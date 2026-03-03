Vacunación frente a la gripe en Canarias: clave para envejecer con salud

La campaña de vacunación antigripal 2025-2026 en las Islas Canarias entra en su recta final tras una temporada marcada por el adelanto del umbral epidémico. La incidencia aumentó varias semanas antes de lo habitual y, entre el 17 y el 23 de noviembre, ya se superaban los niveles epidémicos, lo que obligó a activar los protocolos asistenciales antes de lo previsto.

Este comportamiento temprano del virus volvió a poner en primer plano la importancia de la vigilancia epidemiológica y, sobre todo, de la vacunación anual, especialmente en personas mayores de 60 años. Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, subraya que “aunque fue un inicio temprano, los servicios sanitarios estaban atentos a cualquier cambio en la incidencia”, lo que confirma, a su juicio, que los sistemas de alerta funcionan correctamente.

La vacunación, además, demostró su capacidad para prevenir las formas más graves de la enfermedad. El director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Álvaro Torres Lana, destaca que, pese a la preocupación inicial de que la nueva variante pudiera escapar a la protección de la vacuna, “la vacuna sí ha evitado las formas graves, especialmente en población mayor, y no hemos visto un aumento de fallecimientos”.

- / SANOFI

Coberturas: avances, pero aún insuficientes

Durante las primeras semanas de la epidemia, los hospitales registraron un aumento de ingresos entre personas de edad avanzada que no se habían vacunado. “Esto aumentó el riesgo de hospitalización y, en algunos casos, de fallecimiento”, advierte Gil, insistiendo en la necesidad de reforzar la vacunación en los grupos de mayor edad.

Desde la Dirección General de Salud Pública destacan la evolución positiva de las coberturas de vacunación. “Hemos aumentado casi 16 puntos respecto al año pasado, alcanzando una cobertura cercana al 65%”, afirma Torres Lana, que reconoce que, aunque se trata de un avance relevante, aún se está lejos del 75% recomendado. “Siempre buscamos mejorar y todavía hay margen, tanto en población infantil como en personas mayores”.

A nivel nacional, la situación es similar. La cobertura se sitúa en el 63,1% en mayores de 65 años y en el 31,7% en el grupo de 60 a 64, cifras que reflejan la dificultad de alcanzar los objetivos marcados, aunque algunas comunidades ya superan el 60% a partir de los 60 años.

Estrategias adaptadas al contexto canario

Canarias ha implementado en los últimos años decisiones estratégicas para mejorar la protección de la población adulta y mayor. Por segundo año consecutivo, Canarias ha incluido a la población de 60-64 entre los grupos diana para la vacunación, que este año comenzó a mediados de octubre en todos los centros de salud del archipiélago. A esto se suma un trabajo previo de planificación y formación.

“La vacuna de la gripe se empieza prácticamente de cero cada temporada”, explica Torres Lana. “Nuestro equipo comienza ya en mayo con formación y concienciación a gerencias, hospitales y, especialmente, al personal de enfermería, que es quien administra la vacuna”. Además, se han reforzado las acciones comunitarias, llevando la vacunación a colegios y centros sociosanitarios para acercarla a la población y generar confianza.

Otra de las medidas destacadas ha sido la incorporación de vacunas de alta dosis para determinados colectivos. Canarias ha ofrecido estas formulaciones a mayores de 70 años, institucionalizados o grandes dependientes. “La evidencia muestra que su eficacia es mucho mayor en esta población, debido a la inmunosenescencia”, señala el director general de Salud Pública, quien destaca que mejoran la respuesta inmunitaria sin problemas de seguridad.

Gil coincide en la importancia de adaptar los programas de vacunación cada temporada. “La investigación no se detiene y siempre se busca ofrecer la mejor protección a los más vulnerables”, afirma. Estudios recientes muestran que estas vacunas reducen de forma significativa las hospitalizaciones, las complicaciones cardiovasculares y respiratorias y la mortalidad asociada a la gripe.

- / SANOFI

La medida más eficaz para evitar complicaciones

En un país con una población cada vez más envejecida, la vacunación se consolida como un pilar del envejecimiento saludable. En España, más de 12 millones de personas tienen 60 años o más, y el grupo de 60 a 69 años es el más numeroso entre quienes deben vacunarse.

“La gripe sigue siendo una enfermedad muy contagiosa y a menudo infravalorada”, recuerda Gil. Puede multiplicar el riesgo de neumonía, aumentar la probabilidad de infarto o ictus y agravar enfermedades crónicas, especialmente en mayores. Además, supone una presión considerable para el sistema sanitario.

Desde Salud Pública, Torres Lana insiste en la necesidad de seguir avanzando hacia una protección más equitativa. “Acercar la vacunación a donde está el usuario, especialmente a personas con problemas de movilidad, e implicar a actores sociales y medios de comunicación es clave para desmontar mitos y mejorar las coberturas”.

La vacunación anual sigue siendo la medida preventiva más eficaz frente a la gripe y puede reducir hasta en un 50% el riesgo de muerte por esta causa. Con los ajustes implementados en la campaña canaria, el archipiélago refuerza su apuesta por proteger mejor a la población adulta y mayor, contribuyendo a un envejecimiento más saludable y con menos complicaciones.