La prevención, clave en la salud de la mujer en todas las etapas de la vida

Con motivo del Día Mundial de la Mujer, el Hospital Quirónsalud Tenerife pone el foco en la importancia de los chequeos femeninos como herramienta fundamental para el cuidado integral de la salud. La prevención no solo permite evitar la aparición y propagación de enfermedades, sino que reduce la necesidad de tratamientos más complejos gracias a la detección precoz.

“La prevención es la mejor inversión en salud. Muchas enfermedades no presentan síntomas en sus fases iniciales y solo pueden detectarse a través de revisiones periódicas”, afirma la doctora Estefanía Escalona, directora médica del Hospital Quirónsalud Tenerife. “Nuestro objetivo es acompañar a la mujer en cada etapa de su vida con un seguimiento adaptado a sus necesidades específicas”.

Los primeros años para cuidar la salud femenina

Los especialistas recomiendan iniciar los chequeos médicos entre los 15 y los 20 años, una etapa clave para establecer una cultura preventiva. En estos primeros controles se valora el desarrollo ginecológico, posibles alteraciones del ciclo menstrual y se realiza una analítica básica que puede incluir serologías para la detección de infecciones.

Si la mujer ha iniciado revisiones ginecológicas, se aconseja incorporar citología para descartar la presencia del Virus del Papiloma Humano (VPH), así como exploración mamaria. Además, los controles deben incluir medición de la tensión arterial y un cuestionario clínico completo.

“Es importante que las mujeres interioricen desde jóvenes que el autocuidado y los controles médicos no deben asociarse únicamente a la enfermedad, sino a la prevención y al bienestar integral”, destaca la doctora Estefanía Escalona.

Durante la veintena, se recomienda mantener un control ginecológico anual y realizar chequeos médicos periódicos que incluyan analítica de sangre y orina, así como seguimiento de la presión arterial, consolidando hábitos que serán determinantes a largo plazo.

El cuidado de la salud cardiovascular en la treintena

Con la llegada de la treintena, los controles deben intensificarse, especialmente en lo relativo a la salud cardiovascular, una de las principales causas de enfermedad en la mujer.

“Ente los 30 y los 50 años es fundamental vigilar de forma más exhaustiva el colesterol, la hipertensión y otros factores de riesgo, especialmente a partir de los 45 años”, explica la doctora Escalona. En determinados casos, pueden recomendarse pruebas complementarias como prueba de esfuerzo o ecocardiograma.

Asimismo, en esta etapa comienza a aumentar el riesgo de diabetes tipo 2, por lo que el control periódico de la glucemia resulta esencial, especialmente si existen antecedentes familiares.

Menopausia, salud ósea y cribados

Con la llegada de la perimenopausia y la menopausia, a partir de los 50 años, cobran especial importancia la salud ósea y el control de posibles factores de riesgo cardiovascular. Se recomienda realizar una densitometría ósea para detectar osteopenia u osteoporosis de forma precoz.

También deben mantenerse los cribados oncológicos, especialmente de cáncer de colon si existen antecedentes familiares, y continuar con las revisiones ginecológicas y mamografías según indicación médica. Además, se aconsejan revisiones periódicas de visión y audición.

“Cada etapa vital requiere un enfoque específico. En la menopausia debemos actuar de forma preventiva para evitar complicaciones futuras y preservar la calidad de vida”, señala la directora médica.

La importancia de la vacunación en adultos mayores

En edades más avanzadas, los expertos recomiendan mantener los controles médicos periódicos y vacunarse frente a la gripe cada invierno para evitar complicaciones, especialmente en mujeres con patologías crónicas.

“El envejecimiento saludable es el resultado de una prevención constante a lo largo de toda la vida. Detectar a tiempo es la mejor herramienta para garantizar bienestar”, concluye la doctora Estefanía Escalona.

Quirónsalud en Canarias

Quirónsalud está presente en la actualidad en Canarias con tres hospitales en Tenerife, Costa Adeje y la Orotava.

