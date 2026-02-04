El Hospital Quirónsalud Tenerife refuerza el abordaje del cáncer de mama con cirugía cada vez más conservadora y diagnóstico por imagen de alta precisión

El cáncer de mama continúa siendo uno de los tumores más frecuentes en mujeres y una de las principales causas de mortalidad. Aunque el número de casos aumenta año tras año, su mortalidad se ha reducido gracias a su diagnóstico precoz y a la mejora de los tratamientos.

En este contexto, y con motivo del Día Mundial contra el Cáncer que se celebra mañana, 4 de febrero, cobra especial relevancia impulsar la detección precoz y contar con centros especializados capaces de ofrecer un abordaje integral y altamente coordinado, como la Unidad de Mama del Hospital Quirónsalud Tenerife, que destaca por la aplicación de terapias avanzadas y personalizadas.

La doctora Lucía Almeida, coordinadora de la Unidad de Mama del Hospital Quirónsalud Tenerife, subraya que más del 95% de los casos de cáncer de mama requieren tratamiento quirúrgico, lo que convierte a la cirugía en un pilar clave dentro del proceso terapéutico. “El tratamiento quirúrgico del cáncer de mama ha evolucionado notablemente hacia técnicas más conservadoras y personalizadas, con el objetivo de mantener la máxima seguridad oncológica y, al mismo tiempo, preservar la imagen corporal de la mujer”, detalla.

Avances en la cirugía del cáncer de mama, tratamientos menos agresivos y cirugías más conservadoras

La cirugía desempeña un papel esencial en el tratamiento del cáncer de mama, principalmente con una finalidad curativa, aunque también puede tener un objetivo paliativo en circunstancias concretas, según detalla la especialista.

En este sentido, la doctora Almeida recuerda que el abordaje quirúrgico se adapta a cada paciente, ya que depende de factores como las características moleculares del tumor, su tipo y extensión, así como de la situación clínica global.

La imagen médica es clave para llegar a un diagnóstico temprano y fiable, pero también para tomar decisiones terapéuticas con mayor seguridad y precisión

En los últimos años, la cirugía del cáncer de mama se ha orientado hacia técnicas que permiten tratar el tumor de forma eficaz reduciendo la agresividad del procedimiento.

“Cada día somos más conservadores en el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama”, afirma la doctora Almeida. Por ello, la cirugía conservadora, que preserva la mama, es la opción de elección siempre que sea viable, ya que aporta beneficios físicos y psicológicos relevantes para la paciente.

No obstante, existen situaciones en las que la mastectomía continúa siendo necesaria, por ejemplo, ante tumores extensos, microcalcificaciones extensas o por deseo expreso de la paciente. La mastectomía bilateral, por su parte, se reserva para casos de cáncer bilateral que lo requieran o cuando existe un riesgo genético elevado.

Diagnóstico por la imagen, precisión para detectar y decidir el mejor tratamiento

El diagnóstico por la imagen es una herramienta esencial en el abordaje del cáncer de mama, ya que permite no solo la detección precoz, sino también conocer con precisión la localización, el tamaño y la extensión del tumor, factores determinantes para planificar el tratamiento y, especialmente, la cirugía.

En este sentido, el doctor Manuel Machado, responsable del Área de Imagen de Patología Mamaria del Hospital Quirónsalud Tenerife y el Hospital Quirónsalud Costa Adeje, subraya que “la imagen médica es clave para llegar a un diagnóstico temprano y fiable, pero también para tomar decisiones terapéuticas con mayor seguridad y precisión”. Gracias a los avances tecnológicos, añade, “podemos identificar lesiones en fases iniciales y caracterizar mejor el tumor, lo que facilita tratamientos más personalizados y menos invasivos”.

Además, las pruebas de imagen resultan fundamentales para guiar procedimientos diagnósticos mínimamente invasivos, como las biopsias, y para evaluar la posible afectación ganglionar o la presencia de otras lesiones asociadas. “La imagen no solo confirma el diagnóstico, también ayuda a planificar la cirugía y a valorar la respuesta a los tratamientos, lo que repercute directamente en el pronóstico y en la calidad de vida de las pacientes”, destaca el doctor Machado.

