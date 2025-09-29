¿Por qué nunca debes dejar los tuppers fuera del frigorífico? El enfermero Jorge Ángel alerta sobre esto que hacemos todos

El famoso enfermero y divulgador de consejos, Jorge Ángel, nos ha advertido de que hemos estado utilizando incorrectamente los tuppers todo este tiempo. El sanitario ha explicado los riesgos asociados al uso incorrecto de estas fiambreras y cómo pueden impactar negativamente en nuestra salud.

El uso de recipientes para guardar la comida en casa es algo cotidiano. Sin embargo, muchas personas aún siguen usando tuppers de plástico que tardan horas en guardar en el frigorífico. Esto es muy peligroso, como ha explicado el experto, que ha ofrecido consejos clave para evitar riesgos y aprovechar mejor estas cajas.

Guardar la comida caliente ya no es un problema

Según explica, uno de los errores más extendidos es dejar la comida fuera de la nevera durante horas antes de guardarla en un táper. "Siempre se ha recomendado dejar la comida enfriando fuera antes de guardarla en un táper, incluso se hablaba de esperar hasta dos horas. Sin embargo, las guías más recientes aconsejan lo contrario: es mejor almacenarla cuanto antes para prevenir lo que buscamos evitar, las contaminaciones cruzadas", señala el experto.

El experto recuerda que las neveras antiguas podían estropearse si se introducía un plato caliente, pero las modernas están preparadas para resistir este tipo de usos. La recomendación es sencilla, guardar la comida lo antes posible, dejando, si se quiere, unos minutos y colocar el recipiente en una zona de la nevera donde no caliente a otros alimentos.

Adiós al plástico

Jorge Ángel insiste en que el material del táper es tan importante como el momento en el que se guarda la comida. "Siempre táper siempre tiene que ser de cristal. Evitas microplásticos, químicos y la comida sabe mucho mejor", dice el enfermero que también confiesa que él los usa así.

Los recipientes de cristal siempre son los mejores para nuestra comida y nuestro organismo / Freepik

El uso de táperes de plástico se ha cuestionado, porque los expertos aseguran que los alimentos acaban contaminados por microplásticos. Este problema es aún mayor cuando se calienta la comida en el microondas. Esto no pasa con el cristal, porque es inerte, es decir, no desprende compuestos indeseados y mantiene mejor el sabor original de los platos.

Por último, aunque el recipiente es más pesado, su durabilidad es mayor, lo que lo convierte en una opción sostenible y rentable a largo plazo. Cada vez más expertos recomiendan sustituir los recipientes de plástico por los de cristal, especialmente cuando se trata de comidas calientes o que vayan a conservarse varios días en refrigeración.

Por todo esto, haz caso al enfermero Jorge Ángel y cámbiate a los tuppers de cristal.