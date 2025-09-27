Aurelio Rojas, cardiólogo: "Es seguro tomar paracetamol en el embarazo, pero si se abusa puede afectar al bebé"

Los políticos suelen tratar de transmitir tranquilidad a sus votantes ante situaciones de alarma social. Sin embargo, este no es el caso de Donald Trump, quien a menudo genera polémica con sus declaraciones. En esta ocasión, el presidente recomendó frenar el consumo de paracetamol, conocido como Tylenol en Estados Unidos, en mujeres embarazadas y niños. Estas palabras cuentan con el respaldo del secretario de Salud del país, Robert F. Kennedy Jr.

No obstante, no existen evidencias científicas que demuestren que el consumo de paracetamol durante el embarazo esté relacionado con un mayor riesgo de autismo en niños.

Cuidado con su abuso

El paracetamol es un medicamento "útil y seguro", pero abusar de él puede acarrear problemas de salud. El cardiólogo recuerda que no es apto para todos los dolores ni todas las personas:

No es antiinflamatorio.

A partir de cuatro gramos al día puede ser tóxico y causar insuficiencia hepática aguda.

Mezclarlo con alcohol aumenta el riesgo de daño hepátic o.

o. Tomarlo de manera crónica puede desencadenar en enfermedades graves.

Según un estudio de National Library of Medicine, en Estados Unidos el paracetamol, también conocido como acetaminofén, es la principal causa de trasplante hepático. Además, si se combina con otros medicamentos puede alterar los niveles séricos de paracetamol puede retrasar y dificultar el tratamiento médico.

Usos correctos del paracetamol

El cardiólogo Aurelio Rojas, conocido en redes sociales por su labor divulgativa, ha publicado un video explicando en qué casos es recomendable tomar paracetamol tras la polémica desatada por Trump.

El paracetamol es el analgésico más utilizado del mundo y millones de personas lo consumen a diario para tratar la fiebre o el dolor, ya que se considera una de las opciones más seguras. Es válido en adultos, embarazadas y niños, respetando la dosis adecuada.

La ciencia señala los caos en los que está aconsejado:

Es seguro para el estómago , incluso para personas con úlceras o gastritis.

, incluso para personas con úlceras o gastritis. Sigue siendo el analgésico recomendado en los embarazos , bajo supervisión médica.

, bajo supervisión médica. Es eficaz para aliviar dolor, fiebre y migraña, especialmente si lo tomas antes de que el dolor sea insoportable.

¿Es bueno para el corazón?

Más allá del embarazo, surge la duda de si el consumo de paracetamol puede tener impacto en la salud cardiovascular. Lo cierto es que el especialista asegura que "no aumenta el riesgo cardiovascular como algunos antiinflamatorios".

Además, destaca que "es más seguro que el ibuprofeno para el estómago" e incluso se puede tomar en ayunas si causar daño.

"El secreto no esta en evitarlo, sino en saber cuándo y cómo usarlo", concluye el cardiólogo