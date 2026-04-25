El Hospital Quirónsalud Tenerife supera el medio centenar de intervenciones con el robot ROSA en su primer año y refuerza su equipo de traumatología

El Hospital Quirónsalud Tenerife ha superado el medio centenar de intervenciones de cirugía de rodilla en Tenerife asistidas por el robot quirúrgico ROSA desde su puesta en marcha hace un año, consolidando así su apuesta por la innovación tecnológica aplicada a la traumatología.Principio del formulario

Coincidiendo con este primer aniversario, el hospital ha reforzado su Servicio de Traumatología con la incorporación de los doctores Iván Chávez, Ramón Moreno, Alejandro García Londoño, especialistas en cirugía de rodilla en Tenerife, lo que aumenta la capacidad asistencial del centro y además de seguir avanzando en la aplicación de técnicas quirúrgicas de vanguardia en prótesis de rodilla en Tenerife.

Pioneros en cirugía robótica de rodilla

El equipo liderado por el doctor Antonio Galván, especialista en traumatología robótica del Hospital Quirónsalud Tenerife, impulsó un importante avance en la cirugía de rodilla en Tenerife con la incorporación de ROSA, el primer robot de estas características implantado en la isla. Esta apuesta pionera ha permitido al Hospital Quirónsalud Tenerife a mejorar la precisión quirúrgica, optimizar el diagnóstico y perfeccionar los resultados en prótesis de rodilla en Tenerife.

“ROSA nos proporciona una mayor precisión, una mejor personalización de cada caso y una alineación excelente de los componentes de la prótesis de rodilla”, explica el doctor Galván. Gracias a su sistema de navegación en tres dimensiones, el robot ofrece información en tiempo real sobre la estabilidad de la articulación, facilitando la selección exacta de los implantes y la planificación de cada intervención de cirugía de rodilla en Tenerife.

“El robot no solo nos ayuda a decidir, sino también a ejecutar con exactitud lo planificado”, añade el especialista. Esta precisión en la colocación de la prótesis de rodilla resulta clave para mejorar la estabilidad, favorecer un postoperatorio más satisfactorio y alargar la vida útil del implante.

Además, el sistema contribuye a reducir la agresión quirúrgica, minimizar el daño en los tejidos y acortar los tiempos de recuperación en pacientes sometidos a prótesis de rodilla en Tenerife. “Se puede aplicar a todo tipo de pacientes, siendo especialmente útil en casos complejos, donde aportó mayor seguridad en la toma de decisiones”, destaca el doctor Galván.

Esta tecnología, combinada con el uso de prótesis de rodilla de última generación, consolida al Hospital Quirónsalud Tenerife como centro pionero y referente en cirugía de rodilla en Tenerife, marcando un antes y un después en el abordaje de esta patología en la isla.

Quirónsalud en Canarias

Quirónsalud está presente en la actualidad en Canarias con tres hospitales en Tenerife, Costa Adeje y la Orotava. Además, Quirónsalud dispone de 9 centros médicos ubicados en diferentes puntos de la isla como los Centros Médicos Tenerife, Candelaria, Los Cristianos, La Laguna, Realejos, Icod, Puerto de La Cruz, Santa Úrsula y Tejina.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (once de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras