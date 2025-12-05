MD Anderson Cancer Center Madrid – Hospiten, reconocido por Forbes entre los tres mejores hospitales oncológicos de España

MD Anderson Cancer Center Madrid – Hospiten ha sido incluido en “La lista Forbes” el prestigioso ranking de la cabecera en la que reconoce los mejores hospitales por especialidad en España, destacando en la categoría de Oncología Médica. El reconocimiento se otorga tras un riguroso análisis en profundidad que evaluó más de 700 hospitales en España.

Esta distinción pone en valor el compromiso del hospital oncológico con la excelencia médica y con la mejora continua en el tratamiento del cáncer. En palabras del Dr. Santiago González-Moreno, director médico de MD Anderson Madrid – Hospiten: “Nos enorgullece compartir que hemos sido reconocidos por Forbes España entre los mejores hospitales del país en el área de Oncología Médica. Este logro destaca nuestro compromiso con la excelencia clínica, la innovación terapéutica y la atención centrada en el paciente, gracias al trabajo incansable de un equipo multidisciplinar especializado”.

El ranking analiza centros de toda España teniendo en cuenta criterios como distintos índices nacionales e internacionales, resultados clínicos, los premios más relevantes, los últimos hitos alcanzados por cada centro y calidad en la atención al paciente. La inclusión en la lista de Forbes refuerza el posicionamiento de MD Anderson Madrid – Hospiten como un referente en oncología en España.

Para los pacientes, este reconocimiento avala la confianza que depositan en el hospital y en su capacidad para ofrecer terapias de vanguardia y un enfoque integral y personalizado en sus cuidados y tratamientos oncológicos. La conexión del hospital con MD Anderson Cancer Center en Houston, uno de los referentes en investigación y tratamiento del cáncer a nivel mundial, representa una garantía de calidad en cada etapa del tratamiento oncológico, ya que su experiencia, protocolos médicos y estándares de excelencia se trasladan a la práctica clínica en Madrid.

Compromiso con la excelencia y el futuro de la oncología en España

El éxito de MD Anderson Madrid – Hospiten se basa en una estructura hospitalaria que integra cirugía oncológica avanzada -abordando más de 30 tipos de tumores-, radioterapia de precisión e inmunoterapia. Además, dispone de una Unidad de Ensayos Clínicos Fase I que permite acceso a terapias innovadoras en las que el centro es referente, como la radioterapia adaptativa y la cirugía mínimamente invasiva.

Pero más allá de la tecnología, lo que distingue al centro es su equipo médico, formado por más de 150 especialistas, que acompaña al paciente a lo largo de todas las etapas del proceso oncológico. MD Anderson Madrid – Hospiten reafirma su compromiso con la excelencia médica a través de la investigación, la formación continua, la participación en ensayos clínicos y la implementación de tratamientos de última generación.

Sobre MD Anderson Cancer Center Madrid – Hospiten

MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten es filial del prestigioso MD Anderson Cancer Center de Houston (Texas, EEUU), y forma parte de Hospiten, red sanitaria internacional con más de 55 años de andadura. Con cerca de un cuarto de siglo de historia en nuestro país, MD Anderson Madrid - Hospiten dispone de una Unidad de Ensayos Clínicos Fase I, más de 150 especialistas médicos formados en oncología, un total de 87 camas de hospitalización y un equipamiento tecnológico de última generación para el diagnóstico y tratamiento de los diferentes tipos de cáncer. El centro se sitúa como uno de los hospitales más punteros de Europa en el tratamiento del cáncer. Una posición que ha logrado gracias a su importante infraestructura, unida a una continua y estrecha colaboración con MD Anderson Houston en actividades de investigación, así como de protocolos de diagnóstico y tratamiento con la participación de un equipo multidisciplinar de especialistas.

MD Anderson Madrid – Hospiten engrosa la familia de Hospiten, que ya cuenta con 20 centros médico-hospitalarios privados en España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá, y más de 175 centros médicos ambulatorios bajo la marca Clinic Assist. La compañía reforzará su presencia en la Comunidad de Madrid con la construcción del Hospital Universitario Hospiten Madrid Boadilla, que prevé su apertura a mediados de 2026, y supondrá un hito en el proceso de crecimiento de Hospiten.