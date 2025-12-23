IOC Clínica Dental: excelencia médica y estética dental avanzada en Canarias

La estética dental es mucho más que seguridad, confianza o belleza, porque ya no se entiende sin salud bucodental, con tratamientos integrales pensados para mejorar la calidad de vida del paciente además de su sonrisa. IOC Clínica Dental cumple 20 años con un concepto innovador, revolucionario y con sello 100% canario, llevando la estética y la salud dental a otro nivel. Esta clínica dental se ha convertido en una de las redes de canarias más consolidadas, con un sistema en odontología integral y estética dental avanzada referente en el archipiélago.

Lo que comenzó como una pequeña clínica dental en Vecindario con tres gabinetes y un equipo de cuatro personas, se ha convertido en el mayor grupo odontológico no franquiciado de Canarias, con ocho centros repartidos entre Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife, 120 profesionales y más de 200.000 pacientes atendidos.

Su crecimiento no es casual, ya que en IOC Clínica Dental se dan la mano un equipo médico altamente cualificado, una atención integral que combina salud y estética y la incorporación constante de tecnología de última generación.

El éxito de IOC Clínica Dental radica en su equipo multidisciplinar de odontólogos y cirujanos, dirigido por el Dr. Manuel Martín Luque, director médico y especialista en cirugía oral e implantología. Bajo su liderazgo, el Instituto Odontológico Canario reúne a algunos de los profesionales más destacados del sector, con una sólida formación y reconocimiento en sus respectivas áreas.

Un equipo especializado, que combina experiencia, innovación y un trato humano cercano, ha permitido a IOC Clínica Dental consolidarse como la red más completa del sector, con atención personalizada, integral y coordinada, adaptada a cada diagnóstico y expectativas estéticas.

Entre ellos destacan especialistas en periodoncia avanzada y estética dental, endodoncia y cirugía oral, implantoprótesis y cirugía oral avanzada, implantología y prótesis sobre implantes; además de tratamientos de ortodoncia quirúrgica y ortopedia dentofacial, ortodoncia invisible y ortodoncia infantil. El equipo también está integrado por profesionales especializados en cirugía oral y periodoncia; periodoncia avanzada; cirugía oral e implantología; cirugía guiada por ordenador, así como por doctores de odontología general, prostodoncia, rehabilitación oral y estética dental avanzada y endodoncia.

IOC Clínica Dental, salud y estética dental de forma integral

IOC Clínica Dental entiende la salud bucodental como un todo, con una visión integral centrada en mejorar y restaurar dientes o encías con tratamientos enfocados a lacalidad de vida del paciente. La misión de IOC Clínica Dental y el objetivo con el que nació esta empresa canaria se mantiene, comprometida con crear la mejor sonrisa posible para cada paciente gracias a un equipo médico formado e involucrado, con la tecnología más avanzada en España. para la máxima satisfacción y resultados duraderos.

Cada tratamiento sigue unos criterios de rigurosidad médica y enfoque estético, para lograr resultados armónicos que respetan la salud dental y las expectativas del paciente. Con la atención al detalle y la máxima personalización, un equipo de profesionales especialistas en deferentes áreas se une con la última tecnología para procedimientos de implantología avanzada, carillas de porcelana mínimamente invasivas, ortodoncia invisible, blanqueamiento dental y rehabilitaciones orales completas, con un enfoque que se centra en preservar al máximo la estructura natural de los dientes y ofrecer soluciones de larga duración, seguras y estéticas.

Además, IOC Clínica Dental ofrece tratamientos especializados en periodoncia, estética complementaria y cirugía plástica periodontal, de forma que se abordan todos los aspectos necesarios para el objetivo principal, la armonía de la sonrisa y un resultado seguro y natural.

El enfoque integral de IOC Clínica Dental marca la diferencia porque es referencia en salud, uniendo los mejores resultados, la idea del paciente, la función dental, y también en mejorar la autoestima, expresión facial y la confianza de cada persona tratada.

Tecnología digital para salud y estética dental

La apuesta por la innovación tecnológica es otro de los pilares de IOC Clínica Dental. Sus centros están equipados con tecnología digital de última generación, que permite planificar y ejecutar los tratamientos con una precisión milimétrica y las máximas garantías.

Entre las herramientas más destacadas se encuentran el escáner intraoral 3D, el TAC digital, la radiografía de baja radiación, el software de diseño digital de sonrisa (DSD) y los sistemas de cirugía guiada por ordenador, que permiten realizar procedimientos complejos como la colocación de implantes y prótesis fijas en 24 horas.

Con esta tecnología, los especialistas pueden diseñar virtualmente la sonrisa del paciente antes de comenzar el tratamiento, lo que se traduce en una predicción exacta del resultado final de antemano y sin sobresaltos, haciendo partícipe al paciente. Este proceso no solo mejora la estética y la funcionalidad, sino que reduce significativamente los tiempos de intervención y recuperación.

En el campo de la implantología, IOC Clínica Dental utiliza técnicas avanzadas que permiten colocar implantes y dientes fijos en un solo día, lo que reduce no solo plazos sino el impacto del tratamiento en la vida del paciente. En estética dental, los tratamientos con carillas de porcelana ultrafinas y rehabilitaciones mínimamente invasivas permiten transformar la sonrisa sin desgastar los dientes naturales.

La clínica también ha incorporado sistemas de ortodoncia invisible, como alineadores transparentes Invisalign y su propio sistema Align, que corrige la posición dental sin brackets. Estas soluciones, junto con la sedación consciente y la odontología sin dolor, hacen que la experiencia del paciente sea más cómoda, segura y positiva, afianzándoles como líderes del sector y fidelizando miles de pacientes cada año.

Clínica dental 100% canaria

Como empresa 100% canaria, IOC Clínica Dental mantiene el compromiso y una estrecha conexión con su entorno y la comunidad, de la que son parte, con cercanía, empatía y ese trato familiar que marca la diferencia.

Su crecimiento sostenido, con clínicas en Vecindario, Las Palmas de Gran Canaria, Maspalomas, Lanzarote, Arucas, Alisios y Tenerife, son solo un ejemplo de la confianza de miles de pacientes, que han elegido sus servicios por profesionalidad, experiencia y resultados, pero que repite también por la calidad humana y la seguridad que trasmite su equipo de profesionales.

Además, el compromiso con la formación profesional se materializa en el IOC Academy, un centro dedicado a la actualización continua de odontólogos y especialistas, lo que garantiza que cada profesional del grupo esté al día con los últimos avances en odontología estética y regenerativa.

IOC Clínica Dental crece cada día, estableciendo sinergias y lazos con otras clínicas de referencia a nivel mundial, además de colaborar con compañías líderes en implantología, ortodoncia y estética dental, para el desarrollo de nuevos productos y protocolos de tratamientos avanzados. El objetivo es que el beneficio vaya al paciente, optimizando el número de visitas y mejorando su satisfacción, reforzado por un liderazgo tecnológico en cada una de las especialidades, ofreciendo los tratamientos más especializados y personalizados.

IOC Clínica Dental defiende una odontología moderna, humana y de excelencia, donde la salud y la estética dental se unen para ofrecer resultados duraderos y sonrisas que inspiran confianza.