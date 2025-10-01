El aguacate, un superalimento con múltiples beneficios: un estudio confirma que ayuda a disminuir el colesterol en seis meses

El aguacate es uno de los alimentos más completos, y por eso se encuentra en la mayoría de neveras. Aporta numerosos beneficios a la salud de las personas, especialmente en lo relacionado con la salud cardiovascular.

El cardiólogo Aurelio Rojas, conocido en redes sociales por divulgar sobre la salud del corazón de manera cercana, recuerda que la salud cardiovascular se protege a través de los hábitos diarios y las decisiones que se toman cada día.

Beneficios del aguacate

Este alimento tiene una serie de benficios para la salud que destaca el doctor Rojas:

Corazón : aumenta el colesterol HDL (el "bueno") y reduce el LDL oxidado (el "malo"), que puede dañar las arterias.

: aumenta el colesterol HDL (el "bueno") y reduce el LDL oxidado (el "malo"), que puede dañar las arterias. Tensión arterial: ayuda a regular la presión arterial gracias a su contenido en potasio.

ayuda a regular la presión arterial gracias a su contenido en potasio. Microbiota y digestión: su fibra prebiótica mejora el tránsito intestinal y protege la flora digestiva.

su fibra prebiótica mejora el tránsito intestinal y protege la flora digestiva. Inflamación y envejecimiento: sus antioxidantes (luteína, zeaxantina y vitamina E) reducen el estrés oxidativo.

sus antioxidantes (luteína, zeaxantina y vitamina E) reducen el estrés oxidativo. Resistencia a la insulina: contribuye a la prevención de diabetes y estabiliza la glucosa.

contribuye a la prevención de diabetes y estabiliza la glucosa. Piel y cabello: su contenido de vitamina E y antioxidantes protegen frente al daño oxidativo.

su contenido de vitamina E y antioxidantes protegen frente al daño oxidativo. Proteína: aunque su contenido proteico es bajo, combinado con vitamina E y fibra se convierte en un alimento antioxidante, saciante y protector muscular.

"Muchos estudios ha demostrado menos riesgo de infarto y mejor perfil lipídico", sentencia Rojas.

Estudio

Un ensayo clínico publicado en el Journal of the American Heart Association, en el que participaron a 68.786 mujeres y 41.701 hombres sin antecedentes de cáncer, enfermedad coronaria ni accidente cerebrovascular al inicio del estudio, demostró que comer un aguacate al día durante seis meses ayuda a reducir el colesterol LDL sin aumentar el peso corporal.

Además, un mayor consumo de aguacate se asoció con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y coronarias, tanto en hombres como en mujeres estadounidenses. Sustituir alimentos ricos en grasas menos saludables podría reducir significantemente este riesgo.

Maximizar sus beneficios

"Combina el aguacate con semillas de lino o chía porque juntas aportan fibra soluble, omega-3 y antioxidantes", recomienda el experto. Esta mezcla contribuye a mejorar la salud intestinal, reducir la inflamación y cuidar las arterias. En otras palabras, protege el corazón, el intestino y aporta energía de calidad.

"El aguacate no es moda, es ciencia al servicio de tu corazón", concluye.