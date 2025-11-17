IOC Clínica Dental: soluciones profesionales para la salud de tus encías y dientes

La salud bucodental es mucho más que tener dientes blancos y alineados. En la salud de la boca, las encías desempeñan un papel fundamental en el soporte de los dientes y en la prevención de problemas graves como la pérdida dental o las infecciones. Las encías inflamadas son una clara señal de alarma del cuerpo, que puede apuntar a una infección o una enfermedad dental.

IOC Clínica Dental se ha convertido en centro de referencia en Tenerife en salud bucodental, posicionándose como clínica especializada que combina la estética dental, como el blanqueamiento o las carillas, con cuidados periodontales de alta calidad, para una sonrisa bonita y sobre todo, sana. La periodoncia, área de la odontología centrada en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de las encías, se ha convertido en un pilar fundamental de la odontología moderna y en una prioridad para IOC Clínica Dental, que combina la experiencia, profesionalidad y tecnología para optimizar el diagnóstico y tratamiento y asegurar los mejores resultados.

En IOC Clínica Dental aseguran que es frecuente escuchar comentarios como “me sangran las encías”, “cuando me cepillo los dientes me sangran las encías y es algo que para mí ya es habitual”, y aunque muchos lo entienden como algo normal no lo es, ya que son los primeros síntomas de la periodontitis o periimplantitis.

En Canarias, más de la mitad de la población adulta asegura tener sangrado o inflamación de encías, especialmente en la franja a partir de los 35 años, lo que lleva este problema a cifras que pueden alcanzar el millón de isleños afectados por una gingivitis o su versión más grave, la periodontitis.

La periodontitis, también conocida como piorrea, es una enfermedad infecciosa causada por bacterias que se acumulan alrededor de los dientes y debajo de la encía, dañando el hueso, la encía y el ligamento periodontal. Si no se trata a tiempo o de forma correcta, puede producir pérdida de encía y recesión ósea, lo que aumenta el riesgo de perder dientes. Por su parte, la periimplantitis afecta a los tejidos que rodean un implante dental, que tiene entre sus síntomas la inflamación de las encías oinfección.

La periodontitis y la periimplantitis son la consecuencia de la acumulación de bacterias en la boca, entre otros factores como el consumo de tabaco, alcohol, diabetes, técnicas de cepillado deficientes o incorrectas, problemas de alineación dental, secuelas de enfermedades periodontales previas y alteraciones en la mordida. La inflamación de las encías es una de las señales que avisa de la probabilidad de desarrollar problemas graves, por lo que reconocer los síntomas a tiempo es fundamental. El sangrado durante el cepillado, el enrojecimiento, mal aliento, la sensibilidad dental al frío o al calor y la retracción de las encías son algunos de los síntomas que sirven de alerta.

El diagnóstico de la enfermedad periodontal se realiza mediante un periodontograma, un estudio detallado de los niveles de inserción de los dientes con una sonda que facilita la medición exacta de la profundidad del hueso alrededor de cada diente. Esta evaluación es esencial para evaluar el tratamiento que mejor se adapta al paciente, que puede ir desde la limpieza profunda, el raspado y alisado radicular, un estudio microbiológico, perfil genético diseñado para evaluar el riesgo que tiene el paciente de poder desarrollar cáncer oral o microcirugía mucogingival, que permite reconstruir la encía perdida mediante el uso de la propia encía del paciente, mejorando así posibles molestias asociadas, inflamación y sensibilidad al frío y calor que normalmente están asociadas.

IOC Clínica Dental, especialistas en salud bucodental

IOC Perio es el área especializada en periodoncia de IOC Clínica Dental, una apuesta en firme por la salud, la profesionalidad, la experiencia, tecnología y el tratamiento específico de la enfermedad de las encías. Este servicio cuenta con los mejores profesionales en periodoncia y los tratamientos de las encías utilizan técnicas mínimamente invasivas y cirugía plástica periodontal.

La combinación de tratamientos de periodoncia y estética dental permite a IOC Clínica Dental abordar de forma integral los problemas de salud oral. Una encía sana es la base para cualquier procedimiento estético exitoso, así como la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento profesional.

Cuidar las encías y atender unas encías inflamadas o el sangrado de encías es salud periodontal y no solo una cuestión de estética. La experiencia y formación del equipo de especialistas en periodoncia y estética dental son los mejores aliados de un diagnóstico preciso, exitoso, con tratamientos personalizados y resultados seguros.