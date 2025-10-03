El estrés es la enfermedad de siglo XXI: estos son los mejores hábitos para combatirlo según la ciencia

El estrés es "un cóctel que favorece enfermedades cardiovasculares, cáncer, demencia y deterioro metabólico", asegura Rojas. Se trata de uno de los principales problemas de la sociedad actual, ya que afecta tanto a la salud física como a la mental. Cuando se vuelve crónico, incluso puede reducir la esperanza de vida de quienes lo padecen.

Ante esta situación, el especialista en salud cardiovascular, respaldado por estudios científicos, ha dejado claro cuál es la clave para combatirlo y evitar las enfermedades que este provoca

Síntomas de estrés

El estrés es una reacción física y mental del organismo frente a una causa externa, ya sea una carga excesiva de trabajo, responsabilidades diarias o una enfermedad. Esto son algunos de los síntomas más comunes que indican que estás atravesando por un periodo de estrés:

Dolor de cabeza

Falta de energía o concentración

Problemas de salud mental

Cambios de conducta

Cansancio constante y prolongado

Cambios de peso y problemas estomacales

Insomnio o exceso de sueño

Sistema inmune debilitado

Desgaste y envejecimiento

El mejor remedio: la actividad física

Según un estudio de The Lancet y Harvard Health Publising, la actividad física es la medicina natural para combatir el estrés. Realizarla, tal y como lo explica la ciencia, ayuda a reducirlo al máximo.

Cardio: caminar rápido, correr suave, montar en bici o nada durante 20 minutos al día ayuda a combatir el estrés porque:

Aumenta la liberación de endorfina y dopamina, que reducen la ansiedad y mejoran el ánimo.

Disminuye el cortisol, la hormona del estrés crónico.

Mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la glucosa en sangre.

Ejercicios de fuerza: trabajar la fuerza dos veces por semana, incluyendo movimientos que utilizan la resistencia para que el músculo trabaje.

Estimula la secreción de miocinas musculares con efectos antiinflamatorios.

Aumenta la testosterona y la hormona del crecimiento, claves para el metabolismo y la reparación celular.

Eleva el gasto energético, combatiendo la obesidad y el síndrome metabólico.

"Es el tratamiento más potente para acabar con el estrés y proteger la salud de tu cerebro y tu corazón, según la ciencia", concluye.