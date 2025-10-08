Tomar una copa de vino al día no es saludable: esto es lo que dice la ciencia

El vino es una de las bebidas más consumidas en España. Durante 2024, cada español bebió una media de 20 litros, una cifra que continúa aumentando, especialmente entre las personas mayores de 50 años, que son quienes más lo consumen.

Según el estudio Análisis del Mercado y la Distribución del Vino en España: Evolución 2000-2024 y Perspectivas Futuras, el consumo alcanzó los 9,87 millones de hectolitros en 2024.

Lo cierto es que los amantes del vino suelen repetir la misma frase "tomar una copa de vino al día es saludable", pero la ciencia ha demostrado que esa creencia es un mito.

Pros y contras de tomar vino

El cardiólogo Aurelio Rojas, conocido en redes sociales por divulgar sobre la salud cardiovascular, explica que el vino no es tan beneficioso como se cree y que sus posibles ventajas no compensan los riesgos asociados al alcohol.

Para obtener los beneficios asociados al vino habría que consumir una cantidad inhumana a diaria. "El vino tinto contiene más polifenoles, especialmente resveratrol, un antioxidante que en laboratorio muestra efectos beneficiosos sobre el endotelio y la inflamación", explica el doctor Rojas, quien añade que "el problema es que la cantidad de resveratrol en una copa de vino es ínfima: para alcanzar una dosis terapéutica necesitarías beber más de 100 botellas al día."

El consumo diario de vino, por tanto, es innecesario, ya que existen alimentos saludables que aportan esos mismos beneficios sin los efectos perjudiciales del alcohol. "Los posibles beneficios del vino provienen de sus compuestos vegetales, no del alcohol, y puedes obtenerlos mucho mejor de alimentos como las uvas, frutos rojos, el cacao o el aceite de oliva virgen extra", asegura el experto.

Por otro lado, los efectos negativos del vino están claramente demostrados por la ciencia:

Aumenta el riesgo de hipertensión arterial y fibrilación auricular .

. Incrementa el riesgo de cáncer de mama, colón y esófago.

Empeora la calidad del sueño, la ansiedad y la salud hepática.

Favorece resistencia a la insulina y aumento de triglicéridos.

¿Existe una cantidad segura?

El doctor Rojas es claro al afirmar que "la evidencia más sólida demuestra que no hay un nivel seguro de consumo de alcohol". Explica que el riesgo cardiovascular, metabólico y oncológico comienza a aumentar "a partir de una unidad de alcohol al día".

Además, aclara que "el daño es acumulativo, cuanto más frecuente el consumo, mayor el riesgo". Por ese motivo, insiste en que no existen cantidades mínimas ni beneficios que justifiquen la ingesta habitual de vino.

"El mejor vino para tu corazón es gua, ejercicio, descanso y serenidad", concluye.