La ciencia lo confirma: las personas que no desayunan tienen más riesgo de sufrir problemas cardiacos

El ritmo de vida actual, hace que muchas personas no logren mantener una rutina de comidas equilibradas. El estrés, la falta de descanso y la alteración de horarios se han convertido en factores que ponen en riesgo la salud, especialmente la salud cardiovascular.

El cardiólogo Aurelio Rojas, conocido en redes sociales por divulgar sobre la salud cardiovascular y los hábitos saludables, ha compartido un video en el que, respaldado por un estudio de la Universidad de Harvard, analiza los efectos que tiene saltarse el desayuno.

"Durante más de 22 años, los investigadores de Harvard han seguido a más de 16.000 personas y descubrieron que las personas que no desayunaban tenían más riesgo de problemas cardiacos, pero solo cuando el estilo de vida de estas personas que no desayunaban era peor, es decir, vivían más estresados, dormían peor y comían fatal", explica el especialista.

Plan semanal para reeducar el horario de las comidas

Rojas propone un esquema progresivo a lo largo de la semana para adaptar el cuerpo a este ayuno.

Los lunes y martes, recomienda tomar la última comida antes de las 21:30 horas y evitar postres, procesados, alcohol o snacks nocturnos. "Quita la galletita o el chocolate de en medio, aquí no", insiste el cardiólogo.

El ayuno se rompe a la mañana siguiente, entre las 8:30 y las 9:00, con una comida real que combine proteínas, grasas y fibra, como huevos, salmón o aguacate, una pequeña tostada y una pieza de fruta.

Durante el miércoles y jueves, aconseja adelantar la cena a las 21:00 horas y romper el ayuno a las 9:00 o 9:30, incorporando una infusión o agua con limón antes de dormir. "Te va a ayudar a evitar picar durante la noche, porque vas a sentir hambre", señala.

Progresión hasta el ayuno nocturno completo

Lo viernes y sábados, la última comida debe hacerse antes de las 20:30 horas y el desayuno retrasarse hasta las 9:30 o 10:00 horas. En estas jornadas, Rojas sugiere recurrir a una infusión caliente antes de dormir, "además de calmar el apetito, ayuda a generar melatonina", asegura Rojas.

El domingo, se convierte en la primera jornada de ayuno completo de 16 horas, por ejemplo, cenando a las 20:00 y desayunando a mediodía. "Esa franja activa la autofagia, reduce los marcadores de inflamación y mejora el control de la glucosa", detalla el especialista.

A partir de ahí, el cardiólogo indica que todos los días deberían seguir este esquema, siempre rompiendo el ayuno con comida real, es decir, huevos, yogur natural, aguacate, pescado, aceite de oliva o verduras. "La primera comida del día debe estabilizar la glucosa, no dispararla", subraya.

Los alimentos reales que se deben tomar para romper el ayuno / IA

Beneficios del ayuno nocturno

El especialista recoge los efectos positivos de este protocolo en diferentes puntos:

Disminuye la glucosa y la resistencia a la insulina

Mejora la presión arterial y la variabilidad cardíaca

Favorecen la reparación celular y la salud mitocondrial

Reduce el apetito nocturno y mejora la calidad del sueño

Para alcanzar el éxito

Rojas recuerda que el éxito del plan depende de mantener una buena hidratación diaria, entre 2 y 3 litros de agua, y de evitar entrenamientos intensos en ayunas durante los primeros días de adaptación.

Además, advierte que "este protocolo no se recomienda en embarazadas, adolescentes ni en personas con diabetes o bajo peso sin supervisión médica".