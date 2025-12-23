Wayalia Tenerife: esta Navidad, el mejor premio es ver a nuestros mayores bien cuidados

La Navidad llega cargada de ilusión, recuerdos y reencuentros. Es una época para estar cerca de quienes más queremos, especialmente de nuestros mayores, que han construido las tradiciones que hoy nos emocionan. En estas fechas en las que todos soñamos con que la suerte nos acompañe en el sorteo de la Lotería de Navidad, en Wayalia Tenerife lo tienen claro: la mejor lotería no está en un décimo, sino en saber que nuestros mayores están atendidos con cariño y viviendo en su hogar con tranquilidad.

Cuidar también es celebrar la vida

En Wayalia Tenerife entienden que estas fiestas pueden despertar tanto alegría como preocupación en las familias que tienen a su cargo a una persona mayor.

“La Navidad es un momento muy especial, y para nosotros es importante que ningún mayor se sienta solo o desatendido esos días”, afirma Beatriz Gómez, Supervisora de la oficina de Wayalia Tenerife.

El compromiso del equipo se intensifica en estas semanas: acompañar, escuchar y hacer que la magia de la Navidad también llegue a los hogares donde se necesita apoyo diario.

Servicios adaptados a cada familia

Cada persona vive la Navidad a su manera, por eso Wayalia Tenerife ofrece servicios flexibles y personalizados:

Cuidado por horas , ideal para apoyo puntual, acompañamiento o respiro familiar en días señalados.

, ideal para apoyo puntual, acompañamiento o respiro familiar en días señalados. Cuidadores internos 24 h , para mayores que requieren atención continua y compañía durante todas las fiestas.

, para mayores que requieren atención continua y compañía durante todas las fiestas. Gestión laboral completa, para que las familias disfruten sin preocuparse por trámites ni papeleos.

“Nuestro objetivo es que las familias sientan calma y apoyo, y que los mayores disfruten de una Navidad segura y llena de afecto”, destaca Manuel Santos, Técnico de RR.HH de Wayalia Tenerife.

La cercanía que marca la diferencia

Wayalia Tenerife apuesta por el contacto directo, por conocer a cada familia en persona.

Su equipo trabaja desde su oficina en Calle Nava y Grimón, 17, en San Cristóbal de La Laguna, un espacio donde las familias pueden acercarse, contar su situación y resolver dudas de forma cercana y tranquila. “Nos encanta que vengan a vernos, poder ponerles cara y hablar con calma. La confianza nace de la cercanía”, añade Beatriz, reforzando ese valor humano que define su manera de trabajar.

Esa presencia local y accesible, unida al acompañamiento diario en los hogares, convierte cada servicio en algo más que una simple asistencia: en una relación de confianza.

El premio más grande está en casa

Mientras millones de personas comprueban los números del sorteo navideño con ilusión, Wayalia Tenerife recuerda una verdad sencilla: la mejor lotería es ver a nuestros mayores felices, acompañados y bien cuidados.

“Cuando una familia nos dice que su mayor vuelve a sonreír o recupera sus rutinas, sentimos que hemos tocado el Gordo de la vida”, confiesa Yurena Ávila, Asesora de Familias de Wayalia Tenerife.

Estas fiestas, el mayor regalo no cabe en un décimo: está en cada gesto de cariño, en cada sobremesa compartida, en cada conversación que devuelve la calma.

Una Navidad para cuidar lo importante

Elegir a Wayalia Tenerife estas fiestas significa apostar por dignidad, autonomía y compañía para quienes más lo necesitan. Porque la Navidad es hogar, es familia, es memoria… y cuidar a quienes un día cuidaron de nosotros es, sin duda, celebrar el espíritu más auténtico de esta época.

Las familias que lo necesiten pueden acercarse a la oficina de La Laguna o contactar por teléfono en el 822 05 47 89 para recibir asesoramiento personalizado sobre la mejor forma de cuidar a sus mayores en casa. Porque, para Wayalia Tenerife, cuidar es el mejor regalo de Navidad.