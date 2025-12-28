Dr. Antonio García-Cáceres Especialista en cirugía plástica mamaria: Un año vivido con gratitud y perspectiva

Mirar atrás con calma

El final de un año invita siempre a mirar atrás con algo más de calma. A ordenar recuerdos, dar sentido a lo vivido y, sobre todo, agradecer. El mío comenzó con una emoción inesperada: cerrar una etapa para abrir otra. Antes incluso de que febrero marcara una fecha clave, la revista Fama nos dedicó su portada de final de año. Lo recibí como un gesto de cariño, pero también como una responsabilidad: la de seguir haciendo las cosas bien, con coherencia y humanidad.

Veinte años y un nuevo comienzo

El 24 de febrero de 2025 se hizo realidad, tras meses de conversaciones y reflexión, la incorporación de Clínica Salud Estética al grupo Gournay. Un reconocimiento que llegó, además, en el año en que la clínica cumplía veinte años. Veinte años largos e intensos, llenos de ilusión, esfuerzo, aprendizaje constante y respeto por los pacientes. Integrarnos en Gournay supuso validar una forma de entender la medicina: rigor, excelencia clínica, innovación responsable, trabajo en equipo y respeto por la persona. Valores con los que siempre hemos caminado y con los que seguimos alineados.

¿Qué cambia?

Todo, y sin embargo nada: seguimos siendo los mismos, con la misma cercanía y el mismo cuidado de siempre, ahora respaldados por un grupo que reúne a algunos de los mejores cirujanos plásticos de España.

Nada se construye en solitario

A lo largo del año, ese proceso se fue dando a conocer poco a poco. Grabamos en Madrid para la serie El legado del grupo Gournay, patrocinamos los Premios Más Mujer y celebramos junto a Fama y The Showroom. Hubo espacio para agradecer, como el homenaje a nuestro despacho de asesores por el éxito de la incorporación, porque los proyectos importantes nunca se construyen en solitario.

Una clínica en evolución constante

La clínica siguió creciendo. La Unidad de Obesidad y Salud Cardiometabólica, con la doctora Judith López y la nutricionista y bióloga sanitaria Paula Arístegui, se consolidó con resultados muy alentadores. Se incorporó la Unidad Capilar con el doctor Isidro Pacheco. El doctor Antonio Bello continuó en dermatología. Fayna Pérez siguió realizando micropigmentaciones con la precisión que la caracteriza. Nuestro equipo de Estética y Láser continuó formándose gracias a proveedores y colaboradores que entienden la formación continua como parte esencial del cuidado. El doctor Carlos Bérniz de cirugía plástica continuó aportando su buen criterio y mejor hacer al equipo.

Clínica Salud Estética, Miembro de Institución GOURNAY / Clínica Estética Santa Cruz

El valor del trabajo bien hecho

En estos doce meses hemos realizado más de 300 cirugías, que se suman a las más de 7.000 intervenciones a lo largo de veinte años. Los tratamientos de medicina estética realizados en la clínica son incontables. La medicina estética y la cirugía plástica no admiten atajos. La medicina estética bio-regenerativa irrumpe con más fuerza, y las tecnologías logran grandes resultados cuando se aplican con criterio y una adecuada selección del paciente.

Cuidar también es comprometerse

También en este año lleno de proyectos y retos que nos han llevado a unos doce meses enriquecedores hubo espacio para la solidaridad, como nuestra participación en la Gala Benéfica de las comunidades checa y eslovaca a favor de Aldeas Infantiles. Un recordatorio necesario de que cuidar va más allá de nuestra consulta.

Compartir el camino

El año estuvo lleno de encuentros. Compartimos tiempo, conversaciones y risas con la familia y los amigos de siempre, y recibimos a viejos amigos de Francia y Alemania. Compartir con los demás es la mejor forma de celebrar la vida. Viajé a Estocolmo con la doctora Maloli Madan, me reencontré allí con grandes cirujanos y médicos y, más tarde, me trasladé a Bélgica, donde comencé a realizar las primeras cirugías de aumento mamario menos invasivo con la técnica Preservé. La medicina también es viaje, aprendizaje y adaptación.

Ciencia, arte y asombro

Asistí al festival Starmus en La Palma, rodeado de astronautas y científicos. Escuchar hablar del universo y del origen de todo, y ver por última vez a Jane Goodall en la isla, después del encuentro anterior en Bratislava, con su mirada infinita hacia los chimpancés y la humanidad. Viví el Día de la Cruz en Puerto de la Cruz, nuestro lugar feliz. Me emocioné con las alfombras del Corpus de La Orotava y con los Premios Canarias en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruté del arte: exposiciones de Mariola Martín, Ana Rodríguez Lorenzo y Clío Morarte y, en otra dimensión, Néstor de la Torre en el TEA, que siempre me conmueve.

El mundo, visto de cerca

En Barcelona colaboré con el doctor Ahmad Saad. Viajé a París Orsay siempre es un reencuentro, a la bonita ciudad de Metz, con su imponente catedral, por trabajo y música, a Alemania entre medicina, amigos y arte, y a Lanzarote en verano con Loli Palliser, Manuel Medina y su familia. Y como premio especial, Namibia. Sobrevolar el desierto en avioneta y sentir la pequeñez ante su inmensidad recuerda que la belleza más poderosa no necesita explicación.

La vida en lo esencial

En lo personal, me siento lleno de ilusión. Dedico tiempo al jardín - los nenúfares y el cultivohidropónico son mi especialidad. Disfruto de los caballos y de mi gato Bollullo, animales majestuosos que nos enseñan muchas virtudes. Mimadre cumplió 95 años; verla tan frágil pero con la mirada tan viva, me despierta una ternura difícil de describir. Mi enfermera Ina se casó con Fran, y sentí un orgullo enorme por ellos. La doctora Patricia López Fajardo, pieza fundamental del equipo, juró bandera. Momentos que dejan huella.

Cerrar el año con gratitud

Y casi sin darnos cuenta, volvió la Navidad. Otro año vivido con intensidad, trabajo, emoción y gratitud. Mirando hacia adelante, con la serenidad que da saber que seguimos cuidando como siempre, pero mejor acompañados que nunca. Que el nuevo año nos regale tiempo, salud y la calma necesaria para cuidar y cuidarnos mejor.