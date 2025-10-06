Adiós al dolor crónico: la ciencia confirma cómo aliviarlo de forma natural y sin analgésicos

El dolor crónico afecta a más de 500 millones de personas en todo el mundo. Quienes lo padecen se ven obligados a recurrir a medicamentos para aliviarlo, aunque su eficacia limitada y pueden con llevar riesgos importantes.

El cardiólogo Aurelio Rojas, conocido por divulgar sobre la salud cardiovascular, ha afirmado en sus redes sociales que la ciencia ha encontrado una posible solución para hacer frente a este problema mundial.

El estudio

Un ensayo clínico publicado en Nature Medicine seleccionó a más de 300 pacientes con dolor lumbar crónico. Durante 12 semanas, los participantes fueron tratados con un extracto de Cannabis sativa, denominado VER-01.

Con el paso de las semanas, los pacientes tratados con este compuesto redujeron significativamente su dolor, mejoraron el sueño, la movilidad y, lo más importante, no desarrollaron una adicción, uno de los principales inconvenientes de los analgésicos actuales.

"Este estudio demuestra la eficacia y seguridad del primer tratamiento con Cannabis sativa", asegura el doctor Rojas.

Tips para aliviar el dolor crónico

Aunque el dolor crónico impida a muchas personas continuar con su vida, el cardiólogo ofrece cinco consejos para mejorar el dolor crónico:

Muévete: ejercicios suaves como caminar, practicar yoga o pilates ayudan a reducir la inflamación, mejorar la circulación y activar las endorfinas. El dolor empeora con la inactividad, por lo que el reposo excesivo es un error.

ejercicios suaves como caminar, practicar yoga o pilates ayudan a reducir la inflamación, mejorar la circulación y activar las endorfinas. El dolor empeora con la inactividad, por lo que el reposo excesivo es un error. Alimentación antiinflamatoria: evita los azúcares, los ultraprocesados, las harinas refinadas y el exceso de alcohol. La dieta debe ser saludable e incluir abundantes frutas y verduras, pescado azul, aceite de oliva virgen extra, cúrcuma, jengibre y frutos rojos. Estos cambios ayudarán a reducir el dolor crónico y mejorarán la salud.

evita los azúcares, los ultraprocesados, las harinas refinadas y el exceso de alcohol. La dieta debe ser saludable e incluir abundantes frutas y verduras, pescado azul, aceite de oliva virgen extra, cúrcuma, jengibre y frutos rojos. Estos cambios ayudarán a reducir el dolor crónico y mejorarán la salud. Suplementos con evidencia: el magnesio ayuda a relajar la musculatura y el sistema nervioso, el Omega-3 reduce la inflamación, y la vitamina D y la ashawagandha modulan la respuesta al estrés.

el magnesio ayuda a relajar la musculatura y el sistema nervioso, el Omega-3 reduce la inflamación, y la vitamina D y la ashawagandha modulan la respuesta al estrés. Sueño reparador: dormir al menos seis horas es fundamental, ya que descansar menos aumenta la sensibilidad al dolor. Es importante priorizar el descanso con rutinas de sueño estables y exposición a la luz solar por la mañana.

dormir al menos seis horas es fundamental, ya que descansar menos aumenta la sensibilidad al dolor. Es importante priorizar el descanso con rutinas de sueño estables y exposición a la luz solar por la mañana. Gestión del estrés: el dolor y el estrés se retroalimentan. Practica respiración diafragmática, meditación o técnicas de coherencia cardiaca ayudan a reducir el estrés.

Todos estos cambios no solo ayudarán a combatir el dolor crónico, sino que también mejoran la salud y fortalecen el sistema cardiovascular.