viajar, hacer deporte, trabajar o simplemente salir de casa sin miedo a sufrir un escape. Recuperar el control de la vejiga supone, en muchos casos, recuperar la libertad y la calidad de vida", destaca el jefe del Servicio de Urología.