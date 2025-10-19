¿Te duele la cabeza todos los días? Este es el remedio natural de Miguel Assal, técnico sanitario, para acabar con la migraña

Muchas personas en España sufren dolor de cabeza de manera habitual, algo que les dificulta sus tareas del día a día. Estar tranquilo y que de repente te venga un pinchazo en el cráneo es una sensación muy molesta que solo se puede explicar si la sientes. Por eso, si estás cansado de tomar ibuprofeno y paracetamol y no te hace efecto, sigue los consejos del técnico de emergencias Miguel Assal.

Esta es una de las dolencias más comunes en la población. Más allá de las típicas pastillas, existen métodos alternativos pueden ayudar a aliviarla de manera natural.

El dolor de cabeza afecta a miles de personas

Según la Sociedad Española de Neurología, más de cinco millones de personas sufren migraña de forma habitual, lo que la convierte en una de las enfermedades neurológicas más importantes. Además, alrededor de un 12 % de la población padece episodios recurrentes de dolor de cabeza, que en muchos casos impactan directamente en la calidad de vida, la productividad laboral y el bienestar personal.

La alta frecuencia de este problema ha llevado a médicos y especialistas a buscar alternativas o medidas complementarias al consumo constante de fármacos.

El consejo de Miguel Assal

Miguel Assal comienza explicando que el error está en hacer lo primero que todos pensamos, tomar una pastilla tras otra para calmar el dolor. Sin embargo, hay un remedio natural para calmar la migraña: abre el agua caliente, llena un balde y mete tus pies.

El especialista explica que este truco tiene una base fisiológica clara, porque el calor dilata los vasos sanguíneos de los pies y provoca que la sangre se dirija hacia las extremidades. "Ahí es cuando se produce la magia", porque este proceso, conocido como vasodilatación periférica, reduce la presión sobre los vasos sanguíneos de la cabeza, que suelen estar dilatados durante una crisis de migraña.

Además de aliviar la presión, introducir los pies en agua caliente contribuye a relajar el cuerpo y disminuir los niveles de estrés, dos factores que están estrechamente vinculados con la aparición y la intensidad de los dolores de cabeza. Aunque no sustituye al tratamiento médico en casos graves, puede convertirse en una herramienta casera para quienes les duele mucho la cabeza.