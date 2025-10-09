Dobla el pulgar y observa: esta prueba casera podría revelar una enfermedad silenciosa

A veces el cuerpo avisa sin un electrocardiograma, sin pitidos de máquina, sin cifras rojas en un informe. Lo hace en silencio, con señales que pasan desapercibidas hasta que alguien las interpreta. Y eso es lo que ha hecho el cardiólogo Aurelio Rojas en su reciente intervención en el pódcast Tiene sentido, donde explicó una prueba tan sencilla como reveladora: doblar el pulgar hacia la palma puede ayudarnos a detectar, sin agujas ni aparatos, un riesgo latente de aneurisma de aorta.

No es magia ni diagnóstico definitivo, pero sí una alerta temprana. “Si tu pulgar llega al final de la palma o incluso la sobrepasa, podrías tener más riesgo de aneurisma de aorta con el paso del tiempo. Cuidado, porque puede haber un problema importante”, advirtió el especialista.

Una prueba casera que todos pueden hacer

La llamada prueba del pulgar no es un diagnóstico, pero sí una señal de aviso. “Es muy sencilla y la puede hacer cualquiera en casa”, explicó Rojas. “Consiste en extender bien la palma de la mano, sin arrugarla ni doblarla, y tratar de doblar el pulgar con naturalidad, sin forzar. No vale llevarlo hasta el final de manera artificial, porque entonces cualquiera podría llegar”.

El objetivo no es comprobar la flexibilidad sin más, sino observar si existe hiperlaxitud, es decir, una elasticidad excesiva en las articulaciones. Ese rasgo puede estar asociado a una debilidad en el colágeno, la proteína que actúa como andamiaje de los tejidos y estructuras internas, incluida la aorta.

“Esta prueba se ha relacionado en estudios con pacientes que ya tenían aneurisma de aorta. Muchos de ellos eran capaces de llevar el pulgar hasta el final de la palma o incluso más allá”, comentó el cardiólogo. “Eso no significa que vayas a tenerlo, pero sí que tienes más riesgo, sobre todo si tienes antecedentes o malos hábitos de vida”.

¿Qué es el aneurisma de aorta?

El aneurisma de aorta es una dilatación anormal de la pared de esta arteria principal del cuerpo. Al no presentar síntomas hasta que está muy avanzado o hasta que se rompe, muchas veces pasa desapercibido. Sin embargo, puede ser mortal si no se detecta a tiempo.

Por eso, insiste Aurelio Rojas, hacer cribado antes de que aparezcan los síntomas es fundamental. Y pruebas como esta pueden abrir la puerta a consultas médicas preventivas, sobre todo en personas que reúnen factores de riesgo.

¿A quién le conviene hacer esta prueba?

Aunque cualquier persona puede realizarla como ejercicio de prevención, hay perfiles que deberían prestar especial atención si obtienen un resultado positivo:

Personas con antecedentes familiares de aneurisma o enfermedades cardiovasculares graves.

de aneurisma o Personas con hipertensión, obesidad, diabetes o resistencia a la insulina.

Fumadores o exfumadores con años de exposición al tabaco.

con años de exposición al tabaco. Personas con una alimentación deficitaria o vida sedentaria.

“Todos esos factores alteran el colágeno y debilitan la estructura de la aorta”, explicó el especialista. “Si la pared no tiene un buen soporte, con el paso del tiempo puede dilatarse hasta generar un aneurisma”.

¿Qué hacer si el pulgar llega al final?

Si al realizar la prueba tu pulgar llega a tocar (o sobrepasar) la base de la palma sin forzar, no significa que estés enfermo, pero sí que podría convenir una consulta médica si tienes otros factores de riesgo. En algunos casos, el médico puede valorar pruebas de imagen, como ecografías o escáneres, para comprobar el estado de la aorta y decidir si es necesario un seguimiento.“Es como si te dijera que fumar aumenta el riesgo de infarto. No significa que vayas a tenerlo, pero tienes más posibilidades”, explicó Rojas.

La prueba del pulgar no sustituye a un diagnóstico clínico, pero sí representa una herramienta útil de concienciación. En tiempos donde la prevención salva vidas, cualquier gesto que nos ayude a conocernos mejor y a acudir a tiempo al médico merece atención.