Alba Ramírez, experta en alimentación: "Hay que meter la comida recién cocinada en la nevera, no hacerlo puede producir una intoxicación alimentaria"

Toda la vida se ha creído que la comida recién cocinada debía dejarse enfriar en la encimera antes de guardarla en la nevera, bajo la idea de que hacerlo de inmediato podría ser perjudicial para la salud. Sin embargo, ocurre justo lo contrario.

Alba Ramírez, más conocida en el mundo de las redes sociales como @albaramirezciencia, es experta en alimentación, bienestar y salud, y cuenta con 60.000 seguidores en TikTok. Uno de sus videos, en el que desmiente que guardar las comida caliente en el frigorífico sea malo, ya supera el millón de visitas.

Un bulo eterno

La experta en alimentación se mostró molesta por las declaraciones realizadas en una tertulia de expertos en un programa de radio, donde se afirmó que "no se puede guardar un tupper caliente en la nevera, hay que dejarlo fuera una hora o dos a temperatura ambiente".

Estas palabras han indignado a Alba Ramírez, que no dudó en salir a desmentirlo públicamente y recordar que lo recomendable es justamente lo contrario. Su objetivo es velar por la salud de los usuarios y que no cometan un "error garrafal".

"Lo que llevamos divulgando en seguridad alimentaria tanto tiempo es precisamente que hay que meter la comida recién cocinada en la nevera", explica la experta. Y aclara que la creencia contraria no tiene que ver con la seguridad alimentaria, sino con los antiguos frigoríficos que podían estropearse, pero "hoy en día los frigoríficos tienen fuerza suficiente como para que ese táper recién cocinado se meta y no haya ningún efecto secundario negativo”, asegura Ramírez.

La experta en alimentación, salud y bienestar asegura que "ni el agua que se queda es negativa. Es propia de la cocción por lo que no hay crecimiento microbiano negativo". Por lo tanto, cuando elabores una comida que nos vas a consumir en el momento guárdala directamente en la nevera.