El dietista canario Miodrag Borges aclara qué hacer con el líquido del yogur: "Estás perdiendo una gran cantidad de nutrientes"
El dietista canario resuelve la duda sobre si se debe consumir o no el líquido del yogur
Cuando abres un yogur y encuentras una capa de líquido sobre la superficie no significa que esté malo. Ese líquido es suero lácteo, formado por agua, proteínas, lactosa minerales y vitamina B.
¿Qué hacer con el líquido del yogur?
Muchas personas lo tiran antes de comer el yogur, pero hacerlo es un error. El dietista conocido en redes sociales como @microbiotadecero asegura que, "estás perdiendo una gran cantidad de nutrientes".
Este suero contiene "proteínas de alta calidad, de rápida digestión y con efecto saciante, péptidos bioactivos con propiedades antioxidantes y antimicrobianas, minerales como fósforo, calcio, magnesio y potasio, además de vitaminas y lactosa", detallas el especialista.
Cómo saber cuando un yogur no se puede comer
Lo mejor es remover el yogur sin quitarle el suero y consumirlo, de esta manera se aprovechan. Pero ¿cómo saber si un yogur no está en buen estado?
- Si huele mal o tiene un sabor agrio.
- Si presenta moho en la superficie.
- Si el envase está hinchado.
- Si el líquido de la superficie tiene un color anormal.
Cómo conservarlo
Para mantener intactas sus propiedades y evitar que se estropee, los yogures deben conservarse siempre en la nevera a una temperatura entre 1 °C Y 5 °C. Una vez abierto, es preferible consumirlo en un máximo de 24 horas para evitar intoxicaciones alimentarias. No debe congelarse, ya que pierde parte de su textura y propiedades nutricionales.
