Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El dietista canario Miodrag Borges aclara qué hacer con el líquido del yogur: "Estás perdiendo una gran cantidad de nutrientes"

El dietista canario resuelve la duda sobre si se debe consumir o no el líquido del yogur

Esto es lo que nuca debes hacer cuando vayas a comer un yogur

Esto es lo que nuca debes hacer cuando vayas a comer un yogur / ED

Helena Ros

Helena Ros

Cuando abres un yogur y encuentras una capa de líquido sobre la superficie no significa que esté malo. Ese líquido es suero lácteo, formado por agua, proteínas, lactosa minerales y vitamina B.

¿Qué hacer con el líquido del yogur?

Muchas personas lo tiran antes de comer el yogur, pero hacerlo es un error. El dietista conocido en redes sociales como @microbiotadecero asegura que, "estás perdiendo una gran cantidad de nutrientes".

Este suero contiene "proteínas de alta calidad, de rápida digestión y con efecto saciante, péptidos bioactivos con propiedades antioxidantes y antimicrobianas, minerales como fósforo, calcio, magnesio y potasio, además de vitaminas y lactosa", detallas el especialista.

Cómo saber cuando un yogur no se puede comer

Lo mejor es remover el yogur sin quitarle el suero y consumirlo, de esta manera se aprovechan. Pero ¿cómo saber si un yogur no está en buen estado?

  • Si huele mal o tiene un sabor agrio.
  • Si presenta moho en la superficie.
  • Si el envase está hinchado.
  • Si el líquido de la superficie tiene un color anormal.

Noticias relacionadas y más

Cómo conservarlo

Para mantener intactas sus propiedades y evitar que se estropee, los yogures deben conservarse siempre en la nevera a una temperatura entre 1 °C Y 5 °C. Una vez abierto, es preferible consumirlo en un máximo de 24 horas para evitar intoxicaciones alimentarias. No debe congelarse, ya que pierde parte de su textura y propiedades nutricionales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents