La cirugía robótica reduce las recaídas en pacientes con litiasis renal compleja

La incorporación de la cirugía robótica en el abordaje de la litiasis renal ha supuesto un avance significativo en el tratamiento de los casos más complejos. Gracias a esta tecnología, es posible no solo eliminar los cálculos renales, sino también corregir en el mismo acto quirúrgico las alteraciones anatómicas que favorecen su aparición, reduciendo el riesgo de recaídas y mejorando la recuperación del paciente.

El doctor Guillermo Conde, jefe del Servicio de Urología de los Hospitales Quirónsalud Tenerife, Quirónsalud Costa Adeje y Quirónsalud Vida, destaca que “la principal ventaja de la cirugía robótica es que nos permite realizar intervenciones de alta precisión en zonas de difícil acceso, abordando de forma integral el problema del paciente en una única cirugía”.

La litiasis renal, conocida popularmente como “piedras en el riñón”, es una de las patologías urológicas más frecuentes en la población, y “aunque en muchos casos se resuelve de forma espontánea, puede provocar episodios de dolor intenso y derivar en complicaciones graves si no se trata adecuadamente”, advierte el doctor Conde.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran el sexo masculino, la edad (con una mayor incidencia entre los 40 y los 60 años), el sedentarismo, una dieta rica en proteínas animales y sodio, y la escasa hidratación. “Además”, señala el jefe urología de Quirónsalud en Tenerife,” el clima cálido, como el de Canarias, favorece la deshidratación y aumenta la probabilidad de formación de cálculos”.

Síntomas de litiasis renal y su diagnóstico

La litiasis renal puede permanecer asintomática o manifestarse de forma brusca mediante el cólico nefrítico, caracterizado por un dolor intenso en la zona lumbar que se irradia hacia la ingle, acompañado frecuentemente de náuseas y vómitos. También puede provocar infecciones urinarias de repetición, sangre en la orina o, en casos avanzados, deterioro de la función renal.

Para su diagnóstico el doctor Conde aconseja la realización de pruebas de imagen como la ecografía, la radiografía simple y, especialmente, la tomografía computarizada (TAC), por su alta precisión.

Cirugía robótica: precisión y tratamiento integral

El sistema Da Vinci disponible en el Hospital Quirónsalud Tenerife permite abordar de forma simultánea la extracción del cálculo y la corrección de la causa estructural que lo favorece.

“En pacientes con obstrucción de la unión ureteropélvica, por ejemplo, no tiene sentido limitarse a eliminar la piedra. Si no corregimos la obstrucción, la recurrencia está prácticamente asegurada”, señala el doctor Conde.

Gracias a la cirugía robótica, es posible realizar una pieloplastia robótica (la reconstrucción de la vía urinaria) en el mismo acto quirúrgico en el que se elimina el cálculo. “La visión tridimensional y la precisión milimétrica de los instrumentos robóticos nos permiten trabajar en zonas de difícil acceso con una seguridad y eficacia muy superiores a la cirugía convencional”, añade.

Entre las principales ventajas de este abordaje destacan la reducción del sangrado, una menor estancia hospitalaria, una recuperación más rápida y la ausencia de cicatrices visibles. Además, permite abordar otras patologías complejas asociadas a la litiasis renal, como estenosis ureterales o anomalías congénitas del riñón.

Prevención y seguimiento, claves para evitar recaídas

La litiasis renal presenta una alta tasa de recurrencia: hasta el 60% de los pacientes volverá a desarrollar cálculos renales en los diez años siguientes al primer episodio. Por ello, los especialistas insisten en la importancia del seguimiento médico y la prevención.

“Una correcta hidratación, una dieta equilibrada y el estudio metabólico tras el primer episodio son fundamentales para reducir el riesgo de recurrencia”, concluye el Dr. Conde.

Con el desarrollo de técnicas avanzadas como la cirugía robótica, la urología actual ofrece soluciones cada vez más eficaces, personalizadas y menos invasivas para el tratamiento de la litiasis renal, mejorando de forma significativa la calidad de vida de los pacientes.

Quirónsalud en Canarias

Quirónsalud está presente en la actualidad en Canarias con tres hospitales en Tenerife, Costa Adeje y la Orotava. Además, Quirónsalud dispone de 9 centros médicos ubicados en diferentes puntos de la isla como los Centros Médicos Tenerife, Candelaria, Los Cristianos, La Laguna, Realejos, Icod, Puerto de La Cruz, Santa Úrsula y Tejina.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (once de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.