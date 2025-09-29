La ciencia lo confirma: el consumo de azúcar en la infancia aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares en la vida adulta
El cardiólogo Aurelio Rojas alerta de las consecuencias del consumo de azucares en la infancia
Los primeros 1000 días de la vida de un bebé son fundamentales para su desarrollo. El doctor asegura que "son la etapa más crítica para la salud futura".
Los estudios de American Journal of Clinical Nutrition y Nutrients coinciden en que el exceso de azúcar en la infancia puede alterar el metabolismo, afectar al desarrollo cerebral y aumentar el riesgo de obesidad, diabetes y problemas cardiovasculares en la vida adulta.
El cardiólogo Aurelio Rojas, conocido en redes sociales por acercar la salud del corazón a la vida cotidiana, recuerda que la prevención de las enfermedades cardiovasculares se encuentra en los hábitos diarios, lo que comes y en las pequeñas decisiones que tomas cada día.
Alimentos que conviene evitar
Algunos productos parecen inofensivos para los más pequeños, pero "están programando un futuro metabolismos de obesidad, diabetes y problemas del corazón", advierte el experto. Entre ellos destacan:
- Galletas, bollería y cereales azucarados
- Zumos envasados y refrescos
- Batidos y lácteos azucarados
- Postres industriales y chocolates
- Papillas y potitos industriales con azúcares añadidos.
Alimentos recomendados para los primeros años
Aunque los niños hayan probado este tipo de alimentos, siempre se está a tiempo de mejorar su salud y alimentación. "Es muy importante que acostumbremos a nuestros hijos a que el sabor natural de los alimentos es delicioso", señala el cardiólogo.
Entre los alimentos más aconsejables en sus primeros años de vida destacan:
- Verduras variadas
- Frutas enteras, nunca zumos.
- Huevos
- Pescado, especialmente azul por su aporte de omega-3
- Pollos, pavo y carnes magras (mejor si son ecológicas).
- Legumbres
- Yogur natural o kéfir
- Agua como bebida principal, evitar los refrescos.
Frutas más recomendadas
- Pera madurada
- Manzana pelada y rallada o en trocitos
- Plátano, muy digestivo y rico en potasio
- Naranja o mandarina
- Melocotón y albaricoque (en temporada y maduros)
- Sandía y melón, muy hidratantes en verano
- Uvas (partidas y sin pepitas para evitar riesgo de atragantamiento).
- Arándanos y frutos rojos, ricos en antioxidantes
Azúcar en la vida adulta
El azúcar no es solo un riesgo en la infancia. Su consumo en exceso en la edad adulta también resulta perjudicial para la salud.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a los adultos con un índice de masa corporal normal reducir la ingesta de azúcares a un 5% de la dieta diaria, lo que equivales a 25 gramos al día.
"Cuidar de los más pequeños es regalar décadas de salud en el futuro", concluye Rojas.
- Narcotráfico en Tenerife: Los hombres del ‘imperio’ de Clénder que están en prisión
- Patricia Hernández, portavoz del PSOE en Santa Cruz: 'Me envenena que paguemos por un servicio de limpieza que no se presta
- Nueva cara para la avenida de La Trinidad, en La Laguna: un proyecto mejorará su estética
- El Teide no aguanta más: el parque nacional de Tenerife recibe más de 1,4 millones de vehículos al año
- Niega a su exnovio e hijos entrar en casa tras decaer una denuncia por maltrato en Tenerife
- La vida en el caserío de Las Vegas, en Granadilla de Abona
- Víctor Arpa, abogado laboralista: 'En 2026 cambian las reglas de la jubilación en España
- Cuatro vuelos desviados en el aeropuerto Tenerife Norte por meteorología adversa