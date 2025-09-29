La ciencia lo confirma: el consumo de azúcar en la infancia aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares en la vida adulta

Los primeros 1000 días de la vida de un bebé son fundamentales para su desarrollo. El doctor asegura que "son la etapa más crítica para la salud futura".

Los estudios de American Journal of Clinical Nutrition y Nutrients coinciden en que el exceso de azúcar en la infancia puede alterar el metabolismo, afectar al desarrollo cerebral y aumentar el riesgo de obesidad, diabetes y problemas cardiovasculares en la vida adulta.

El cardiólogo Aurelio Rojas, conocido en redes sociales por acercar la salud del corazón a la vida cotidiana, recuerda que la prevención de las enfermedades cardiovasculares se encuentra en los hábitos diarios, lo que comes y en las pequeñas decisiones que tomas cada día.

Alimentos que conviene evitar

Algunos productos parecen inofensivos para los más pequeños, pero "están programando un futuro metabolismos de obesidad, diabetes y problemas del corazón", advierte el experto. Entre ellos destacan:

Galletas, bollería y cereales azucarados

Zumos envasados y refrescos

Batidos y lácteos azucarados

Postres industriales y chocolates

Papillas y potitos industriales con azúcares añadidos.

Alimentos recomendados para los primeros años

Aunque los niños hayan probado este tipo de alimentos, siempre se está a tiempo de mejorar su salud y alimentación. "Es muy importante que acostumbremos a nuestros hijos a que el sabor natural de los alimentos es delicioso", señala el cardiólogo.

Entre los alimentos más aconsejables en sus primeros años de vida destacan:

Verduras variadas

Frutas enteras, nunca zumos.

Huevos

Pescado, especialmente azul por su aporte de omega-3

Pollos, pavo y carnes magras (mejor si son ecológicas).

Legumbres

Yogur natural o kéfir

Agua como bebida principal, evitar los refrescos.

Frutas más recomendadas

Pera madurada

Manzana pelada y rallada o en trocitos

Plátano, muy digestivo y rico en potasio

Naranja o mandarina

Melocotón y albaricoque (en temporada y maduros)

Sandía y melón, muy hidratantes en verano

Uvas (partidas y sin pepitas para evitar riesgo de atragantamiento).

Arándanos y frutos rojos, ricos en antioxidantes

Azúcar en la vida adulta

El azúcar no es solo un riesgo en la infancia. Su consumo en exceso en la edad adulta también resulta perjudicial para la salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a los adultos con un índice de masa corporal normal reducir la ingesta de azúcares a un 5% de la dieta diaria, lo que equivales a 25 gramos al día.

"Cuidar de los más pequeños es regalar décadas de salud en el futuro", concluye Rojas.