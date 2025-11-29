Este es el truco para dejar de discutir con tu pareja: "la mayoría de nosotros confundimos los conceptos de perspectiva y percepción"

Las discusiones forman parte de cualquier relación sentimental. Sin embargo, muchas veces surgen no por diferencias reales, sino por malentendidos; una de las partes no interpreta correctamente el mensaje que la otra intenta transmitir. Esta falta de comunicación es una de las principales causas de ruptura en las parejas, que acaban alejándose al no lograr entenderse.

En España, las discusiones son uno de los motivos de ruptura y divorcio entre las parejas. Falta de comunicación, malentendidos cotidianos y desacuerdos no resueltos suelen derivar en tensiones constantes que, con el tiempo, debilitan el vínculo afectivo. Según diversos estudios en el ámbito de la psicología, la mayoría de parejas no rompen por un conflicto puntual, sino por la acumulación de pequeñas discusiones mal gestionadas que acaban deteriorando la relación.

Truco para evitar las discusiones en pareja

Todas las parejas discuten, con mayor o menor frecuencia. Los desacuerdos pueden ser más o menos intensos, pero es normal que existan; no siempre se puede estar de acuerdo en todo ni compartir la misma opinión en cada situación. Lo importante no es evitar las discusiones por completo, sino aprender a gestionarlas para que no afecten negativamente a la relación.

La psicóloga Alicia González revela un sencillo truco para que las parejas dejen los rifirrafes a un lado, especialmente porque la mayoría de las discusiones suelen surgir por una falta de comprensión. Según la experta, el principal motivo de los conflictos está en la diferencia entre perspectiva y percepción, dos conceptos que —aunque parecidos— no significan lo mismo.

González define la percepción como “lo que escuchas literalmente, ves o sientes”. En cambio, explica la perspectiva como “desde qué historia estás escuchando, cómo interpretas esa frase y el contexto en el que la sitúas”. Entender estos dos conceptos es la clave para evitar los malentendidos diarios y fortalecer la comunicación entre la pareja.

La clave

La psicóloga explica que, cuando uno de los miembros de la pareja interpreta de forma incorrecta lo que ha dicho el otro y empieza a enfadarse, lo primero que debe hacer es calmarse y expresar lo que ha entendido. Después, es importante preguntar: “¿Es esto lo que querías decir?” y dejar que la otra persona aclare su verdadero mensaje.

“De esta manera se evitan malentendidos innecesarios”, concluye la experta.