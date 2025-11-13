Salud y belleza como reflejo de una sociedad viva

Clínica Salud Estética, integrada dentro de la Institución Gournay, en Santa Cruz de Tenerife, fue escenario de una noche inolvidable con motivo de la entrega de los Premios Salud y Belleza Gournay 2025, una cita que quiso subrayar la conexión entre la salud, la belleza y el bienestar como pilares de una sociedad más humana y consciente.

El acto, presidido por el doctor Antonio García-Cáceres, cirujano plástico y fundador de la clínica, reunió a destacadas personalidades del ámbito institucional, cultural, artístico y empresarial de Canarias.

La velada fue presentada por la periodista Pilar Rumeu, y se abrió con una interpretación musical de la soprano Carmen Acosta, acompañada al violonchelo por Ciro Hernández, que llenó la sala de belleza y emoción.

En sus palabras de bienvenida, García-Cáceres recordó que este año la clínica celebra su 20.º aniversario y también su incorporación a la Institución Gournay, que engloba a algunas de las mejores clínicas de cirugía plástica y medicina estética de toda España. Una Institución que comparte los mismos valores de rigor médico, innovación y compromiso con las personas. “Estos premios —afirmó— son una forma de agradecer a quienes, desde distintos ámbitos, trabajan con pasión, aportando valor y mejorando nuestro entorno y nuestra sociedad, siendo fuente de inspiración y ejemplo para los demás.”

Elena García, Nicole Centanaro, Maria de Lorenzo, Marta G. de Vega, Noelia Ramos, Carmen Pérez, Rita Calero, Brendan Breen / CLINICA SALUD ESTÉTICA SANTA CRUZ

A continuación intervino Patricia Usón, CEO del Grupo Gournay, quien destacó que “celebrar estos premios en Clínica Salud Estética es especialmente significativo, porque recoge todos los valores que desde Gournay queremos ofrecer: el rigor médico, la innovación, el cariño, la dedicación y el esfuerzo por el bienestar de las personas. Una belleza que nace del equilibrio entre la ciencia, el arte y el cuidado.”

En esa línea, subrayó que la medicina estética, para Gournay, “no es un cambio, sino un acompañamiento: una forma de ayudar a cada persona a mirarse con confianza, serenidad y autenticidad. Nuestro propósito es elevar esta profesión y dejar un legado de ciencia, ética y belleza responsable.”

Entre las autoridades asistentes se encontraban José Carlos Acha, consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife; Evelyn Alonso, teniente de alcalde y concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en representación del alcalde y de la corporación municipal; y Santiago Díaz Mejías, concejal de Cultura y Patrimonio. Todos ellos destacaron la importancia de vincular salud y belleza en un mismo discurso social, reconociendo la aportación del grupo Gournay al tejido empresarial y médico de la isla.

La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Pérez, al recibir el galardón institucional, afirmó: “La Sociedad de Desarrollo comparte con Clínica Salud Estética los valores de calidad, trabajo y esfuerzo. Le ponemos amor a cada proyecto, en esta ciudad tan bonita que nos ha visto crecer y a la que seguimos queriendo contribuir. Esta es la liga en la que Santa Cruz quiere jugar: la de la excelencia, a la altura de ciudades como Madrid o Barcelona.”

Rafael Montero del Pino, Carmen Acosta, Antonio García-Cáceres / CLINICA SALUD ESTÉTICA SANTA CRUZ

Premiados:

Premio Salud y Belleza Institucional:

Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, por su compromiso con el empleo, la formación y el emprendimiento local, contribuyendo al progreso y proyección de la capital tinerfeña. Recogió el premio su consejera delegada, Carmen Pérez.

Premio Salud y Belleza Turística:

Gran Hotel Taoro, de Puerto de la Cruz, por devolver a la vida un emblema del turismo canario, combinando historia, elegancia y sostenibilidad en un proyecto que simboliza la renovación del patrimonio insular.

Premio Salud y Belleza Solidaria:

Asociación Villa Feliz Tenerife, por su labor altruista tanto en las Islas como en República Dominicana, donde mantiene un centro en Samaná, dona una guagua escolar y brinda apoyo a niños y familias en situación vulnerable.

Premio Salud y Belleza Deportiva:

Noelia Ramos, guardameta del CD Tenerife, por su trayectoria ejemplar y su espíritu de superación, disciplina y orgullo canario, representando el valor del deporte femenino como inspiración para las nuevas generaciones.

Premio Salud y Belleza Artística:

Marta González de Vega, actriz y guionista, por su carrera inspiradora, su humor inteligente, su capacidad para emocionar desde la autenticidad y por llevar su obra De Caperucita a loba en solo seis tíos a su décima temporada en Madrid.

Premio Salud y Belleza Social:

Rita Calero Cordobés, fundadora y directora de la revista Más Mujer Canarias, por su contribución a la visibilización del talento femenino y la creación de espacios que celebran la fuerza y la voz de las mujeres.

El encuentro se desarrolló en las instalaciones de Clínica Salud Estética, en un ambiente elegante y acogedor. Entre los asistentes se encontraban José Luis Zurita (revista Fama), Antonio Rosales (The Showroom), Loli Palliser, quien fuera consejera de Turismo del Gobierno de Canarias con Jerónimo Saavedra, Manuel Medina Ortega, catedrático de Derecho Internacional y ex eurodiputado, Eva González Garrido, Mari Carmen Bello, Mónica Esteban (arquitecta), Doris Martínez (periodista), los doctores Francisco Robayna, Francisco Montesdeoca, María Dolores Madan, Domingo Núñez, el artista Alejandro Tosco, Lupe Castro (fashion consultant), Fayna Pérez (micropigmentadora y artista corporal), y Álvaro Hernández Luis, creador de contenido de moda y estilo.

El cóctel posterior, a cargo del equipo de “Al Lío”, fue un momento de distensión y celebración compartida entre los invitados, que brindaron por la belleza entendida como armonía entre la ciencia, el arte y la humanidad.

La noche dejó patente que la salud y la belleza, entendidas desde el respeto y la empatía, pueden ser también una forma de construir comunidad.

La filosofía Gournay, fundada en la ciencia, la ética y la belleza responsable, propone un enfoque integral del bienestar, donde el equilibrio físico, emocional y estético se convierte en una forma de arte y de salud. Su propósito —como quedó patente en esta gala— es seguir inspirando a vivir con autenticidad, cuidado y respeto hacia uno mismo y hacia los demás.