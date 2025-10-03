El dietista canario Miodrag Borges aclara qué hacer con el líquido del yogur: "Estás perdiendo una gran cantidad de nutrientes"

Cuando abres un yogur y encuentras una capa de líquido sobre la superficie no significa que esté malo. Ese líquido es suero lácteo, formado por agua, proteínas, lactosa minerales y vitamina B.

¿Qué hacer con el líquido del yogur?

Muchas personas lo tiran antes de comer el yogur, pero hacerlo es un error. El dietista conocido en redes sociales como @microbiotadecero asegura que, "estás perdiendo una gran cantidad de nutrientes".

Este suero contiene "proteínas de alta calidad, de rápida digestión y con efecto saciante, péptidos bioactivos con propiedades antioxidantes y antimicrobianas, minerales como fósforo, calcio, magnesio y potasio, además de vitaminas y lactosa", detallas el especialista.

Cómo saber cuando un yogur no se puede comer

Lo mejor es remover el yogur sin quitarle el suero y consumirlo, de esta manera se aprovechan. Pero ¿cómo saber si un yogur no está en buen estado?

Si huele mal o tiene un sabor agrio.

Si presenta moho en la superficie.

Si el envase está hinchado.

Si el líquido de la superficie tiene un color anormal.

Cómo conservarlo

Para mantener intactas sus propiedades y evitar que se estropee, los yogures deben conservarse siempre en la nevera a una temperatura entre 1 °C Y 5 °C. Una vez abierto, es preferible consumirlo en un máximo de 24 horas para evitar intoxicaciones alimentarias. No debe congelarse, ya que pierde parte de su textura y propiedades nutricionales.