Hospiten agiliza sus diagnósticos con tecnología de escáner espectral

El Hospital Universitario Hospiten Bellevue y Hospiten Lanzarote dan un paso decisivo en el diagnóstico por imagen con la incorporación de un nuevo escáner de tomografía computarizada (TC) espectral Dual Energy de Siemens Healthineers una tecnología de última generación diseñada para ofrecer diagnósticos más precisos, exploraciones más rápidas y una experiencia mucho más segura y cómoda para el paciente.

La llegada de este equipo supone un cambio relevante en la forma de realizar estudios radiológicos avanzados, especialmente en áreas críticas como Urgencias, Oncología, Cardiología o Patología Vascular. Gracias a su capacidad para trabajar simultáneamente con dos energías distintas de rayos X, el sistema logra diferenciar con gran precisión tejidos y materiales como el calcio, el yodo o la grasa, permitiendo detectar lesiones mínimas que podrían pasar desapercibidas en equipos convencionales.

El director médico del Hospital Universitario Hospiten Bellevue, Dr. Tomás González, destacó que la incorporación de esta tecnología “supone un avance muy importante en la capacidad diagnóstica del centro y en la calidad asistencial que ofrecemos a nuestros pacientes”.

“Este nuevo escáner nos permite ver más y mejor, pero sobre todo hacerlo de una forma más rápida, más segura y menos invasiva. El beneficio más importante es para el paciente, que obtiene diagnósticos más precisos, menos necesidad de repetir pruebas y una atención mucho más ágil en situaciones críticas”, señaló.

Por su parte, el jefe del Servicio de Radiología de Hospiten Lanzarote, Dr. Álvaro Morales, explicó que la tecnología espectral Dual Energy supone "un salto cualitativo en la precisión diagnóstica y en la capacidad de obtener información clínica relevante desde la primera exploración".

"Hasta ahora, en determinados casos era necesario complementar el estudio con pruebas adicionales para resolver dudas diagnósticas. Con este sistema obtenemos mucha más información en una única adquisición, lo que nos permite caracterizar mejor las lesiones, optimizar la toma de decisiones clínicas y acelerar el inicio del tratamiento cuando es necesario", afirmó.

Para el paciente, esto se traduce en diagnósticos más fiables y tempranos, una reducción de las dudas clínicas y una mayor capacidad de los especialistas para identificar tumores, hemorragias, inflamaciones o alteraciones vasculares con un nivel de detalle significativamente superior.

Uno de los grandes avances de esta tecnología es su capacidad para generar múltiples tipos de imágenes a partir de una sola adquisición. El nuevo escáner puede crear imágenes ‘virtuales’ que permiten, por ejemplo, eliminar visualmente el hueso o el contraste sin necesidad de repetir la prueba. Esto evita exploraciones adicionales y reduce tanto el tiempo diagnóstico como la exposición global del paciente.

La reducción del tiempo dentro del escáner no solo mejora el confort del paciente, sino que también permite actuar con mayor rapidez en situaciones donde cada minuto es determinante.

Otro de los aspectos diferenciales del nuevo equipo es su perfil de máxima seguridad radiológica. El sistema está diseñado para mantener una dosis de radiación equivalente o incluso inferior a la de un TAC convencional gracias a filtros avanzados y mecanismos automáticos de modulación de dosis.

Asimismo, el escáner ajusta de forma inteligente los parámetros de adquisición según el peso, la edad y la zona anatómica a estudiar, garantizando una imagen óptima incluso en perfiles complejos como pacientes pediátricos o personas con obesidad. Esta personalización reduce además la necesidad de repetir estudios por problemas de calidad de imagen.

Diagnóstico funcional avanzado en oncología y cardiología

Más allá de mostrar estructuras anatómicas, la nueva tecnología espectral aporta también información funcional avanzada. El equipo permite analizar la perfusión sanguínea, la composición de los tejidos y la concentración de contraste en tiempo real, ofreciendo una visión mucho más completa de determinadas patologías.

Estas capacidades resultan especialmente útiles en Oncología, donde facilitan una caracterización tumoral más precisa y una mejor planificación terapéutica; en Cardiología, agilizando la evaluación coronaria; o en estudios vasculares y de trauma, donde mejora la detección de hemorragias activas y la visualización de estructuras complejas.

Sobre Hospiten

Hospiten es una red sanitaria internacional con más de 55 años de andadura comprometida con la prestación de un servicio de máxima calidad, que cuenta con 20 centros médico-hospitalarios privados en España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá, además de 175 centros médicos ambulatorios, bajo la marca Clinic Assist. Fundada por el Dr. Pedro Luis Cobiella. Atiende anualmente a más de tres millones de pacientes de todo el mundo y cuenta con una plantilla de más de 5.000 personas, un cuidado que se reforzará en la Comunidad de Madrid gracias a la construcción de un hospital general en Boadilla del Monte, que prevé su apertura a finales de 2026.

MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten, es filial del prestigioso MD Anderson Cancer Center de Houston (Texas, EE.UU.). Con más de veinte años de historia en nuestro país, en la actualidad MD Anderson Madrid - Hospiten dispone de una Unidad de Ensayos Clínicos Fase I, más de 150 especialistas médicos formados en oncología, un total de 87 camas de hospitalización y un equipamiento tecnológico de última generación para el diagnóstico y tratamiento de los diferentes tipos de cáncer.