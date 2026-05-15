El seguimiento médico y el apoyo psicológico evitan el efecto rebote en los tratamientos farmacológicos para adelgazar

Con motivo del Día Europeo Contra la Obesidad, que se celebra hoy 15 de mayo, los especialistas recuerdan que los nuevos tratamientos farmacológicos para adelgazar han supuesto un importante avance en el tratamiento de la obesidad, aunque advierten de que su eficacia depende directamente de un seguimiento médico continuado, cambios de hábitos y apoyo psicológico especializado.

La obesidad es una enfermedad crónica y multifactorial asociada a patologías como la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular o el hígado graso. En España, las previsiones apuntan a que en menos de cinco años entre el 55% y el 80% de la población padecerá sobrepeso u obesidad, una situación que preocupa especialmente a los profesionales sanitarios.

Ante este escenario, la doctora Estefanía Escalona, Coordinadora de la Unidad de Control Metabólico del Hospital Quirónsalud Tenerife, recalca que “los tratamientos farmacológicos para la obesidad pueden ser una herramienta muy útil, pero únicamente funcionan de forma eficaz cuando se integran dentro de un abordaje multidisciplinar y supervisado médicamente”.

La especialista explica que medicamentos para la pérdida de peso están indicados principalmente en pacientes con obesidad o sobrepeso asociado a enfermedades metabólicas, siempre tras una valoración individualizada. “No se trata únicamente de perder kilos, sino de mejorar la salud global del paciente y reducir el riesgo de enfermedades asociadas”, señala.

El acompañamiento psicológico, clave en el tratamiento de la obesidad

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es el uso de estos tratamientos sin control médico o sin trabajar el componente emocional asociado a la alimentación. En este sentido, la doctora Escalona insiste en que muchos pacientes conviven con ansiedad, frustración o una relación poco saludable con la comida tras años de dietas fallidas.

“Para que el tratamiento tenga éxito es fundamental acompañar al paciente también desde el punto de vista psicológico. La obesidad no es solo una cuestión física; intervienen factores emocionales, sociales y conductuales que deben abordarse para conseguir resultados duraderos”, explica.

El apoyo psicológico en la obesidad permite mejorar la adherencia al tratamiento, trabajar la autoestima y ayudar al paciente a construir hábitos sostenibles a largo plazo, evitando la dependencia exclusiva del medicamento.

Riesgo de recuperar peso sin seguimiento especializado

Los especialistas recuerdan además que la retirada de estos tratamientos sin una estrategia médica adecuada puede provocar la recuperación del peso perdido. De hecho, diferentes estudios reflejan que gran parte de los pacientes vuelven a ganar peso cuando abandonan la medicación si no han consolidado cambios reales en su estilo de vida.

“El seguimiento médico en tratamientos para adelgazar es imprescindible para adaptar el tratamiento, controlar posibles efectos secundarios y acompañar al paciente durante todo el proceso. El verdadero éxito no está en adelgazar rápido, sino en mantener los resultados y mejorar la calidad de vida”, afirma la doctora Escalona.

Por ello, desde el Hospital Quirónsalud Tenerife defienden un abordaje integral de la obesidad basado en la combinación de tratamiento médico, educación nutricional, ejercicio físico adaptado y apoyo emocional individualizado.

“La obesidad es una enfermedad crónica y compleja que requiere tiempo, acompañamiento y un tratamiento personalizado. Los medicamentos para perder peso son una ayuda, pero nunca deben entenderse como una solución aislada”, concluye la especialista.

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Quirónsalud en Canarias

Quirónsalud está presente en la actualidad en Canarias con tres hospitales en Tenerife, Costa Adeje y la Orotava. Además, Quirónsalud dispone de 9 centros médicos ubicados en diferentes puntos de la isla como los Centros Médicos Tenerife, Candelaria, Los Cristianos, La Laguna, Realejos, Icod, Puerto de La Cruz, Santa Úrsula y Tejina.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (once de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.