El cardiólogo Aurelio Rojas dicta sentencia sobre el cambio de hora: "Aumenta el riesgo de infarto y altera el sueño"

En España se cambia de hora dos veces al año, una en marzo y otra en octubre, pero no a todas las personas les afecta igual. Esta medida nació con el objetivo de aprovechar más horas de luz natural y reducir el consumo energético, pero se ha demostrado que sus beneficios son cada vez menores.

El cardiólogo Aurelio Rojas, conocido en redes sociales por su labor divulgativa acerca de la salud cardiovascular, ha mostrado su opinión respecto al cambio de hora. "El consumo apenas disminuye un 0,1%", señala. Sin embargo, los efectos negativos sobre la salud son evidentes.

Impacto en el descanso y en el corazón

El especialista advierte que los días posteriores al cambio de hora pueden provocar insomnio, irritabilidad, estado de ánimo bajo y un aumento de accidentes laborales. Además, el ajuste horario altera los ritmos circadianos, algo que afecta especialmente a niños, ancianos y personas con trastornos de sueño o enfermedades cardiovasculares.

"Cada vez que cambiamos de hora aumentan los infartos hasta un 24%", asegura Rojas

Según los últimos estudios, el cuerpo tarda en adaptarse al nuevo horario dos o tres días. En cambio, si tienes problema de salud como sobrepeso, hipertensión, diabetes o estrés crónico, la adaptación puede durar hasta una semana. Durante este período se incrementa el riesgo de alteraciones en la presión arterial y en la frecuencia cardiaca.

Al cambiar la hora el reloj interno de las personas cambia de manera drástica, el conocido núcleo supraquiasmático. Esto se debe a que "el sol, la melatonina, el cortisol y la insulina dejan de estar coordinados y eso dispara el sistema nervioso simpático", explica el doctor

Sistema simpático / WIKIPEDIA

¿Qué hacer para protegerte?

El cambio horario afecta en la salud de las personas, pero las siguientes pautas ayudarán a las personas a combatirlo:

Adelantar las comidas e ir a descansar 15-50 minutos antes desde hoy.

desde hoy. Evita las pantallas y las cenas abundantes la noche del cambio de hora.

la noche del cambio de hora. Exponte al sol el domingo por la mañana

el domingo por la mañana No hagas ejercicio físico intenso, ya que tu sistema nervioso estará hiperactivo y no es bueno sobreestimularlo.

España, un país con un mal estilo de vida

A nivel social, España vive desincronizada respecto a su luz natural. El principal problema está en que en nuestro país, amanece tarde, se cena tarde y se duerme poco. "Un horario más estable y sincronizado con el sol podría mejorar la productividad, el descanso y hasta la salud pública", destaca Aurelio Rojas.

El debate sobre el cambio de hora se vive cada año, y aunque su finalidad era ahorrar energía, la ciencia apunta a que el coste sobre la salud supera con creces los supuestos beneficios.

"Uno de los pilares fundamentales es respetar los ritmos naturales del ser humano", concluye.