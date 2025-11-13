Treinta años cuidando sonrisas con cercanía y confianza

Clínica Dental García Otero celebra su 30º aniversario, una fecha que simboliza tres décadas de compromiso, cercanía y evolución constante en la manera de entender la odontología. Desde sus inicios, la clínica ha mantenido un mismo propósito: cuidar la salud bucodental de las personas con profesionalidad, tiempo y humanidad, convirtiéndose en un referente en Santa Cruz de Tenerife.

Fundada hace tres décadas y, desde entonces, dirigida por la doctora Ana García Otero. Una historia marcada por la confianza de miles de pacientes, la incorporación progresiva de nuevas tecnologías y la fidelidad a un modelo de atención que prioriza el bienestar y la prevención. “Cumplir treinta años supone mirar atrás con gratitud y seguir avanzando con el mismo compromiso con el que todo empezó: cuidar de las personas con cercanía, calma y excelencia”, explica la doctora García Otero.

Tres décadas de evolución sin perder la esencia

Lo que comenzó como una clínica impulsada por la vocación de servicio y el trato humano se ha consolidado, treinta años después, como un espacio multidisciplinar, preparado para ofrecer una odontología integral adaptada a cada etapa de la vida.

A lo largo de este recorrido, Clínica Dental García Otero ha sabido combinar experiencia y renovación, incorporando nuevas especialidades y formando a un equipo de profesionales que comparte una misma manera de entender la salud: con tiempo, empatía y atención personalizada.

Su evolución ha estado marcada por una apuesta constante por la calidad asistencial, la actualización científica y la tecnología al servicio del diagnóstico y los tratamientos, siempre bajo una premisa que no ha cambiado en tres décadas: poner a la persona en el centro.

Una clínica con todas las especialidades y un mismo propósito

Actualmente, la clínica cuenta con un equipo multidisciplinar que abarca muchas áreas de la odontología: odontología conservadora, estética dental, implantología, periodoncia, ortodoncia, cirugía oral, entre otras. Esta amplitud de especialidades permite ofrecer tratamientos completos sin derivaciones externas, asegurando la coherencia y el acompañamiento en cada caso.

Más allá de la técnica, la filosofía de trabajo del equipo se apoya en el acompañamiento y la confianza mutua. Cada paciente es atendido de manera personalizada, con un seguimiento cercano y un lenguaje claro, que les permite entender y participar activamente en el cuidado de su salud oral.

La filosofía Slow como sello de identidad

Integrada en la red Clínicas W, pionera en España en implantar el modelo de Odontología Slow, Clínica Dental García Otero comparte una forma de trabajar que se aleja de la prisa y pone el foco en lo importante: el bienestar del paciente y la calidad del proceso.

Este modelo apuesta por la prevención, la calma y la excelencia en cada detalle, promoviendo una odontología que escucha, que cuida y que genera confianza a largo plazo. Una forma de ejercer la profesión que se alinea con los valores con los que la clínica nació y que hoy encuentra en la red W un espacio de crecimiento compartido.

“La Odontología Slow no es una tendencia, es una forma de vivir nuestro trabajo. Significa dedicar el tiempo necesario a cada paciente y cada tratamiento, sin prisas, con plena atención”, afirma la doctora García Otero.

Treinta años de confianza, futuro de compromiso

Más allá de la celebración, este aniversario representa una oportunidad para agradecer la confianza depositada por tantas familias a lo largo del tiempo. Son tres décadas de vínculos que trascienden lo profesional, construidos sobre el respeto, la empatía y la cercanía.

Durante estos años, la clínica ha acompañado a varias generaciones de pacientes, siendo testigo de cómo el cuidado dental se ha convertido en parte de su bienestar cotidiano. “Hemos crecido junto a ellos. Muchos de nuestros primeros pacientes traen ahora a sus hijos o nietos, y eso es, sin duda, el mayor reconocimiento a nuestra labor”, añade García Otero.

Con una visión de futuro clara, Clínica Dental García Otero mantiene su compromiso con la formación continua y la innovación tecnológica, pero sin perder el toque humano que la define desde sus orígenes. La evolución del sector ha traído consigo nuevas herramientas, materiales y tratamientos más precisos, pero también una mayor conciencia sobre la importancia de la prevención y la atención personalizada, aspectos en los que la clínica ha sido pionera en su entorno.

Treinta años son un gran un impulso

Nuestro verdadero homenaje está en seguir cuidando a cada persona que cruza la puerta de la clínica, con la misma dedicación que hace treinta años.

Treinta años después, Clínica Dental García Otero sigue siendo sinónimo de confianza, profesionalidad y cercanía. Un lugar donde la odontología se vive con alma y donde cada tratamiento es una oportunidad para acompañar, escuchar y mejorar la vida de las personas. Porque, al final, el tiempo, cuando se dedica a cuidar, se convierte en la mejor herramienta para sonreír.