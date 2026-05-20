Quirónsalud Tenerife: Referente en Ginecología de Alta Complejidad en Canarias

El hospital Quirónsalud Tenerife se consolida como el principal referente asistencial en la unidad especializada salud femenina dentro del archipiélago. Su Unidad de Ginecología de Alta Complejidad destaca por su capacidad para evitar derivaciones de pacientes fuera de las islas, ofreciendo soluciones avanzadas en el diagnóstico y tratamiento de patologías ginecológicas severas.

Bajo la dirección del doctor José Antonio Pérez, jefe del Servicio de Ginecología, la unidad integra cirugía robótica, técnicas mínimamente invasivas y medicina personalizada. Según explica el doctor Pérez: "Nuestra vocación es clara: ofrecer diagnósticos precisos y tratamientos individualizados a mujeres que presentan patologías que exigen un abordaje médico y quirúrgico avanzado".

El doctor José Antonio Pérez / Quirón Salud

Cirugía Robótica: Liderazgo en cirugía ginecológica avanzada en Tenerife

La unidad destaca por el uso de la cirugía ginecológica avanzada en Tenerifemediante sistemas robóticos. Esta tecnología ha transformado el abordaje de las patologías más complejas gracias a su visión tridimensional de alta definición.

"Gracias a instrumentos capaces de reproducir movimientos de máxima precisión, podemos intervenir en zonas especialmente delicadas con un nivel de control que la cirugía tradicional no permite alcanzar", afirma el doctor José Antonio Pérez. El uso de la cirugía ginecológica mínimamente invasiva y robótica se traduce en:

Menor agresión para la paciente y reducción de complicaciones.

Menos dolor postoperatorio.

Recuperación significativamente más rápida y hospitalizaciones breves.

Especialistas en endometriosis en Tenerife: El reto del diagnóstico

La unidad se ha convertido en un punto crítico para la detección de la endometriosis, una enfermedad a menudo infravalorada. Como especialistas en endometriosis en Tenerife, el equipo del doctor Pérez combate el retraso en el diagnóstico mediante técnicas avanzadas.

Para la endometriosis profunda, el tratamiento quirúrgico robótico es clave. "La cirugía robótica permite realizar resecciones completas en zonas de difícil abordaje, respetando las estructuras sanas y preservando, en la medida de lo posible, la fertilidad de la paciente", señala el jefe del servicio. La cirugía robótica para endometriosis ofrece así una respuesta de máxima precisión ante este desafío clínico.

Miomas uterinos complejos: Innovación y preservación uterina

El tratamiento de los miomas uterinos complejos es otro de los pilares de este servicio de referencia. En casos de miomas atípicos, el tratamiento se centra en la precisión quirúrgica para salvaguardar la salud reproductiva.

"El objetivo es resolver la patología preservando el útero", explica el doctor Pérez, destacando que la cirugía robótica de miomas uterinos mejora la reconstrucción del órgano y reduce drásticamente el sangrado durante la intervención.

Ginecología oncológica en Tenerife: Precisión frente al cáncer

La unidad es referente en ginecología oncológica en Tenerife, tratando cáncer de endometrio, ovario, de cérvix y de vulva con un enfoque multidisciplinar. La cirugía oncológica ginecológica robótica aporta ventajas decisivas, como una visión anatómica ampliada que permite abordajes menos agresivos.

Para el tratamiento del cáncer ginecológico en Tenerife, el equipo asegura una terapéutica completa y coordinada. En palabras del doctor José Antonio Pérez: "Lo que nos diferencia, más allá de la tecnología, es nuestro modelo de atención individualizada, evaluando cada caso según los objetivos reproductivos y el bienestar emocional de la mujer".

Expertos en laparoscopia ginecológica avanzada

Además de la robótica, el hospital es líder en laparoscopia ginecológica avanzada, garantizando que cada intervención sea mínimamente invasiva. Este liderazgo tecnológico y humano posiciona a Quirónsalud Tenerife como la opción preferente para las patologías ginecológicas más desafiantes del archipiélago.