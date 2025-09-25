¿Los yogures tienen fecha de caducidad? Esto es lo que no sabes sobre este producto

En los últimos años, hay cada vez más debate sobre la fecha de caducidad de los alimentos, especialmente los lácteos. La mayoría de los consumidores se preguntan si realmente hay que deshacerse de ellos cuando están caducados.

A lo largo de nuestra vida, hemos escuchado diferentes opiniones sobre este tema, pero ¿quién tiene la razón?

Fecha de caducidad vs Fecha de Consumo Preferente

Para poder saber si podemos consumir un producto o no lo primero es conocer la diferencia entre estas dos tipos de fechas. En primer lugar, la fecha de caducidad se indica en los productos perecederos y con riesgo microbiológico porque son alimentos que se deben consumir en pocos días y está se encarga de advertir hasta cuando es seguro consumirlos. En cambio, la fecha de consumo preferente se utiliza en productos duraderos en los cuales no hay riesgo microbiológico. El único problema al que te puedes enfrentar si ingieres algún alimento de este tipo es que ya no mantendrá su mejor calidad.

¿Cuál es el riesgo de comer yogures pasados de fecha?

Hace 10 años, el Real Decreto 176/2013 indicó que los yogures pasaban a tener fecha de consumo preferente. Los yogures son alimentos fermentados que contienen un pH ácido y bacterias beneficiosas. Esto ayuda a impedir que se establezcan patógenos, asimismo que puedan causar enfermedades al ser ingeridos.

Por lo tanto, si no existen evidencias claras de que el producto está en mal estado es seguro de consumir. También es cierto que si se consume pasada su fecha hay riesgo de que haya perdido alguna de sus propiedades, ya que desde que se elabora hasta que se consume pasa un periodo de tiempo y eso hace que el producto pueda verse perjudicado en ese aspecto.

Recomendaciones para el consumo de yogures